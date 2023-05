Hráči v Zelda: Tears of the Kingdom stavajú autá ako z Mad Maxa, robotov a obrovské penisy, ktorými devastujú bossov

Nová Zelda od Nintenda dáva hráčom možnosť postaviť úplne hocičo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je nová exkluzívna hra pre konzolu Nintendo Switch. Ide o jednu z najlepšie hodnotených videohier vôbec a je pravdepodobné, že pokorí aj viaceré rekordy v predajnosti. Pokračovanie Breath of the Wild ponúka viacero zábavných hrateľnostných noviniek.

Napríklad hráči môžu v hre postaviť takmer hocičo, čo im napadne. Okrem lodiek a vznášadiel sa však najmä tí kreatívnejší rýchlo presunuli k stavaniu obrovských robotov a vozidiel s veľkou deštrukčnou silou. Poľahky tak likvidujú aj tých najsilnejších nepriateľov a ešte pritom vyzerajú veľmi cool.

Samozrejme, niektorí hráči namiesto robotov stavajú obrovské penisy, z ktorých šľahá oheň. Fantázii sa medze nekladú, takže ak máš chuť naplno sa vyšantiť vo fantasy open-worldovej hre, nová Zelda ťa zabaví na desiatky až stovky hodín.

Korok execution thread 🧵



Starting off with the Korok Firing Squad beta v4#TearsOfTheKingdom#Zeldapic.twitter.com/ucJlLYWHwr — Oyff (@Oyffie) May 14, 2023

nintendo devs: works tirelessly and exhaustively for 6 years straight, implementing new and thought-provoking game mechanics into Tears of the Kingdom for players to explore



the players: pic.twitter.com/Wz5sLiaf1o — liccnuke (@liccnuke) May 14, 2023

Can we call back the guys who made the botw multiplayer mod to make on for totk SO WE CAN ALL HAVE ONLINE GUNDAM BATTLES TO THE DEATH pic.twitter.com/YbZTriGSe1 — moe (@veskape) May 15, 2023