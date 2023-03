RECENZIA: Resident Evil 4 (PS5) – vychádza najlepšia hra roka už v marci?

Najnovšia hra od Capcomu je absolútny skvost, ktorý si musíš zahrať.

Recenzovaná platforma: PS5

Dostupné platformy: PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4

Cena: 70 – 80 €

Žáner: Akčný survival horor

Vývojár: Capcom

Vydavateľ: Capcom

Dátum vydania: 24. marec 2023

Remake Resident Evil 4 je po GTA V a The Last of Us: Part II treťou hrou, ktorej v recenzii udeľujeme 10/10 (hrali sme viacero 10/10 hier, ale nie všetky sme recenzovali). Nemá význam chodiť okolo horúcej kaše. Originálny Resident Evil 4 je jedna z najväčších herných klasík, bez ktorých by zrejme nikdy nevznikli ani hry ako The Last of Us.

O jeho remake sa postaral rovnaký tím, ktorý stvoril remake Resident Evil 2 (tomu sme v recenziidali v roku 2019 hodnotenie 9,5/10). Aj keby sa o remake tejto jedinečnej a neuveriteľne nadčasovej hry, ktorej dizajn funguje aj o necelých 20 rokov neskôr, postaralo priemerné štúdio, výsledok by mal byť nadpriemerný.

Remake prekonal už tak perfektný originál

Nie je teda žiadnym prekvapením, že štúdiu Capcom sa tento remake vydaril na jednotku. Len málokto však veril tomu, že ním ešte prekonajú slávny originál. Príbeh zavedie hráča do španielskej dediny šesť rokov po zničení Raccoon City. Leona S. Kennedyho tieto udalosti veľmi poznamenali. Odo dňa, keď unikol výbuchu s Claire Redfield, ho americké tajné služby donútili stať sa ich agentom a prejsť náročným výcvikom.

Zdroj: Capcom

Zdroj: Capcom

Ako špeciálny agent tak cestuje do Španielska, kde hľadá prezidentovu dcéru Ashley. Tú uniesli s neznámym úmyslom, no keď sa Leon konečne dostane na jej stopu v španielskej dedine, tamojší obyvatelia na neho zaútočia. Leon sa musí predrať dedinou, obrovským hradom a nakoniec aj ostrovom s po zuby ozbrojenými ľuďmi a inými príšerami.

Tie vytvoril vodca kultu Saddler, ktorý pomocou špeciálneho parazita Las Plagas dokáže na 100 % ovládnuť človeka a spraviť z neho svoju bábku. Nie sú to zombíkovia, ale správajú sa podobne. Leon je však na takúto hrozbu oveľa lepšie pripravený ako naposledy. Ovláda bojové umenia a profesionálne narába s hocijakými zbraňami. Oproti Resident Evil 2 je to zmena k oveľa akčnejšiemu štýlu, ktorým sa RE4 preslávil už v roku 2005, keď vyšiel po prvýkrát.

Chýba trochu obsahu z originálu, no v remaku sú aj novinky

Tvorcovia remaku pristúpili k jeho prerábke veľmi citlivo a nevynechali z neho veľa obsahu. Nepoužili jeden slávny boss fight, vynechali niekoľko menších lokácií a scén, no ponechali všetko, čo robí atmosféru a ducha Resident Evil 4 takým jedinečným.

Zdroj: Capcom

Zdroj: Capcom

Leon stále hláškuje ako tínedžer, rozdáva kopance z otočky aj wrestlingové chmaty suplex. Nepriatelia sú stále dotieraví a pri niektorých druhoch sa poriadne zapotíš. Tvorcovia do remaku pridali aj jeden celkom nový druh nepriateľa s kravskou hlavou a obrovským kladivom.

Prítomní sú aj magori s motorovou pílou, dvojhlavé príšery, gigantickí trollovia, psi a fanúšikovia originálu sa strasú pri spomenutí garradorov či regeneratorov. Chýbajúci obsah tvorcovia nahradili inými, bonusovými scénami a stretmi s nepriateľmi.

Vývojári z Capcomu možno časť vynechaného obsahu zahrnú v špekulovanom platenom rozšírení Separate Ways. To bolo dostupné už v originálnej hre a ponúka pohľad na udalosti z hry očami postavy Ady Wong, ktorá Leonovi občas v štvorke pomáhala, aj keď mala vlastné ciele.

Zdroj: Capcom

Zdroj: Capcom

Zmeny remaku nie sú veľmi citeľné, a ak si originál nehral v posledných dvoch rokoch, zrejme si ich ani nevšimneš. Dôležité je, že má skvelé tempo a ani jedna herná sekcia či level nebrzdia celkový dojem z hry. Tvorcovia pred teba neustále kladú nové prekážky, predstavujú nových nepriateľov a posúvajú sa v príbehu, ktorý v remaku pôsobí ucelenejšie a funguje lepšie aj vďaka lepším dialógom a vykresleniu postáv.

Nikto nehrá Resident Evil pre príbeh. Väčšina hráčov však miluje postavy a ich interakcie, takže ťa poteší, že aj tu sú úžasné, či už ide o Ashley a Leona, alebo Leona s Luisom, ktorý ti opäť prirastie k srdcu. Najmä Ashley a Ada sú oveľa sympatickejšie a uveriteľnejšie postavy. Záporáci sú dosť generickí, ale tým je už táto séria známa a oveľa zaujímavejšie je to, aké príšery sa z nich vyvinú v ich „finálnej forme“.

Prejsť RE4 remake na obťažnosti hardcore nám zabralo okolo 22 hodín, počas ktorých sme mali pocit, že sa neustále hýbeme vpred, nachádzame nové poklady, tajomstvá, bojujeme s novými bossmi a objavujeme nové časti tohto dokonalo nadizajnovaného sveta. Každý level je niečím výnimočný a odlišný a ponúka nové spôsoby, ako zdolať prekážky a nepriateľov, takže hrateľnosť nikdy neskĺzne do stereotypu.

Zdroj: Capcom

Nôž je tvoj najlepší priateľ

Tomu zamedzuje aj veľká novinka – nože. Leon môže v remaku blokovať a odrážať drvivú väčšinu útokov, či už ide o kosáky, letiace sekery či zmutované časti nepriateľov. Pri správnom načasovaní navyše dokáže nepriateľa omráčiť a následne ho odrovnať silným kopancom. Nože sa časom zničia, no môžeš si ich opraviť za peniaze.

Až po niekoľkých hodinách hrania sme náhodou trafili letiacu sekeru šípom z kuše a uvedomili si, že aj takto môžeš blokovať lietajúce predmety, ktorými ťa chcú nepriatelia zabiť. Okrem kuše a nožíka nie sú v remaku žiadne nové zbrane a niektoré bonusové asi ani nezískaš, keďže pre ich odomknutie musíš splniť náročné výzvy.

Fanúšikovia akčných survival titulov odohrávajúcich sa v mierne hororovom prostredí (hra nie je takmer vôbec strašidelná, takže sa nemusíš báť jumpscareov, no má vynikajúcu hororovú atmosféru) budú nadšení. Pre potreby tohto žánru tvorcovia vytvorili dokonalý dizajn kombinujúci prvky akcie, objavovania nových levelov a pokladov, bojovania s bossmi a riešenia puzzle hádaniek.

Zdroj: Capcom

Zdroj: Capcom

Tých budeš musieť vyriešiť niekoľko a všetky sú bravúrne navrhnuté. Niekoľko z nich je aj voliteľných, no nikdy nejde o nič, čo by hráč nedokázal po niekoľkých pokusoch a logickom zmýšľaní vyriešiť.

Viac ako 20 hodín napínavej a akčnej zábavy

Aj napriek vyše 20-hodinovej dĺžke hra nenudí a nemá žiadne hluché miesta. Naopak, po dohraní si budeš želať, aby sa ti odomkol nejaký ďalší obsah. Zatiaľ si však budeš musieť vystačiť s módom New Game+.

Ten je menším sklamaním, keďže nie je taký komplexný, ako by sa patrilo. Bohužiaľ, viac detailov prezradiť nemôžeme. Capcom má pre recenzie tejto hry prísne obmedzenia, takže jej viaceré aspekty nemôžeme priblížiť detailne.

Od začiatku odporúčame hrať na najvyššej obtiažnosti, aspoň fanúšikom tohto žánru. Nepamätáme si, kedy sme sa naposledy takto pri Resident Evil natrápili. Nepriateľov je tu pri obtiažnostiach Hardcore a Professional veľmi veľa, sú neúnavní a dokážu ťa veľmi rýchlo zabiť. Resident Evil 4 skutočne skúša schopnosti každého hráča, a to ako z hľadiska akcie, tak taktického prístupu k využívaniu zásob a využívania okolitého prostredia.

Hráčovi napríklad veľmi pomôže, ak necháaš nažive nepriateľov hádžucich dynamity, ktorí nimi zničia ostatných nepriateľov. Skvelé je aj to, že môžeš streliť do dynamitu či zápalnej fľaše v ich rukách a oni na mieste explodujú. Inými slovami, hra ponúka viaceré taktické možnosti, ako ju zvládnuť.

Zdroj: Capcom

V remaku nájdeš aj niekoľko prekvapení, vrátane spôsobu, akým získaš takzvané charms. Tie si môžeš pripnúť na kufrík, ktorý slúži ako inventár. Každý charm nejakým spôsobom vylepšuje atribúty (ako napríklad viac získaných nábojov z craftingu či ušetrenie peňazí u Merchanta za vylepšenia) a ich získavanie je veľmi zábavné. Samotný inventár je s jednou veľkou zmenou takmer identický ako originál.

Legendárny Merchant aj „inventárny tetris“ sú späť

Zmena spočíva v tom, že všetky zbrane, ktoré vlastníš, môžeš kedykoľvek poslať do úschovne, kde ukladáš postup v hre. Trochu sa tak z hry vytráca čaro legendárneho skladania inventáru z originálu, keď si musel v štýle tetris vyskladať zbrane a predmety v inventári tak, aby sa ti tam zmestili (a navždy sa zbaviť tých, ktoré sa nezmestili). Hráči, ktorých to nebaví, môžu inventár usporiadať automaticky stlačením jediného tlačidla.

Novinkou je aj možnosť plniť mini úlohy od slávnej postavy menom Merchant, ktorý ti v priebehu hry predáva nové a lepšie zbrane, ich vylepšenia, väčší inventár a podobne. Môžeš u neho predávať poklady, ktoré nájdeš (rôzne kombinácie farieb drahokamov ti vyslúžia väčšiu odmenu) všade vo svete. Za plnenie úloh získaš špeciálne body, ktoré môžeš minúť na ďalšie vylepšenia, zbrane či mapy s pokladmi.

Zdroj: Capcom

Zdroj: Capcom

Stačí splniť niekedy jednoduché, niekedy ťažšie úlohy, ako napríklad nájsť zlaté vajce či zničiť 5 modrých medailónov ukrytých v danej oblasti. Takéto mini úlohy sú veľmi príjemným spestrením a bolo by skvelé, keby ich tvorcovia pridali ešte viac.

Hra má technické nedostatky a graficky sklamala

Zamerať sa viac mohli aj na ovládanie, ktoré by malo reagovať na hráčov popud plynulejšie. Konzoly trpia takzvanými deadzone problémami, keď ovládače reagujú na mierenie a pohyb postavy príliš neskoro (páčku musíš pohnúť oveľa viac než zvyčajne).

Chvíľu tak trvá, než si zvykneš na to, ako Leon mieri a hýbe sa, no keď sa tak stane, ovládanie si zamiluješ. V každom prípade odporúčame zvýšiť si v nastaveniach rýchlosť pohybu ovládania aj mierenia. V nastaveniach odporúčame vypnúť si aj Ray tracing a hair strands.

Zdroj: Capcom

Ide o grafické vylepšenia, ktorých spracovanie je však viac nepodarené ako podarené a zbytočne ti znížia počet snímok zobrazených za sekundu. S nastavením performance módu, vypnutým hair strands a ray tracingom bude hra bežať v plynulých 60fps. V opačnom prípade bude snímkovanie klesať a za získané vizuálne vylepšenia sa to neoplatí. Problémom je práve vizuálna kvalita, ktorá nás zaskočila už pri deme a preniesla sa aj do finálnej verzie.

Textúry sú občas nekvalitné, akoby sa celé nenačítali. Kvalita obrazu výrazne zaostáva za očakávaniami a všimneš si aj nezvyčajne rušivú rozmazanosť celého obrazu. Vegetácia po celom svete nie je dostatočne komplexná a z hľadiska vizuálneho spracovania je na tom hra napríklad horšie ako remake Resident Evil 2 z roku 2019, čo je paradox, keďže vyšla na minulú generáciu konzol so zastaraným hardwarom.

Prekvapilo aj spracovanie dažďa, ktoré sa podobá na kontroverzný dážď z remastrovanej kolekcie GTA, ktorý vyzerá katastrofálne. Tu je o čosi lepší, ale stále pôsobí neprirodzene a rušivo. Našťastie, tvorcovia ho pri vydaní hry údajne opravia.

Prítomné sú aj problémy s technológiou HDR, ktorá nezobrazovala farby správne za každých okolností. Niekedy sa príliš tmavé scény prepínali do svetlých v stotine sekundy pri prechode z jednej miestnosti do druhej (zmena osvetlenia tak nebola plynulá a autentická). Grafické spracovanie nie je vôbec škaredé, naopak, častokrát sa nadchneš z úžasnej atmosféry, ale celková kvalita obrazu a detailov je nižšia, než by sa očakávalo.

Zdroj: Capcom

Zdroj: Capcom

Nedostatky sú maličké, pozitíva sú enormné

Našťastie, mnohé z týchto problémov nebudeš častokrát ani vnímať, keďže budeš neustále v pohybe a akcii. Tu sa zaskveli najmä animátori štúdia Capcom, ktorí vytvorili prvotriedne animácie postáv od obyčajného behu a chôdze, cez interakcie s prostredím až po zaobchádzanie so zbraňami a pästné súboje.

Medzi ďalšie nedostatky musíme zaradiť aj 3D zvuk. Ten mal pomôcť určiť, kde presne sa nachádza nepriateľ či napríklad ryba vo vode podľa zvukov (ak ju zabiješ, môžeš ju zjesť a doplniť si zdravie). Veľmi to však nefungovalo a zvuk bol nepresný.

V predošlých hrách sa na modro vyfarbila každá izba a lokácia, v ktorej si našiel všetky zásoby a tajomstvá. V tomto titule však mapa ostáva vždy červená, takže nevieš, či si dané miestnosti a budovy už „vyčistil“. Všetko sú to však len drobnosti, ktoré príval pozitív hravo potláča do úzadia.

Zdroj: Capcom

Takmer dokonalá hra

Resident Evil 4 remake je takmer dokonalou hrou, najmä ak si fanúšikom akčných survival hier, kde zbieraš zásoby, náboje a obľubuješ manažment zásob a inventára. Čaká ťa cca 20-hodinová adrenalínová jazda, ktorá ani na sekundu nepoľaví. Hra má hororovú atmosféru, ale nie je strašidelná.

Tvorcovia ostali verní originálu, ktorý sa zameral na akčný dizajn. Vývojári remaku sa zaskveli niekoľkými novinkami a vylepšeniami, ako napríklad blokovaním a odrážaním útokov nožom, čo radikálne mení hrateľnosť k lepšiemu. Menším nedostatkom je kvalitou zaostávajúce grafické spracovanie a kvalita obrazu, no tieto nedostatky v nás nedokážu prebiť eufóriu z hrania a vynikajúco prepracovanú hrateľnosť.

Zdroj: Capcom

Okamžite po dohraní sme sa do hry pustili znovu, čo svedčí o jej zábavnej a návykovej hrateľnosti a perfektnom dizajne levelov. Užiješ si v nich skvelé súboje s bossmi, nahláškovaného Leona, zábavné interakcie s postavami, originálne hádanky a vynikajúcu hororovú atmosféru na pozadí napínavej hudby.

Herná klasika a legenda Resident Evil 4 sa práve stala ešte väčšou klasikou. Remake je aj napriek niekoľkým nedostatkom famóznou hrou, od ktorej sa nedokážeme odpútať. 10/10.

Niekedy v budúcnosti tvorcovia údajne vydajú aj mód Mercenaries s akčnými výzvami či PS VR2 mód pre hranie vo virtuálnej realite celkom zadarmo.