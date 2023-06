Megan Fox: Slávneho režiséra prirovnala k Hitlerovi, trpí duševnou poruchou a vo voľnom čase vykladá tarotové karty

Ženy po celom svete jej závidia postavu a muži by pre ňu pokojne aj vraždili. Modelka a herečka Megan Fox (37) sa nám vryla do pamäti najmä vďaka filmom ako Transformers (2007), How to Lose Friends & Alienate People (2008) či Jennifer's Body (2009).

Vždy bola najradšej ľadová kráľovná, nebezpečná zvodkyňa s prenikavým pohľadom či drsná rebelka so šialeným úsmevom. Tieto typy postáv jej jednoducho išli najlepšie, preto sa filmári ani nesnažia obsadzovať ju do vážnych psychologických drám. Jej táto herecká škatuľka zjavne neprekáža a cíti sa v nej komfortne.

V minulom roku si ju mohol vidieť po boku jej terajšieho snúbenca vo filmoch Taurus či Good Mourning a už čoskoro sa objaví v očakávanej štvrtej časti akčnej série Expendables, kde stvárnila drsňáčku skvele ovládajúcu bojové umenia.

Zdroj: Getty Images/Taylor Hill/WireImage

Vyrastala na vidieku v chudobnej rodine

V rozhovore pre magazín GQ herečka prezradila, že nevyrastala v bohatej rodine, v ktorej by sa plytvalo jedlom či peniazmi. Práve naopak, vyrastala na vidieku v Rockwoode v Tennessee. „Môj otec lovil kačice a mama ich dávala do hrnca. Žili sme naozaj skromne. Mali sme veľmi málo peňazí.“ Jej rodičia sa neskôr rozviedli, no matka sa znova vydala a rodina sa presťahovala na Floridu, kde začala nový život.





Zdroj: DreamWorks Pictures & Paramount Pictures

Kariéru odštartovala po boku sestier Olsenových

Pre The News York Times Megan Fox priblížila, že sa chcela stať herečkou ešte ako štvorročná po tom, ako videla film The Wizard of Oz. Podľa magazínu GQ o desať rokov neskôr, po tom, ako sa presťahovala na Floridu, začala robiť katalógovú modelku a čoskoro na to začala chodiť aj na prvé herecké konkurzy.



Už ako 15-ročnej sa jej podarilo preraziť vo svete Hollywoodu a nadobudnúť cenné skúsenosti. Jej premiérová rola bola v tínedžerskej komédii Holiday in the Sun z roku 2001. Hlavnými hviezdami snímky boli vtedy už dobre známe dvojičky Mary-Kate a Ashley Olsenové. Fox si zahrala ich rivalku, rozmaznanú, papuľnatú, sebavedomú a prefíkanú Briannu Wallace.





Megan Fox vo filme Holiday in the Sun. Zdroj: Warner Home Video

Kradla vo Walmarte

Fox ako tínedžerka nebola práve „anjelik“. Ako píše The Sun, herečku raz chytili, ako vo Walmarte kradne sedemdolárový lesk na pery z kozmetického radu dvojčiat Olsenových, a následne jej zakázali vstup do obchodného reťazca. Podľa vlastných slov vtedy mala len 14 alebo 15 rokov, pričom si nepamätá, či šlo o celoživotný zákaz alebo len dočasný. V každom prípade, od tejto nepríjemnosti sa tam neukázala.