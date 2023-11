RECENZIA: Alan Wake 2 (PS5) – mind-fuckový, kráľ videohier, aký tu nebol od čias The Last of Us: Part II

Prečo by mal každý skúsiť hru Alan Wake 2 a čím je revolučná?

Recenzovaná platforma: PS5

Dostupné platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC

Cena: 60 €

Žáner: hororový survival

Vývojár: Remedy Games

Vydavateľ: Epic Games

Dátum vydania: 27. október 2023

Lokalizácia: chýba čeština aj slovenčina

It’s not a Lake, it’s an Ocean

Na rozuzlenie tejto vety, ktorú spisovateľ Alan Wake povedal na konci hry Alan Wake z roku 2010, čakali hráči 13 rokov. Fínske štúdio Remedy (Max Payne, Control) vďaka investícii od Epic Games konečne vytvorilo pokračovanie a to sa automaticky stáva jednou z najlepších hier tohto roka. Taký kvalitný psychologický survival horor tu nebol hádam od vydania Silent Hill 2 z roku 2001.

Hra sa začína 13 rokov po udalostiach jednotky. V prvých kapitolách je hlavnou postavou agentka FBI Saga Anderson. So svojím kolegom Alexom Caseym prišla do mesta Bright Falls preveriť vraždy, ktoré pácha kult s názvom Cult of the Tree.

Zdroj: Remedy Entertainment/propagační materiál

Mysteriózny príbeh prekvapí aj skúsených hráčov

Hneď v prvý deň vyšetrovania jej však pred očami zmiznú ľudia a napadne ju človek, ktorému z tela kult vyrezal srdce.

Hranie Alana Wakea 1, respektíve znalosť jeho príbehu, je pre pochopenie dvojky kľúčové. Stačí si však pozrieť toto video, v ktorom tvorca hier zhrnul aj príbeh z hry Control, s ktorou Alan Wake zdieľa prepojený svet. Ani po prejdení všetkých hier od štúdia Remedy však hráč nemusí pochopiť jeho najnovší magnum opus.

Alan Wake 2 je mysteriózny hororový survival s prepleteným príbehom, dejovými zvratmi a meta komentármi. Tvorcovia dej poriadne zamotali, previazali so svojimi inými hrami (nájdeš tu odkazy aj na Maxa Payna či Quantum Break) a vytvorili viac otázok, než koľko poskytli odpovedí. Príbeh hry Alan Wake 2 je však stále veľmi pútavý, za čo môže najmä skvelá mysteriózna zápletka.

Zdroj: Remedy Entertainment/propagační materiál

Vývojári titul rozdelili do necelých 20 kapitol, ktoré hráči strávia s dvomi hrateľnými postavami. Najprv vyšetrujú zložitý prípad ako Saga Anderson a o niekoľko hodín neskôr sa vžijú do kože Alana Wakea, ktorého väzní desivá alternatívna dimenzia s názvom The Dark Place.

Zatiaľ čo Saga Anderson rieši prípad v skutočnom, avšak poriadne strašidelnom svete, Alan sa potáca naprieč desivou fiktívnou verziou New Yorku ako z najhoršej nočnej mory. Na každom rohu sú vražedné tiene vyvolávajúce zimomriavky.

V týchto sekciách je neustála tma a mrazivá atmosféra. Práve atmosféra hráča okamžite vtiahne a vďaka nej nebude vedieť prestať hrať. To, že sa tvorcom podaril aj hororový dizajn levelov, bolo jasné v momente, keď sme z nich túžili čo najskôr ujsť a dostať sa do bezpečia.

Zdroj: Remedy Entertainment/propagační materiál

Vynikajúca prezentácia mrazivých hororových prvkov

Štúdio Remedy bravúrne zvládlo odprezentovať nervydrásajúce hororové prvky vďaka špičkovému vizuálu, ale aj hudbe a atmosfére. Z Alana Wakea 2 dýcha horor a jeho najsilnejšie žánrové aspekty, aké je možné vo videohre využiť na každom kroku.

Aj preto je škoda, že ich tvorcovia podkopávajú lacnými jump scares, keď sa z ničoho nič na obrazovke objaví nejaká škaredá strašidelná tvár. I keď to pasuje do konceptu príbehu, v niektorých kapitolách to tvorcovia už prehnali a výrazne kazili zážitok z hrania.

To je však jediné, čo sa dá strašidelnosti tejto hry vyčítať. Smrť v nej číha na každom rohu a hráč nevie, komu môže veriť, a to vrátane rozprávačov príbehu. Remedy však malo vytvoriť jednoznačnejší záver. Hráči si po 13 rokoch čakania zaslúžili niečo iné ako úplnú kópiu toho, ako sa skončila jednotka – ostali bez odpovedí a s množstvom otázok.

Zdroj: Remedy Entertainment/propagační materiál

V príbehu bola aj slabšia hlavná postava Saga Anderson. Tej chýbali zaujímavé charakterové črty a okrem záchrany rodiny a vyriešenia prípadu ju nič iné nedefinovalo. Ku koncu sa síce ocitla v nápaditej sekvencii, kde prekonala strach z neúspechu a vlastné pochybnosti, no takýchto dejovo výraznejších momentov potrebovala viac.

O niečo lepšie je na tom Alan Wake, ktorému však chýbal väčší emočný rozsah. Alan občas pôsobil ako večne vystrašený, znepokojený a nechápajúci komentátor vlastného príbehu. Jeho prednes však hráča dokáže udržať v napätí po celý čas hrania, ktorý v našom prípade predstavoval viac ako 25 hodín.

Hra ponúka takmer 30 hodín skvelého obsahu

Hru sme prešli na 100 % a odhalili v nej všetky skrýše, odomkli všetky uzamknuté dvere a vyriešili všetky záhady. Množstvo obsahu bude rozhodne príjemným prekvapením pre každého hráča.

Svet hry Alan Wake 2 je až prekvapivo veľký. Saga Anderson operuje v troch veľkých a rozdielnych oblastiach. Tie hráča prevedú obytným mestečkom karavanov, zábavným parkom, lesmi, mestom či ozaj nepríjemným domovom dôchodcov. V každej kapitole sa odomkne ďalšia časť oblasti plná tajomstiev, skrytých kontajnerov so zásobami, vylepšeniami zbraní či hádankami.

Zdroj: Remedy Entertainment/propagační materiál

Tvorcovia spracovali hádanky dosť originálnym spôsobom, keď pomocou rýmovanej nápovede hráča navádzajú na to, aby k príslušným obrázkom pridelil správne figúrky. Okrem logických hádaniek sú v hre aj priestorové hádanky (šípky udávajúce smer viditeľné len pod svetlom a podobne).

Vynikajúci level dizajn a prvky hrateľnosti žánru survival horor

Ďalšia vec, ktorá sa vývojárom podarilo na jednotku, je dizajn levelov. Oba svety, ako The Dark Place, tak Bright Falls, sú komplexné a najmä uveriteľné, autenticky pôsobiace miesta. Postupné prechádzanie levelov a odomykanie nových ciest a dverí vytvára úžasný pocit, aký dokážu navodiť iba hry zo žánru survival horor.

Hráči majú v hre Alan Wake 2 obmedzenú veľkosť inventáru, v ktorom sú zbrane, náboje a zásoby. Alan aj Saga v hre likvidujú buď tiene, alebo ľudí posadnutých tieňmi. Na ich oslabenie je rovnako ako v jednotke potrebné zasvietiť na nich baterkou a využiť silnejší záblesk. Na rozdiel od jednotky je však počet bateriek obmedzený. My sme však hrali na najťažšej obtiažnosti a ani raz sa nám nestalo, že by nám náboje či baterky chýbali.

Zdroj: Remedy Entertainment/propagační materiál

Nepriatelia sú poriadne nebezpeční. Najhorší sú tí, ktorí sa vedia rozdvojiť a teleportovať. Jeden z nich na hráča hádže sekery na diaľku a ďalší sa proti nemu rozbehne do súboja na blízko. Nepríjemní sú aj vlci, ktorí sú veľmi rýchli, odolní a oplatí sa ich zabíjať len kušou či brokovnicou.

Každá zbraň má výrazne odlišné ovládanie a poteší, že pri streľbe cítiť jej váhu a silu. Štruktúra súbojov nie je taká prepracovaná ako napríklad v The Last of Us: Part II či Resident Evil 4, ale vďaka možnosti uhýbania sa útokom je to pestrejšie ako pri hre Alan Wake 1. Zamrzí však, že väčšine súbojov sa dá vyhnúť, respektíve je možné veľmi jednoducho utiecť nepriateľom. Z hry tak postupne odpadáva pocit napätia a strachu o nedostatok zásob.

Alan Wake 2 však nie je klasická akčná hra. Vďaka dokonalej hororovej atmosfére, zvukovému dizajnu a neustálej „hrôze vo vzduchu“ síce hráč stále očakáva, že na neho niečo vyskočí z tmy, ale často sa to nestáva. Hlavnou náplňou hry je skúmanie prostredia a odhaľovanie záhad.

Zdroj: Remedy Entertainment/propagační materiál

Unikátna hrateľnosť a originálne rozprávanie deja

To vývojári vyriešili celkom netradične. V koži Sagy sa hráč vie hocikedy presunúť do jej „mind place“. Funguje to ako vlastná miestnosť v jej mysli. Na tabuli si dáva dohromady všetky prípady a záhady, spája tam stopy, zbiera dôkazy a dedukuje závery. Je to unikátny a originálny prvok v rámci detektívnej zložky hry.

Hranie za Alana je pritom celkom odlišné. Tieto sekcie ponúkajú menej súbojov a viac skúmania. Alan môže využívať aj špeciálnu lampu. Svetlo z nej dokáže transformovať priestor okolo neho, takže vie odstrániť prekážky, ktoré mu stoja v ceste.

Alan Wake 2 zlyháva v závere. Príbeh je ku koncu až príliš chaotický, vytvára príliš veľa nejasných otázok a odmieta dať aj príslušné odpovede. Niekedy je hra príliš meta (odkazuje na samu seba a konvencie žánru), keď tvorcovia robia zo snov realitu, z reality sny a niekedy ani nie je jasné, čo sa na obrazovke deje.

Zdroj: Remedy Entertainment/propagační materiál

Ku koncu sa môže zdať, že tvorcovia chceli mať mind-fuckovú zápletku za každú cenu. Sklamaním je aj hlavný antagonista Scratch, ktorý sa počas 25 hodín objavil len na niekoľko minút a nemal žiadne dialógy. V hre tak chýba titulný záporák, ktorý by s hrdinami zápasil na intelektuálnej úrovni.

Našťastie riešenie kriminálnych prípadov v príbehu agentky Sagy je natoľko pohlcujúce a zábavné, že si to množstvo hráčov ani nevšimne. Medzi ďalšie negatíva patrí aj otravné rozloženie checkpointov. Hra sa neukladá automaticky dostatočne často, a tak musí hráč po smrti opakovať príliš veľa úkonov.

Jedna z graficky najkrajších hier vôbec

Titul má občas aj technické problémy vizuálneho charakteru. Jeden level stratil textúry a na jednom mieste ukazoval iba čiernu farbu. V množstve scén preblikávalo neprirodzené svetlo a prítomný bol aj obrazový šum. Súčasné konzoly už teraz nestíhajú na graficky náročné hry. Výsledkom sú oproti top grafike na PC výrazne slabšie odrazy a tiene. Našťastie hra väčšinou funguje plynulo a bez väčších prepadov v snímkovaní.

Alan Wake 2 je aj napriek tomu všetkému jednou z najkrajších hier na súčasnú generáciu konzol. Z hľadiska prezentácie ide rozhodne o najprepracovanejší titul posledných rokov. Svet tejto hry je detailne prepracovaný na každom rohu mapy. Textúry ponúkajú vysokú kvalitu predmetov, modely postáv pripomínajú skutočné tváre ľudí a za úroveň animácií by sa nemuseli hanbiť ani v štúdiách tvorcovia God of War či The Last of Us.

Zdroj: Remedy Entertainment/propagační materiál

Tvorcovia využili hororový žáner na maximum, keď vytvorili koherentný vizuálny štýl s famóznou prezentáciou. Dôkazom sú znepokojujúce scény s krvavými stenami celého hotela, desivé, tmavé uličky plné tieňov a famózny zvukový dizajn. Už len ten samotný v spojení s úžasnou hudbou dokáže hráča poriadne vystrašiť.

Alan Wake 2 je vynikajúci hororový survival. Zároveň je to po dlhom čase hra, pri ktorej nič nepôsobí ako dizajnové rozhodnutie na istotu. Tvorcovia riskovali, vyberali si ambiciózne ciele a vytvorili unikátny a originálny obsah. Ten presahuje hranice žánru a stanovil nový štandard v kvalite rozprávania príbehu. Takéto hry už jednoducho v takomto rozsahu a kvalite nevznikajú.

Hra je okrem toho vizuálne odzbrojujúca. Trpí síce bugmi a ďalšími technickými chybami, ale tvorcovia ich už pomaly opravujú. A aj keď nejde o dokonalý titul, rozhodne sa k tej dokonalosti priblížil. Nevieme sa dočkať, ako hru prejdeme znova a aké DLC už štúdio Remedy pripravuje. Alan Wake 2 si zaslúži skóre 9,5/10.