Megan Fox je vraj otrasná herečka. Hráči nezvládajú jej katastrofálny herecký výkon v Mortal Kombat 1 a kritizujú aj grafiku

Mortal Kombat 1 je skvelá, avšak nie dokonalá hra. Na konzole Nintendo Switch je však miestami nehrateľná.

Mortal Kombat 1 vyšiel 14. septembra na PC, Xbox Series X/S, PS5, ale aj Nintendo Switch. Všetky verzie sú v poriadku, ale zastaraná konzola Nintendo Switch hru jednoducho nezvláda. Hra nefunguje poriadne, má nízke detaily, desiatky chýb a otrasnú grafiku bez animácií a mimiky postáv. Hráči sa sťažujú, že je neprijateľné, aby takáto miestami nehrateľná hra stála 70 eur/dolárov, a nazývajú to krádežou.

Yeah, Switch version rocks! #MK1 #MortalKombat1 #MortalKombat #Switch #bug pic.twitter.com/oLwivYnrQE — Baconsaur of Astora (@mr_baconssauro) September 16, 2023

Crying at the Switch version of Mortal Kombat 1, Why didn’t they just wait for the next gen switch console, the fact it costs 70$ is robbery💀💀💀 pic.twitter.com/RHUFQJTHC5 — Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 17, 2023

Nie je to však jediná vec, ktorú fanúšikovia série kritizujú. Na mušku si zobrali aj herečku Megan Fox, ktorá dabuje jednu z postáv a nerobí to dobre. Hráči kritizujú jej prednes, ktorý pripomína znudené čítanie z papiera. V jej dialógoch a monológoch nie sú žiadne emócie a postava znie smiešne.

Šéf vývojárskeho štúdia NetherRealm Studios Ed Boon sa vyjadril, že všetky veľké chyby hry vo verzii pre Nintendo Switch chcú opraviť.

„Bolo by pre nás ideálne, keby sme vydali verziu, akú sme vydať chceli.“

Ed Boon tak neoficiálne povedal, že si boli vedomí, aká je to nepodarená verzia, ale nemali na výber. Hru totiž vydáva spoločnosť Warner Bros., ktorá má posledné slovo, a je možné, že verziu pre Nintendo Switch nechceli odložiť, aby neohrozili predaje. Hráči na fóre ResetEra zase hovoria, že verzia pre Switch vôbec nemala vzniknúť, keďže hardware konzoly hru nezvláda.

Verziu pre Nintendo Switch nevyvíjalo štúdio NetherRealm, ale vonkajšia firma Shiver Entertainment (vyvíjali aj MK 11 pre Switch). Je však nemožné, aby predstavitelia štúdia a vydavatelia z NetherRealm a Warner Bros. nevedeli, v akom stave je port pre Switch, takže ho vydali v plnej cene s vedomím, že je rozbitý.

Každá hra totiž pred vydaním (a aj v priebehu vývoja) prechádza komplexným testovaním, pričom také závažné problémy, akými trpí Nintendo Switch verzia, odhalia vývojári dávno pred vydaním. Nakoniec v tomto prípade bijú do očí už po prvých sekundách hrania. Server IGN udelil hre na Switchi 3/10.