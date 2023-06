Toto sa stane s tvojím telom, keď sa na týždeň zatvoríš do úplnej tmy. „Mal som pocit, že cestujem vesmírom,“ hovorí Maroš

Muž, ktorý v rámci výskumu strávil dlhý čas v úplnej tme, spal nepretržite viac ako 33 hodín. Keď sa výskumníci začali báť, že by mohol byť mŕtvy, z mikrofónu sa ozvalo chrápanie. Po prebudení si muž myslel, že si iba krátko zdriemol.

Nachádzaš sa uprostred čiernočiernej tmy a nevieš, či je deň alebo noc. Tvojmu mozgu chýbajú vizuálne vnemy, a tak si začína vytvárať svoje vlastné. Raz vidíš svojich kamarátov z detstva, ako keby stáli rovno pred tebou, inokedy ti pred očami poletujú hviezdy. Spíš celý deň a po zobudení máš pocit, že si si len zdriemol.

Predstava niekoľkých dní či týždňov strávených v úplnej tme znie pre väčšinu ľudí desivo. Niet divu – ešte v minulom storočí sa izolácia v tme využívala na urýchlenie výsluchu vojnových väzňov (podľa bojovníkov za ľudské práva šlo o nehumánnu techniku). Aj napriek tomu sa dnes nájdu ľudia, ktorí týždeň v tme podstupujú nielen dobrovoľne, ale sú ochotní zaň zaplatiť stovky eur.

Jedným z nich je 34-ročný kouč Maroš Krivosudský, ktorý tento netradičný zážitok dostal ako darček pod stromček. Fyzickému a psychickému rozvoju sa venuje v osobnom aj profesijnom živote, a tak bol zvedavý, čo mu môže pobyt v tme priniesť.

Keď cestovanie vesmírom strieda nekonečná nuda

Tma Marošovi problém nerobila, ale ako sám vraví – za jeden týždeň zažil takmer všetko. „Od vizuálnych halucinácií cez veľmi živé spomienky až po hlboké myšlienky týkajúce sa osobného aj pracovného života,“ hovorí pre Refresher mladý kouč.

Halucinácie, ktoré zažíval počas celého pobytu, sa stupňovali. „Najskôr som videl rôzne svetlá a farby. Posledné dni sa mi zdalo, že sa v miestnosti svieti, a chvíľkami to bolo až nepríjemné. Keď som zavrel oči, mal som pocit, akoby mi niečo svietilo do tváre,“ vraví Slovák. „Niektoré boli aj príjemnejšie, napríklad o cestovaní vesmírom. Ťažko sa mi ich opisuje.“

„Tma je ako zrkadlo: ukazuje ti to, čo nechceš vidieť. Veľa ľudí sa jej bojí, pretože je to ako ísť do neznáma. Avšak v jej vnútri sa ukrýva pocit bezpečia, o ktorom ľudia netušia. Tma nám môže ponúknuť oveľa viac, než si predstavujeme.“ – Anoula Sifonios, dlhoročná študentka indických duchovných tradícií.

Duchovné zážitky sú však len malý zlomok celého zážitku. Maroš zdôrazňuje, že to najintenzívnejšie na celom pobyte bola... nuda. „Síce som meditoval a cvičil, ale okrem toho som tam nemal čo robiť. Som veľmi aktívny človek a nerobiť nič mi robilo problém,“ dodáva s tým, že celý deň v podstate len čakal na jedlo, ktoré dostával len raz denne – zvyčajne smoothie s vegánskym šalátom.

Na začiatku si myslel, že bude každý deň intenzívne cvičiť. Hneď na druhý deň však zistil, že je to to posledné, čo sa mu chce robiť. Na tréning nemal energiu ani chuť. Venoval sa preto radšej pokojným cvičeniam, ako je joga, strečing a rolovanie svalov.

Pobyt v tme opisuje ako dobrú terapeutickú metódu. „Je to niečo medzi klasickou terapiou a psychotropnými látkami, ako je ayahuasca či DMT. Mal som úplne iné očakávania, ale splnilo to svoj účel. Tri mesiace po skončení pobytu som sa cítil najšťastnejší v celom svojom živote,“ dopĺňa. Jeho pobyt stál 60 eur na noc aj so stravou, teda celkovo 420 eur na 7 nocí.

Čo s tebou spraví šesť mesiacov v jaskyni?

Je to paradoxné, ale dlhý pobyt v tme môže časom viesť k nespavosti. Zažil si to aj Maroš. „To bolo jediné očakávanie, s ktorým som tam šiel, ale opak bol pravdou. Už od prvej noci som sa budil. Ani neviem, či to bolo ešte v noci alebo už ráno, úplne som tam stratil pojem o čase. Asi to môjmu spánku neprospelo,“ konštatuje.

Podľa vedcov je na to jednoduché vysvetlenie. V tele máme vnútorné „biologické hodiny“, známe ako cirkadiánny rytmus, ktoré riadia to, kedy sa prebúdzame a kedy zaspávame, ale aj naše trávenie, telesnú teplotu a funkciu hormónov. Aby tieto hodiny správne fungovali, potrebujeme slnečné svetlo.