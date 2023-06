Starfield je epické RPG, ktoré chce nahradiť genialitu Mass Effect. Autori sľubujú hru nekonečných možností

Vývojári z Bethesdy pripravujúci Starfield mali takmer hodinovú prezentáciu, po ktorej je jasné, že pôjde o gigantické vesmírne RPG, ktoré budeme hrať aj niekoľko rokov.

Legendárny herný vývojár Todd Howard spolu so svojím tímom zo štúdia Bethesda Game Softworks naplno odhalili očakávané, epické RPG sci-fi Starfield. Vyvíjajú ho cez 8 rokov a pôvodne malo vyjsť už v novembri 2022. Šéf Xboxu Phil Spencer prezradil, že pred tým, ako Microsoft kúpil Bethesdu, plánovali hru vydať oveľa skôr.

Nakoniec ju odložili o viac ako rok, aby zaručili, že vyjde v oveľa lepšom technickom stave, ako ich predošlé hry. Tie sú známe množstvom bugov a iných chýb, ktoré ich sprevádzali pri vydaní. Zdá sa, že to výrazne pomohlo. Tvorcovia povedali, že ak by hra vyšla dnes, tri mesiace pred vydaním, aj tak by vyšla v lepšom technickom stave ako predošlé hry od Bethesdy.

Keď Starfield vyjde na PC, Xbox Series S a X 6. septembra 2023, hráčov budú čakať desiatky až stovky hodín hrateľnosti, príbehu a objavovania rozsiahleho vesmíru. Vývojári vytvorili stovky planét, no väčšinu bude automaticky generovať systém, ktorý vytvorili. Vďaka nemu sa planéty budú formovať vo chvíli, keď sa k nim hráči priblížia. Vytvoria nepriateľské základne, prírodu okolo, živočíchy a náhodné udalosti.

Množstvo planét však vytvorili ručne. Na jednej takejto sa nachádza najväčšie mesto, aké kedy vo svojich hrách vytvorili – New Atlantis. Hráči v ňom strávia množstvo času, dostanú v ňom úlohy, spoznajú nových členov svojej posádky a postavia si tam svoje vesmírne lode.

Tie bude možné vytvoriť podľa neobmedzenej fantázie každého z hráčov. Trochu to pripomína stavanie robotov a vozidiel z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tvorcovia Starfieldu v prezentácii na chvíľu ukázali, že vesmírne lode môžu vyzerať ako roboti podobný Transformerom.