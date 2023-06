Slovák Matúš sa v Austrálii vypracoval od nuly: Už som si kúpil lietadlo, na výstavbe domov chcem zarobiť prvé milióny (Rozhovor)

Matúš odišiel do Austrálie v roku 2016 a toto rozhodnutie dodnes neľutuje.

„Poznám veľa investorov, ktorí chcú investovať prachy, tak mám plán nakúpiť pozemky, rozparcelovať to a stavať domy, prípadne zbúrať a stavať apartmány do výšky. Na tom by som najradšej zarobil milióny,“ hovorí o svojich ambicióznych plánoch Matúš, ktorý sa v roku 2016 ako prvák na vysokej škole zbalil a odišiel žiť do Austrálie.

Zo Slovenska odišiel, lebo v krajine už nevidel perspektívu. Aj keď po príchode do Austrálie čakal, že sa oňho zamestnávatelia budú biť, realita vyzerala trochu inak. „Prvú prácu som si našiel po týždni, robil som so Slovákom, ktorý pracoval ako školník. Pomáhal som mu sťahovať skrinky,“ spomína. Matúš sa napokon vypracoval až na majiteľa vlastnej firmy.

Ja som o tebe pred rozhovorom zistil, že si zo Slovenska v roku 2016 odišiel pre politiku. Je to naozaj tak?

V podstate áno. Študoval som právo a chcel som byť právnik od desiatich rokov, ale keď sa Fico dostal tretíkrát k moci, tak som si povedal, že to tu nemá zmysel. Povedal som si, že dám tomu čas, odídem na štyri roky a potom uvidíme, či sa budem chcieť vrátiť.

Jasné, nie je riešenie odísť hneď, ale v tom čase som nevidel zmysel zostávať na Slovensku. Ale predtým som nikdy neuvažoval nad tým, že by som vôbec odišiel zo Slovenska, takže výber Austrálie bol náhodný.

V tom čase som bol prvák na výške a akurát som skončil zimný semester. Najprv som si prerušil štúdium, myslím, že najviac to šlo na tri roky, a potom mi to padlo. K letnému semestru som sa ani nedostal, takže aj keby som začal odznova, stratil by som len pol roka.

Všetci hovoria, že pred odchodom do zahraničia je potrebné vybudovať si finančnú rezervu. Je odchod do Austrálie finančne náročný?

Do Austrálie sa nedostaneš, pokiaľ nemáš finančnú rezervu. Neschvália ti ani len turistické víza. Keď požiadaš o turistické víza, musíš ukázať, že máš peniaze na účte, aby si mal z čoho žiť.

Nás to stálo okolo 10-tisíc eur s tým, že sme museli ukázať finančné krytie. Musíš mať ďalších 5- až 10-tisíc eur v hotovosti na účte. Na študentské víza je to jednoduchšie, lebo nemusíš mať takú veľkú finančnú hotovosť, ale menšiu zábezpeku áno.

Keď táto firma stratila zákazky, našiel som si najhoršiu prácu v Austrálii, samozrejme, u Slováka. To je pravidlo, že vždy ťa oklame ten tvoj.

Tvoja priateľka študovala v Bratislave, keď si vymyslel sťahovanie do Austrálie. Trvalo dlho, kým si ju prehovoril?



Najskôr neverila. Volal som jej v pondelok, ale domov z Bratislavy prišla až v piatok. Povedala si, že zase to je len nejaký nápad. Medzitým som pozisťoval informácie a predostrel som jej to. Hneď tomu bola naklonená, lebo dovtedy sme sa videli tak možno raz do týždňa na jeden deň.

Predpokladám, že začiatky v Austrálii boli ťažké a po príchode ti nič len tak nepadlo do náručia.