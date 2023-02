RECENZIA: Dead Space Remake – lepší survival horor si na PS5 nezahráš

Recenzovaná platforma: PS5

Dostupné platformy: PC, Xbox Series X/S, PS5

Cena: 70 – 80 €

Vývojár: EA Motive

Vydavateľ: Electronic Arts

Dátum vydania: 27. január 2023

Najnovším pokusom spoločnosti EA o návrat jednej z ich klasických hier je jeden z najzásadnejších titulov sci-fi hororového survival žánru – Dead Space. Kvalitná trilógia, ktorá vyšla v priebehu 5 rokov (2008 – 2013), je už zastaraná. Na PS4 a PS5 si ju napríklad zahrať ani nemôžeš.

Štúdio EA Motive (Star Wars Squadrons) prerobilo Dead Space od základov a výsledok je pohlcujúci. Je to stále tá istá hra, akurát vyšperkovaná takmer do dokonalosti. Príbeh sa začína v momente, keď inžinier Isaac Clarke pristane s tímom špecialistov na ťažobnej vesmírnej lodi USG Ishimura, ktorá vyslala núdzový signál.

Inžinier Isaac sa musí stať odborníkom na zabíjanie príšer vo vesmíre

Krátko po príchode Isaac zistí, že musí vziať špeciálne laserové zbrane a odrezávať nimi končatiny príšerám, ktoré zahltili celú stanicu a vyvraždili väčšinu jej posádky. Ako sa to stalo a odkiaľ monštrá pochádzajú, už musí zistiť hráč. Na rozdiel od štandardných hier útoky do hlavy príšerám neublížia. Treba im odsekávať končatiny.

Zdroj: EA

K dispozícii je 9 zbraní, ktoré hráč nájde v 12 leveloch. Ishimura je obrovská loď, ktorá je prepojená železničnými koľajami a rýchlou prepravou bez jediného načítavania, takže remake je oveľa plynulejší a pôsobí celistvejšie.

Remake je verný predlohe, no skvelo modernizuje celú hru

Vývojári mohli akurát pridať možnosť navigácie po mape. Ishimura je obrovská loď a okrem hlavných a vedľajších úloh si nemôžeš nastaviť navigáciu na konkrétne miesto. Prekáža to najmä v pokročilej fáze hrania, keď sa chceš dostať na predtým nedostupné miesta (vďaka vylepšeniam si postupne odomykáš nové miestnosti), no netušíš, ako sa tam dostaneš, keďže chodby sú prepletené.

Autori remaku zachovali okrem príbehu aj základ hrateľnosti a atmosféry. V mnohých smeroch si budeš pripadať ako v roku 2008, keď si Dead Space hral po prvýkrát. Tentoraz je to však v nádhernom, modernom grafickom kabátiku, ktorý ešte znásobuje atmosféru hry. V miestnostiach prská oheň, výboje elektriny osvetľujú inak tmavé chodby a pri požiaroch a v laboratóriách sa na zemi drží dym a hmla, v ktorej sa môže schovávať monštrum.

Zdroj: EA

Dead Space je skutočne strašidelná hra

Remake Dead Space exceluje najmä z hľadiska nasvietenia a farieb. Ishimura je tmavé miesto a vďaka skvelému spracovaniu technológie HDR je tma ozaj tmavá a čierna a ty sa pristihneš, ako si až príliš často osvetľuješ cestu, lebo sa bojíš, čo môže číhať v kúte. Tmavé prostredie pôsobí prirodzene a dokonale sa hodí k hororovej atmosfére.

Pôvodný Dead Space ako režisér stvoril Glen Schofield, ktorý teraz vydal nový survival horor The Callisto Protocol. Jeho nová hra ponúka inovácie v žánri a užili sme si ju, ale zďaleka nie je taká strašidelná ako Dead Space. Počas prvej hodiny tohto remaku sme sa báli viac ako počas celej hry The Callisto Protocol.

Môžu za to občasné jump scares, keď na teba z ničoho nič vyskočí monštrum z tmy, no najmä geniálny zvukový dizajn. Celá vesmírna loď Ishimura je plná monštier, ktoré sa rozhodne nehrajú na schovávačku. Na každom kroku počuješ ich zavýjanie, škrekot a buchot vo ventilačných šachtách nad hlavou, takže sa občas otáčaš a dúfaš, že ťa odzadu neprepichne nejaký pazúr.

Zmeny v hrateľnosti a v zbraniach sú vynikajúce

Prepracovaný zvuk si všimneš aj pri strieľaní, ktoré navyše na konzole PS5 skvelo využíva možnosti ovládača Dualsense. Vibrovanie a adaptívne spúšťače ti pripomínajú, že jednotlivé zbrane majú výrazne odlišné vlastnosti. Niektoré z nich sú dokonca oveľa lepšie ako v origináli. Napríklad plameňomet a Ripper sú jedny z najničivejších zbraní v hre. Obzvlášť Ripper, vďaka ktorému vo vzduchu levituje ozubený kotúč a odrezáva nepriateľom končatiny, je na nezaplatenie.

Zdroj: EA

Veľkou zmenou prešiel aj Force Gun. V origináli len odhodil nepriateľov dozadu. Tu z nich zároveň odstraňuje mäso a kožu, takže z nich po dvoch zásahoch ostanú len kosti. Vďaka tomu oddelíš končatiny monštra oveľa jednoduchšie, ako keď na sebe majú vrstvy kože a mäsa. Autori tak prepojili vizuálny upgrade s tým systémovým a hrateľnostným, čo je presne zmena, akú si moderný remake v súčasnosti zaslúži.

Tvorcovia jemne rozšírili príbeh a pridali doň pozadie dotvárajúce celú zápletku. Navyše máš možnosť nájsť viaceré správy a hologramy ukazujúce, čo sa na stanici dialo pred Isaacovým príchodom. Bonusom sú tri celkom nové vedľajšie misie, ktoré prinášajú tak potrebný čerstvý obsah aj pre hráčov, ktorí originál poznajú naspamäť. Poteší aj striedavé rozmiestnenie nepriateľov, takže si na Ishimure musíš dávať pozor vždy, aj keď si už tú časť lode predtým zbavil nepriateľov.

V remaku si okrem iného užiješ aj sekcie bez gravitácie, ktoré sa ovládajú oveľa intuitívnejšie a jednoduchšie ako v origináli. Veľkou zmenou je aj to, že Isaac už nie je tichý protagonista a konečne v hre rozpráva. Aktívne sa zapája do dialógov a automaticky tým zlepšuje príbeh, ktorý dosť očividne robí paralely medzi scientológiou a vyznávačmi šialeného náboženstva.

Zdroj: EA

Malé technické nedostatky

K záporom okrem nedotiahnutej mapy pridávame aj absenciu rýchleho otočenia. Isaaca častokrát prekvapia nepriatelia zozadu, a tak by sa veľmi hodilo tlačidlo pre rýchle otočenie o 180 stupňov (ako v Resident Evil či The Last of Us). Až do nedávneho patchu trpela PS5 verzia nepríjemnými vizuálnymi, technickými chybami, keď bolo Isaacovo brnenie rozmazané a niektoré textúry sa nenačítavali. Všetko je však už v poriadku. V poriadku však nie je to, čo sa udialo s uloženými pozíciami.

Presne po skončení hry a zabití finálneho bossa nám hra oznámila, že sa nedá uložiť, lebo máme preplnené uložené pozície. Žiadne sa však nedali vymazať, a tak sme nemohli spustiť mód New Game+, v ktorom začneš odznova, no so zbraňami a upgradmi, ktoré si získal v prvom hraní.

Ak teda nechceme hru prejsť rovno 3x a odznova, neuvidíme ani tajný, alternatívny koniec, ktorý je dostupný len v New Game+. Takéto banálne chyby a technické obmedzenia dokážu zničiť zážitok z hrania.

Zdroj: EA

Takmer dokonalý remake

Remake Dead Space je takmer dokonalý. Presne toto sme od neho chceli. Držať sa fantastickej predlohy a pridať do nej zábavné novinky. Nadčasový survival horor môže udávať trendy v žánri aj 15 rokov neskôr, čo je dôkazom toho, že Dead Space je skutočnou legendou nielen v žánri, ale medzi hrami celkovo. Nepotreboval kompletné prerobenie, len zmodernizovanie a aktualizáciu niektorých hrateľnostných mechaník. Autori tohto remaku urobili to a ešte viac.

Remaku teda vyčítame len niekoľko technických nedokonalostí a nepríjemnosť s uloženými pozíciami, ktorá nám skazila zážitok. Snáď je to len naša smola a nedotkne sa to ďalších hráčov. Dead Space od nás dostáva famózne hodnotenie 9/10. Každý fanúšik sci-fi, hororu a akcie by si mal kúpiť tento remake a užiť si jednu z najlepších hier tohto roka.

PS: Ak ťa viac zaujímajú vizuálne rozdiely a upgrady, pozri si skvelú analýzu od Digital Foundry

PS2: Prejdenie hry nám zabralo 16 hodín, ale zbierali sme trofeje a objavovali každú miestnosť na lodi. Hru vieš prejsť aj za 10-12 hodín.

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.