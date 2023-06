Xbox a Keanu Reeves ukázali rozšírenie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty či epické vesmírne RPG Starfield. Z týchto hier odpadneš

Xbox a Bethesda odhalili úžasne vyzerajúce exkluzivity, ktoré vyjdú iba na PC a Xboxe.

Po videohernej konferencii od PlayStation, ktorá skončila sklamaním, je na rade aj Xbox, aby odprezentoval budúcnosť hrania na PC a konzolách Xbox Series XS. Všetky hry si hráči budú môcť zahrať už v deň vydania cez službu Game Pass.

Fable

Ako prvú uvideli diváci tohtoročnej prezentácie hru Fable, a to po prvýkrát od roku 2020, keď ju oznámili. Avšak, ani po troch rokoch nemá nikto tušenie, ako sa vlastne hra bude hrať. Namiesto hrateľnosti totiž tvorcovia ukázali CGI trailer, v ktorom miniatúrny človek bojoval s obrom v štýle Jacka a fazuľky.

Ide o podarené video, ale bez konkrétnych informácií o hre a hrateľnosti aj tak trochu zbytočné. Obzvlášť, keď tvorcovia stále nepovedali ani to, v ktorom roku vyjde. Stále je tak známe iba to, že pôjde o veľké RPG.

South of Midnight

South of Midnight je nová hra od tvorcov We Happy Few zo štúdia Compulsion Games. Bohužiaľ, ani v tomto prípade nemáme tušenia, o čom vlastne bude, keďže tvorcovia z hry neukázali až na nič nehovoriace cinematic video nič konkrétne.

Star Wars Outlaws

Do tretice všetko dobré, a tak hráči nevideli absolútne žiadny gameplay ani z ďalšej prezentovanej hry. Singleplayerový titul zo Star Wars univerza od štúdia Ubisoft Massive Entertainment (The Division) bude zrejme o osamelej žene v galaxii, ktorá operuje na hraniciach zákona. Star Wars: Outlaws vyjde budúci rok. Je možné, že gameplay ukážu tvorcovia už v pondelok, 12. 6. na Ubisoft konferencii.

33 Immortals

Tvorcovia oddychového titulu Spiritfarer zo štúdia Thunder Lotus Games odhalili izometrickú akciu 33 Immortals, ktorá vyjde budúci rok. Hrateľnosť bude v štýle titulu Hades, no najväčším rozdielom bude, že ponúkne online kooperáciu až 33 hráčov, ktorí budú môcť spoločne likvidovať monštrá a iných nepriateľov.

Payday 3

Payday 3 je akčná strieľačka z pohľadu prvej osoby, v ktorej bude cieľom vykradnúť banky, prekonať policajný odpor a zarobiť poriadny balík peňazí. Hra vyjde v septembri 2023.

Remake Persona 3 Reload

Remake RPG hry Persona 3 sa ponesie vo vizuálnom štýle Persony 5. Pôjde o rovnakú, milovanú hru z roku 2006, avšak s moderným grafickým spracovaním a vizuálom, ktoré spĺňa súčasné štandardy. Vyjde začiatkom roka 2024.

Avowed

Na rade je štúdio Obsidian Entertainment (Outer Worlds, Fallout: New Vegas) so svojím novým RPG Awoved, ktoré sa môže stať novou RPG klasikou. Hráči v nej budú môcť bojovať ako pomocou mágie, tak klasickými stredovekými zbraňami, ako mečmi a lukmi. Titul vyjde v roku 2024.

Sea of Thieves

Nová expanzia pre pirátsku hru Sea of Thieves si požičia postavy a svet z ikonických point and click adventúr zo série Monkey Island. Multiplayerová akcia so štylizovanou grafikou je stále veľmi populárnou a nový, atraktívne vyzerajúci obsah jej pomôže. Obzvlášť, keď vyjde už 20. júla, a to celkom zadarmo pre všetkých majiteľov hry (alebo tých, ktorí ju hrajú cez Game Pass).

Microsoft Flight Simulator

Ďalší prírastok čaká aj hernú sériu Microsoft Flight Simulator. Po novom bude možné v hre robiť ďalšie letecké úlohy, ako napríklad hasiť požiare, robiť záchranárske akcie v horách, prevážať obrovský náklad, pretekať, lietať v balónoch, pomáhať na stavbách a množstvo ďalšieho. Veľké rozšírenie pre hru vyjde už v roku 2024, a to vrátane helikoptéry zo sci-fi snímky Duna.

Senua’s Saga: Hellblade II

Jednou z najočakávanejších hier od Xboxu je Senua’s Saga: Hellblade II od štúdia Ninja Theory. Dobrodružná, akčná adventúra odohrávajúca sa vo fantasy svete plnom bohov, príšer a démonov zavedie hrdinku Senuu na nebezpečnú cestu.

Okrem nepriateľov v nej bude čeliť aj vlastným démonom, ktoré ju trápia a spôsobuje psychické problémy. Tvorcovia z hry ukázali veľmi ambiciózne vyzerajúce zábery s detailným grafickým spracovaním a psychedelickými výjavmi. Hra vyjde v roku 2024.