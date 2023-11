Ktorú konzolu kúpiť na Vianoce? Je v roku 2023 lepší Xbox, PlayStation či Nintendo?

Nevieš, čo kúpiť pod stromček sebe a svojim deťom? Oplatí sa viac PS5, Xbox Series X/S alebo Nintendo Switch?

Otázka, ktorú si ľudia kladú azda každý rok pred Vianocami. „Ktorá konzola je najlepšia a ktorú by som si mal kúpiť pre seba či pre svoje deti, ak rád hrám veľké blockbusterové hry, multiplayerové strieľačky, ,detské skákačky‘, automobilové preteky...?“

Tých možností a variácií je veľa, a tak sme sa rozhodli, že konzoly porovnáme z hľadiska toho, komu sa najviac hodia podľa preferovaných štýlov hrania.

Anketa: Akú konzolu si kúpiš na Vianoce? PS5 Xbox Series X/S Nintendo Switch PC alebo handheld (Steam Deck, ROG Ally...) PS5 70 % Xbox Series X/S 13 % Nintendo Switch 9 % PC alebo handheld (Steam Deck, ROG Ally...) 8 %

Je úplne jedno, či kúpiš PS5 alebo Xbox Series X/S, ak ti ide najmä o to, aby ste sa ty či tvoje dieťa hrali obľúbené multiplayerové hry. Minecraft, PUBG, Fortnite, Call of Duty, Counter Strike, GTA V, Red Dead Redemption 2, Apex Legends a podobné tituly sa dajú hrať na oboch konzolách.

Pre koho je PS5?

PS5 je pre každého, kto vyhľadáva najkvalitnejšie herné zážitky. PlayStation má zásobu vlastných kvalitných štúdií, ktoré opakovane vydávajú veľkolepé zážitky. Exkluzivity na PS5 majú virtuálnu nálepku „prémiových“, často až „filmových“ (cinematic) zážitkov. Hry ako The Last of Us, God of War, Spider-Man, Uncharted či Death Stranding jednoducho nemajú medzi konzolovými rivalmi konkurenciu.

Zdroj: PlayStation

PS5 je stále najrozšírenejšia konzola pre multiplayerové komunity. Ak niekto hrá rád Destiny, Call of Duty, Battlefield, ale aj športové hry ako EA Sports (FIFA) či NHL, je vysoko pravdepodobné, že väčšina jeho kamošov tak robí na konzole PS5. Nie všetky hry podporujú cross-play (hranie rovnakej hry naprieč viacerými platformami), takže ak si chce byť hráč istý, že bude vo „svojej komunite“, PS5 bude istejšou voľbou.

Ľudia, ktorí majú tučné peňaženky, majú pri PS5 možnosť vylepšiť si herný zážitok. PlayStation totiž ku konzole vydáva neustále bonusový hardvér, ako napríklad ovládač DualSense Edge, slúchadlá, chystaný PlayStation Portal na streamovanie hier z PS5 a v neposlednom rade PS VR2, skvelý headset pre virtuálnu realitu.

Zdroj: Playstation Studios, SSM

PlayStation sa hodí na každý štýl hrania a oplýva najrozsiahlejším katalógom nových aj starších hier. Majiteľom PlayStation síce uniknú exkluzivity od Xboxu, ale tie sa dajú hrať aj na PC a dokonca aj na mobiloch. Stačí si kúpiť ovládač.

PS5 má aj digitálnu verziu, ktorá je o 100 eur lacnejšia. Ak niekto hráva pravidelne nové hry a chce ušetriť, najlepšie urobí, ak si kúpi verziu s Blu-ray mechanikou. Nakúpi si nové hry, prejde ich a celkom ľahko ich dokáže predať na bazároch vo facebookových skupinách či na Bazoši.

Je úplne jedno, či niekto hľadá konzoly pre menšie dieťa, tínedžera či dospelého. Konzola ponúka aj český jazyk, jej ovládanie je intuitívne a oplýva hrami pre všetky vekové skupiny v desiatkach žánrov.

Pre koho sa hodí Xbox Series X/S?

Xbox je pre každého, kto si nevie predstaviť hrať ich exkluzívne hry na PC a kto chce hrať pokračovanie Skyrimu, Wolfensteina, Dooma a ďalších peciek na konzole. Xbox Series X je skvelá rýchla konzola, ktorá nesklame žiadneho hráča. Ponúka vynikajúcu funkciu Quick Resume, ktorá dovoľuje mať zapnutých naraz viac hier a prepínať medzi nimi bez načítavania. Konzolu si tak užijú najmä hráči, ktorí radi skúšajú nové a viaceré hry naraz.

Zdroj: playstation

Xbox navyše ponúka lacnejšiu alternatívu v podobe digitálnej konzoly Xbox Series S (bez Blu-ray mechaniky). Tá je síce výkonnostne slabšia, ale bežní hráči si to až tak nevšimnú (najmä deti a nenároční hráči, ktorí nepočítajú pixely a počty snímok zobrazených za sekundu).

Kupovať konzolu Xbox s mechanikou je v súčasnosti už zbytočné. Použité verzie krabicových hier sa ťažko predávajú, keďže väčšina hráčov si hry kupuje digitálne alebo ich nekupuje vôbec a využíva Game Pass.

Xbox Game Pass verzus PlayStation Plus

Game Pass, podobne ako PS Plus, je služba podobná Netflixu či Spotify. Za mesačný paušál sprístupnia obe služby stovky hier na hranie bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. PS Plus Extra ponúka napríklad viac ako 400 hier, zatiaľ čo Game Pass viac ako 500.

Zdroj: Game Pass/Xbox

Je to ideálny štýl zaobstarávania nových hier, ak za ne niekto nechce platiť plnú sumu (70 – 80 eur). Stačí si počkať, až hra vyjde na Game Passe či PS Plus Extra (nedostane sa tam však každá jedna hra).

Game Pass ponúka pre svojich predplatiteľov stovky hier, cloudové hranie a množstvo ďalších výhod. Veľkému množstvu bežných hráčov postačí Game Pass a za celý život si tak nemusia kúpiť ani jednu hru.

PS Plus Extra od PlayStation je tiež skvelé, ale nestačí to na rozsiahly katalóg Game Passu. Navyše služba od Xboxu dostáva častejšie novšie a kvalitnejšie hry, či už ide o indie tituly, alebo prepracované blockbusterové hry. Napríklad všetky exkluzívne hry od Xboxu vychádzajú na Game Passe už v deň vydania. Majitelia PS5 však môžu zabudnúť, že Death Stranding 2, Spider-Man 3 či nové The Last of Us vyjde v deň vydania v PS Plus.

Hráči si však musia dať pozor a prečítať si rozdiely medzi Game Passom Core, Game Passom pre PC/konzoly a Game Passom Ultimate. Tým základným je, že Game Pass sa primárne vyberá pre PC alebo konzolu. V Game Passe core je len cca 20 titulov, ak si však človek platí Ultimate, má Game Pass so stovkami hier pre všetky zariadenia.

Zdroj: PS Plus

PS Plus má tri rôzne stupne predplatného, pričom najviac sa oplatí stredná služba Extra, ktorá pripomína klasický Game Pass. Po jej zaplatení si hráči môžu užívať stovky hier bez ďalších príplatkov.

Konzoly od Xboxu ponúkajú možnosť hrať vybrané staré hry z originálneho Xboxu či Xboxu 360 natívne formou plnohodnotných titulov, ktoré sa dajú kúpiť v ich digitálnom obchode priamo cez konzolu.

Ak však chcú majitelia PS5 hrať retro klasiky, musia si predplatiť PS Plus Premium, ktoré každý mesiac pridá jeden-dva tituly z éry PS1-PS3.

Ak má niekto PS5 alebo Xbox Series X/S, je nepraktické nevyužívať možnosti predplatných služieb ako Game Pass a PS Plus. Obzvlášť hráči, ktorí radi hrajú, tak môžu ušetriť stovky eur ročne. Nehovoriac o tom, že môžu „zadarmo“ vyskúšať menšie neznáme hry, o ktorých nepočuli alebo ktoré by si nekúpili „naslepo“. Viackrát sa aj nám stalo, že sme v katalógoch Game Passu či PS Plus objavili titul, ktorý sa nakoniec dostal do rebríčka top 10 hier roka.

Možnosti predplatného Game Passu

Zdroj: PlayStation/Xbox

Možnosti predplatného PS Plus