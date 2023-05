Najzaujímavejšie outfity z Cannes 2023. Červený koberec ovládli muži, Irina Shayk aj Scarlett v podprsenke

Hoci je Filmový festival v Cannes známy okázalosťou, luxusom a pompéznými robámi, mnohé celebrity sa odvážili zariskovať. Kto ukázal tehličky na bruchu a ako vyzerali najsexi mužské outfity?

76. ročník prestížného Filmového festivalu v Cannes sa postaral o niekoľko veľkých momentov. Okrem premiéry prvých dvoch častí nadchádzajúcej novinky The Idol, kde po boku the Weeknda hviezdi Lily-Rose Depp, či 7-minútového standing ovation pre film jej otca Johnnyho Deppa, pritiahol na seba najväčšiu pozornosť práve červený koberec.

S istotou môžeme povedať, že tohtoročná udalosť na Francúzskej riviére sa postarala o poriadne silné looky. Prečítaj si, ktoré celebrity hodili pravidlá za hlavu, kto sa inšpiroval starším outfiom Belly Hadid, a ktorým mužom sa podarilo schovať do vrecka aj najväčšie krásky Hollywoodu.

1. Irina Shayk

Titul o najodvážnejší look červeného koberca získava Irina Shayk. Topmodelka sa na premiére filmu Firebrand ukázala v koženom komplete, ktorý mnohé zahraničné médiá aj fanúšikovia na internete zaraďujú na zoznam najextravagantnejších lookov a my súhlasíme. Irina stavila na prekríženú koženú podprsenku a sukňu až po zem s výrazne nízkym pásom. Okrem bordových detailov, ktoré čiernemu kompletu dodávali poriadnu dávku dramatickosti, nechal outfit vyniknúť modelkinu vyšportovanú postavu a tehličky na bruchu.

O výstredný model sa postarala nigeríjska módna návrhárka Mowalola Ogunlesi, ktorej rovnomenná značka Mowalola so sídlom v Londýne, je momentálne horúcou záležitosťou módnej scény. Look Iriny Shayk predstavila počas prehliadky jeseň-zima 2023.

Irina Shayk zvolila do Cannes poriadne odvážny look. Fanúšikovia na internete jej za to poriadne naložili. Zdroj: Getty Images/Mike Marsland/WireImage

„Vždy vyhľadávam mladých dizajnérov, a posledná prehliadka Mowalola pritiahla moju pozornosť. Vedela som, že si to chcem v Cannes obliecť a chcem podporiť ženskú dizajnérku a myslela som si, že tento look bude perfektný – bolo to špeciálne,“ povedala pre Vogue Irina Shayk. Fanúšikovia na internete však s outfitom modelky vyjadrujú nespokojnosť a píšu, že jej experiment nie je vonkoncom na udalosť, akou je Filmový festival v Cannes, vhodný. „Otrasný outfit,“odznelo na Instagrame.

„Irina, si príliš krásna, prečo by si si obliekla niečo takéto? Veď toto nie sú ani šaty,“ píše druhá fanúšička a nezabúda pridať aj plačúce emotikony. Priznávame, že je to trochu „too much“ a niečo podobné by sme skôr uvítali na červenom koberci Met Gala, hoci uznávame, že modelka vyzerala poriadne „hot“. Čo si o Irininom výbere myslíš ty, nám môžeš povedať v ankete nižšie.

Anketa: Čo hovoríš na Irinin look? Do Cannes absolútne nevhodné! Mne sa to náhodou páči, konečne niekto na červený koberec priniesol sexepíl. Do Cannes absolútne nevhodné! 75 % Mne sa to náhodou páči, konečne niekto na červený koberec priniesol sexepíl. 25 %

2. Alessandra Ambrosio

Jeden z najsexi ženských lookov 76. ročníka Cannes patrí nepochybne topmodelke Alessandre Ambrosio. Hoci sa na premiére filmu Jeanne du Barry ukázała v archívnej róbe značky Elie Saab z roku 2005, tento couture model ide priam zázračne ruka v ruke s aktuálnym trendom okázalosti a lesku.

O jeden z najsexi lookov sa v Cannes postarala topmodelka Alessandra Ambrosio. Zdroj: Getty Images/Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Jej flitrované ružové šaty zaujali najmä nápaditou kapucňou a geometrickým chevronovým vzorom. Silueta tohto dizajnu však nechala vyniknúť aj Alessandrinu vymakanú postavu. Pozornému oku neunikne, že neodmysliteľnou súčasťou outfitu modelky bol aj luxusný strieborný náhrdeľník a náušnice od značky Pomellato High Jewellery. Za nás neskutočné ženské, zmyselné, vhodné červeného koberca jednej z najprestížnejších svetových udalostí.

3. Rahi Chadda

Model, influencer a herec Rahi Chadda, predviedol v Cannes jeden z najlepších mužských lookov a preto nemôže chýbať na našom zozname. Všetku pozornosť na seba strhol jeho luxusný trenčkot značky Homolog v karmínovej farbe, ktorý krášlili strieborné vyšívané aplikácie a primeraná vrstvu tylu. Tento detail dodal outfitu Rahiho nádych romantickosti a úspešne na seba prevzal úlohu sukne, ktorú v posledných rokoch radi zhliadame v hollywoodskych mužských šatníkoch.

Muži tento rok ovládli červený koberec v Cannes. Prečítaj si, kto mal najlepšie a najodvážnejšie looky. Zdroj: Getty Images/Marc Piasecki/FilmMagic)

Vrchný diel outfitu bol zladený s karmínovými nohavicami a dychberúcim náhrdeľníkom s rubínom od Fred Jewelry. Rahimu však dávame shout-out aj za nápaditý hairstyle – wet look s dokonale premyslenými kučerami.

4. Scarlett Johansson

Herečka Scarlett Johansson sa v Cannes ukázala na premiére novinky Wesa Andersona Asteroid City, v ktorej hviezdy po boku Toma Hanksa aj Maye Hawke. Hollywoodska kráska vsadila na jednoduché línie no pútavý dizajn šiat na mieru, o ktoré sa postarala značka Prada. Pozornému oku neunikne, že romantické ružové šaty sa pohrávajú s horúcim trendom takzvaného „peekaboo“ efektu, ktorý odhaľuje herečkinu braletku bielej farby.

View this post on Instagram A post shared by Kate Young (@kateyoung)

Prekvapivou, avšak vydarenou mejkapovou voľbou stylistky Kate Young, je výrazný červený rúž na perách herečky. Internet však rovnako ocenil odvážny strih zadnej strany šiat, ktorá odhalila Scarlettine tetovania v tvare ruží a malej ovečky. Rozhodne musíme uznať, že glam Johansson je jedným z najlepších, ktoré previedla počas dlhoročnej hollywoodskej kariéry. Palec hore.

Šaty herečky Scarlett Johanson si v Cannes zahrali takzvané peekaboo. Kým predok šiatok odhaľoval jej braletku, výstrih vzadu pomohol dať dôraz na hviezdine tetovania. Zdroj: Youtube/Alexandra Daddario 2.0

5. Lily-Rose Depp

Jeden z najočakávanejších lookov tohtoročného červeného koberca v Cannes patril rozhodne modelke, herečke a dcére Johnnyho Deppa – Lily-Rose Depp. Na 76. ročníku prestížneho festivalu sa ukázala najmä pri príležitosti svetovej premiéry prvých dvoch častí seriálu The Idol, v ktorom sa predstaví v hlavnej úlohe po boku The Weeknda (do pozornosti dávame, že nový hit štartuje na HBO už 4. júna).

Lily-Rose stavila v Cannes dokonca trikrát na nadčasovú klasiku menom „malé čierne šaty.“ Outfit, ktorý zaujal našu pozornosť a v ktorom potvrdila svoj ikonický status múzy Chanelu, boli práve čierne vintage šaty Chanel, ktoré francúzsky módny dom prvýkrát odprezentoval na prehliadke jeseň-zima 1994.

Lily-Rose Depp na Filmovom festivale v Cannes ako ozajstná femme fatale. Hviezda nadchádzajúcej novinky The Idol stavila na vintage šaty z dielne Chanelu, ktoré módny dom predstavil v roku 1994. Zdroj: Getty Images/Samir Hussein/WireImage

Mini, alebo skôr mikro šaty bez ramienok mali flitrovanú štruktúru, čiernu mašľu v páse a výraznu aplikáciu farebnej kamélie. Lily-Rose k nim zvolila operné rukavičky, čierne pančuchy a saténové lodičky na vysokom podpätku. Kvetinovú čelenku, ktorú mala na sebe pri predstavovaní tohto looku v roku 1994 topmodelka Turlington, však Lily-Rose vynechala. Namiesto toho siahla po jednoduchom drdole so spustenými pramienkami, ktoré jej lemovali tvár. 24-ročná hviezda tak ponúkla novodobé prevedenie štýlu 90-tych rokov.

Hoci na seba strhla všetkú pozornosť na červenom koberci, o virálny moment sa postarala najmä pri odchode z hotela v sprievode bodyguardov. Na tvári mala dramatické slnečné okuliare a v ruke cigaretu, čo dopomohlo k jej výzoru femme fatale.

6. Leonie Hanne

V šatníku jednej z najznámejších nemeckých módnych influenceriek, Leonie Hanne, by sme minimalizmus našli len ťažko. Módna ikona, ktorej štýl by sa dal charakterizovať slovami prepych, hravosť a ženskosť, sa v Cannes postarala o skutočný hviezdny moment. Influencerkin look od módneho domu Georges Hobeika totiž odkazoval na to, čím je Filmový festival v Cannes známy – pompéznosť, okázalosť a luxus.

View this post on Instagram A post shared by Leonie Hanne (@leoniehanne)

Bledomodrá róba na mieru inšpirovaná couture modelom z kolekcie jar 2023, stiahla na seba pozornosť vďaka priesvitnému a v strede živôtika takmer „naked“ efektu šiat, ktorý bol doplnený o trblietky a dramatickú pierkovanú štólu vo výraznejšej azúrovej farbe. Influencerka zladila k róbe priesvitné lodičky zo spolupráce značiek Aquazzura x Swarovski. Model Aura Plexi Sandal 105 sa pohybuje v cene okolo 1730 eur. Keďže Cannes je už spomínane o nablýskanosti a pravom hollywoodskom glame, štýlovú Nemku nemôžeme na našom zozname vynechať.