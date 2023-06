Avatar dostane v decembri obrovskú open-world hru. Hráčom dovolí lietať na vtákoch a zabíjať ľudských okupantov na Pandore

Ubisoft odhalil svoje najnovšie hry. Okrem Avatara vydal trailery na Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Mirage či nového Princa z Persie.

Ubisoft počas svojej konferencie Ubisoft Forward odhalil trailery a gameplay zábery pre viacero svojich očakávaných hier. Hráči boli najviac zvedaví na to, ako bude vyzerať hrateľnosť veľkej open-world hry Avatar: Frontiers of Pandora. Hra vyjde už 7. decembra na PC a konzoly Xbox Series X/S a PS5, no jej prezentácia dopadla menším sklamaním.

Avatar: Frontiers of Pandora

Titul totiž pôsobí ako ďalší generický open-world od Ubisoftu, ktorý sa dizajnom hrateľnosti a jej náplňou podobá na sériu Far Cry. Hráči si však minimálne užijú lietanie na krásnych zvieratách a rozľahlý, farebný svet Pandory, ktorý budú môcť preskúmať.

Cieľom hry je potlačiť ľudské sídla, ktoré napádajú planétu a utláčajú domorodých obyvateľov – Na’vi. Hráči budú hrať práve za Na’vi, a to v singleplayeri alebo v kooperácii s ďalším hráčom online.

Star Wars Outlaws

Ubisoft okrem toho odhalil aj gameplay pre Star Wars Outlaws. Ide o ďalšiu veľkú open-world hru zo sveta Star Wars. Jej tvorcovia ju zasadili medzi udalosti filmových epizód V a VI, no hlavnou postavou bude žoldnierka Kay Vess.

Tá nemá svetelný meč a nedokáže ani skákať tri metre do výšky. Hrateľnosť sa tak bude podobať akčným, dobrodružným adventúram z pohľadu tretej osoby. Hráči budú môcť navštíviť množstvo planét či miest a tešiť sa môžu aj na vesmírne bitky. Hra vyjde niekedy v priebehu budúceho roka na PC a konzoly Xbox Series X/S a PS5.

Assassin’s Creed Mirage

Tento rok, konkrétne 12. októbra, vyjde aj nová časť zo série Assassin’s Creed. Odohrávať sa bude v Bagdade 9. storočia a pôjde o menší titul než v prípade Odyssey či Valhalla. Autori sa chceli priblížiť štýlu prvých hier s kratším a sústredenejším príbehom bez desiatok hodín stereotypných vedľajších úloh. Ako to vyzerá v praxi sa môžeš pozrieť nižšie.

Prince of Persia: The Lost Crown

Na blízkom východe sa Ubisoft ešte na chvíľu zdrží. Ich čerstvo odhalená hra Prince of Persia: The Lost Crown vyzerá ohromne. Štýlovo pôjde o 2D side-scrolling akciu, takže sa hráči budú pohybovať s postavou do strán, hore a dole. V ceste im budú stať rôzne prekážky, logické hádanky, ale aj nepriatelia a súboje s bossmi.

Okrem klasickej hrateľnosti z pôvodných hier zo série čakajú hráčov aj novinky ako premiestňovanie v priestore, nové pohyby a kombo útoky. Hra vyjde už v januári 2024 na PC, Xbox One, Series X/S, PS4, PS5 a Nintendo Switch.

PS: Ubisoft odhalil aj pripravovanú hru zo série Assassin’s Creed pre virtuálnu realitu. Trailer je však len CGI bez akejkoľvek skutočnej hrateľnosti.