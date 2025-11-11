Nový seriál zo sveta čarodejníkov sa blíži a to znamená, že je čas oprášiť vedomosti z Rokfortu.
Pamätáš si ešte, ako sa volala Harryho sova, aké heslo odomykalo klubovňu Chrabromilu, či prečo Harry nezomrel v Zakázanom lese? Tento kvíz preverí, či si stále pravý Potterhead, alebo či by si mal radšej znova oprášiť svoje vedomosti zo sveta mágia. Otestuj, či si skutočný fanúšik.
KVÍZ: Harry Potter seriál je skoro tu. Pamätáš si ešte detaily filmovej série?
Zdroj: Warner Bros.
Začneme zľahka - vieš aké je druhé meno Harryho Pottera?
Albus
James
Sirius
Vysvetlenie
Harry dostal meno po svojom otcovi Jamesovi Potterovi. Po smrti rodičov ho po ňom pomenovali ako spomienku.
Zdroj: Wizarding World
Ako sa volá Harryho sova?
Pigwidgeon
Prašivec
Hedviga
Vysvetlenie
Hedviga bola Harryho prvým darom zo sveta mágie – dostal ju od Hagrida v prvom diele.
Zdroj: Wizarding World
Aké zviera je symbolom fakulty Bifľomor (Hufflepuff)?
Jazvec
Srnka
Včela
Vysvetlenie
Jazvec symbolizuje pracovitosť, trpezlivosť a spravodlivosť – hlavné hodnoty Bifľomoru.
Zdroj: Warner Bros.
Aká prísada sa používa v diely Harry Potter a Tajomná komnata na vyliečenie Hermiony po tom, čo ju skamenel bazilisk?
Dvojrohý roh
Koreň mandragory
Hadia koža
Vysvetlenie
Hermionino vyliečenie muselo počkať, pretože mandragory potrebné na elixír na oživenie skamenených obetí ešte neboli dozreté.
Zdroj: Warner Bros. Pictures
V prvom diele filmovej ságy Hagrid zapálil oheň skutočne nevídaným spôsobom. Vieš akým?
Dračím zubom
Kúskom hlienu elfa
Ružovým dáždnikom
Vysvetlenie
Hagrid použil svoj ružový dáždnik na založenie ohňa v chatrči. Tento dáždnik údajne obsahuje úlomky jeho zlomeného prútika po tom, čo ho vylúčili z Rokfortu.
Zdroj: Warner Bros. Pictures
Ktorá postava ako prvá vztýčila prútik po Dumbledorovej smrti, aby si ho uctila?
Profesorka McGonagallová
Hermiona
Hagrid
Vysvetlenie
Vo filme profesorka McGonagallová ako prvá zdvihne svoj prútik na tichú poctu Dumbledorovi, čo vedie ostatných k jej nasledovaniu.
Zdroj: Harry Potter Wiki Fandom
Aké bolo heslo do spoločenskej miestnosti Bifľomoru?
Všetci sú vítaní
Vkroč správnou nohou
Nikdy nebolo povedané
Vysvetlenie
Rowlingová nikdy neodhalila presnú frázu – ide o jedinú fakultu, ktorej heslo nepoznáme.
Zdroj: Warner Bros.
Prečo Harry Potter nezomrel v Zakázanom lese po tom, čo z ruky pustil kameň oživenia a Voldemort ho zasiahol smrtiacim zaklínadlom?
Voldemort sa ho pokúšal zabiť prútikom, o ktorom nevedel, že v skutočnosti patrí Harrymu
Harry bol chránený kúzlom lásky svojej matky, preto Voldemort zničil iba časť svojej duše v ňom
Harry bol voči zaklínadlu Avada Kedavra imúnny, prežil ho už aj ako dieťa
Vysvetlenie
Harry nezomrel v lese, pretože Voldemortova smrtiaca kliatba zasiahla kúsok jeho duše v Harrym, nie Harryho samotného. Stalo sa tak preto, lebo Voldemort použil Harryho krv na obnovenie vlastného tela, čím sa vytvorilo magické puto, kde Lilyino ochranné kúzlo lásky pripútalo Harryho aj Voldemorta k životu. Keď Voldemort vyslovil kliatbu, nevedomky zničil svoj vlastný horcrux, zatiaľ čo Harry, chránený obetou svojej matky, prežil a dostal možnosť vrátiť sa k životu.
Zdroj: Warner Bros. Pictures
Kde Harry našiel zaklínadlo Sectumsempra?
V učebnici elixírov patriacej Severusovi Snapeovi
V denníku Toma Riddla
Započul o ňom hovoriť Draca Malfoya
Vysvetlenie
Harry našiel zaklínadlo v starej učebnici elixírov patriacej „Polovičnému princovi“, ktorým bol Severus Snape. Kúzlo, ktoré bolo napísané na okrajoch, objavil počas svojho šiesteho ročníka na Rokforte a neskôr ho použil proti Dracovi Malfoyovi.
Zdroj: Warner Bros.
Keď sa trojica Harry, Ron a Hermiona rozprávali o daroch smrti, ktorý dar Ron spomenul, že by chcel získať?
Neviditeľný plášť
Bazový prútik
Kameň oživenia
Vysvetlenie
Ron túžil získať najmocnejší prútik na svete.