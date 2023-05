The Idol: Erotický seriál od HBO je ako pocta Pornhubu a živá mužská fantázia s násilnými sexuálnymi scénami

Seriál The Idol od HBO vzbudí veľa kontroverzie. Niektorým divákom sa seriál bude páčiť, iní ho budú právoplatne kritizovať. Hlavnú rolu veľkej popstar Jocelyn stvárnila Lily Rose-Depp, ktorá je v seriáli viac vyzlečená ako oblečená. Prvá epizóda sa začína fotením coveru jej najnovšieho albumu. Ten vychádza po dlhom čase, pretože Jocelyn sa vyrovnávala so smrťou svojej matky. Hneď v prvých scénach je pritom jasné, že tvorcovia seriálu chcú tlačiť na krédo „sex predáva“.

Jocelyn stretne na párty hudobného manažéra Tedrosa (Abel Tesfaye alias The Weeknd), s ktorým sa už po niekoľkých pohľadoch oddávajú vášnivým hrám. Jocelyn tvrdí, že sa jej na ňom páči to, aký je „rapey“, a teda násilnícky. Tedros v jednej scéne dokonca Jocelyn škrtí, aby jej tak vnukol nápad na nový hit, čo prekvapivo zafunguje.

“The Idol,” or 50 SHADES OF TESFAYE: A Pornhub-homepage odyssey starring Lily Rose Depp’s areolas and The Weeknd’s greasy rat tail. Love that this will help launch the HBO Max rebrand, should slot nicely next to House Hunters!