Bizarný fenomén Hello Kitty má hodnotu niekoľko miliárd: niektorí veria, že je dielom satana, pre iných je fetišom

S viac ako 50 000 kusmi produktov či vlastnou kaviarňou je Hello Kitty naozaj kultúrnym fenoménom. A nie, nemilujú ju len deti.

Čo ti prvé napadne pri slovnom spojení Hello Kitty, okrem pesničky od Dalyba? Ak si poriadne zaspomínaš, určite sa ti vybaví aspoň jedna nálepka, peňaženka alebo kľúčenka, ktorú si ako dieťa vlastnil. Fiktívna a trochu „bizarná“ postavička sa stala svetovým fenoménom a okrem doplnkov a oblečenia ju nájdeš aj v lietadlách či kaviarňach.

Značka pôsobí vo viac ako 130 krajinách, jej logo nájdeš na viac ako 50 000 produktových radoch. O megaúspechu Hello Kitty svedčí aj fakt, že je druhou najhodnotnejšou mediálnou franšízou, jej hodnota je 84,5 miliardy dolárov. Na prvom mieste je Pokémon s hodnotou 105 miliárd a na treťom mieste americký Mickey Mouse s hodnotou 80,3 miliardy.

V rámci svojej tvorby s ňou spolupracovali návrhári ako Jeremy Scott, Vivienne Westwood či Marc Jacobs, jej dizajn použili aj značky ako Nike, Puma a Balenciaga. Aj keď sa štýl oblečenia môže mnohým zdať infantilný, vo veľkej obľube ju nosia aj dospelí a už dávno neplatí, že stvárňuje symbol len pre deti.

Nie mačka, ale obyčajné dievča z Londýna

Značku Hello Kitty navrhla japonská ilustrátorka Yuko Shimizu v roku 1974. Prvýkrát sa dizajn objavil na malej peňaženke, no a odvtedy sa z bieleho mačiatka stala doslova ikona. „Chcela som vytvoriť niečo, čo by bolo veľmi milé a jednoduché. Vtedy som si pomyslela na bielu mačku s mašľou, a tak vznikla Hello Kitty. Je to jednoduchý koncept, ktorý sa hneď stal fenoménom populárnej kultúry,“ cituje ilustrátorku Lihpao.