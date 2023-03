Nová Euphoria? Kdeže, seriál Idol je „pornografia v štýle mučenia“, ktoré hanobí ženy, a jeho tvorca je sadista

Magazín Rolling Stone vydal reportáž o zákulisných problémoch očakávaného seriálu Idol od HBO. Podľa ich viacerých zdrojov má seriál problémy, ktoré sa začali ešte v apríli 2022. Režisérka Amy Seimetz (The Girlfriend Experience či Atlanta) mala hotových 80 % seriálu, na ktorého nakrútenie dovtedy HBO údajne minulo 60-70 miliónov dolárov.

HBO však oznámilo, že zmenia štáb aj hercov v seriáli a čakajú ho rázne zmeny. Podľa zdrojov hollywoodskeho magazínu Deadline za to môže jeden z producentov Abel Tesfaye, známy skôr ako raper Weeknd, ktorý v seriáli aj hrá. Jemu sa údajne nepáčilo, že tvorcovia seriál rozprávajú až príliš zo ženského pohľadu, čo však bolo základom jeho príbehu, ako potvrdili viacerí ľudia z prostredia produkcie.

„Prijal som rolu pracovať na temnej satire o sláve a modeloch v 21. storočí. Seriál bol o veciach, ktorým vystavujeme naše hviezdy a talentovaných kolegov, o silách, ktoré vytláčajú ľudí pod svetlá reflektorov, a ako to všetko môže byť zmanipulované vo svete ovplyvnenom vládou Donalda Trumpa. Avšak, stalo sa z toho presne to, na čo bola zo začiatku satira namierená,“ povedal nemenovaný člen z produkcie.

Lily-Rose v seriáli The Idol uvidíme tak, ako sme ju doteraz nezažili. Zdroj: HBO

Tvorbu seriálu tak prevzal Sam Levinson, tvorca seriálu Euphoria. Ten sa údajne pokúsil vytvoriť ešte explicitnejšie scény plné nahoty a prekonať v nich aj Euphoriu. Hlavné posolstvo seriálu pritom mal zatlačiť do úzadia. Weeknd údajne chcel, aby bol seriál najmä o ňom, a tvorca Sam Levinson mu vyhovel, čím sa seriál diametrálne zmenil a podľa členov produkcie aj zhoršil v kvalite.

Scenáre Sama Levinsona obsahovali znepokojivé sexuálne scény vyzdvihujúce násilné sexuálne činy medzi postavami Weeknda a Lily-Rose Deppovej (dcéra Johnnyho Deppa), ktorí hrajú hlavné postavy. Lily je nádejná speváčka, ktorá chce preraziť, a Weeknd hrá majiteľa veľkého klubu, ktorý je zároveň aj vodcom tajného kultu.

Jedna z údajných scén v scenári opisovala to, ako Weekndova postava udiera postavu Lily-Rose do tváre, zatiaľ čo ona sa usmieva a žiada, aby ju bil silnejšie, z čoho dostane Weekndova postava erekciu.

V ďalšej z navrhovaných scén mala Lily-Rose Depp nosiť vo vagíne vajce a v prípade, že by ho rozbila, Weekndova postava by ju odmietla „znásilniť“ ako trest. Postava Lily-Rose mala následne žobroniť o to, aby ju akože „znásilnil“. Ani jednu z týchto scén však nakoniec tvorcovia nenakrútili.

„V mojej hlave to prebiehalo asi takto: ‚Čo je to? Čo to tu čítam?‘ bolo to ako porno v štýle mučenia,“ povedal pre Rolling Stone jeden z troch členov štábu, ktorí potvrdili pravdivosť scenárov.

Niektorí členovia štábu nechcú so Samom Levinsonom už nikdy pracovať. Tieto tvrdenia sa zhodujú s dávnejšími správami zo zákulisia tvorby seriálu Euphoria, v ktorých odznelo, že sa tvorca Sam Levinson zle správa k hercom a štábu. Následkom toho mala v seriáli skončiť aj herečka Barbie Ferreira, ktorá hrala postavu a v novej sérii už vôbec nebude. Jedného dňa sa na nakrúcaní nahnevala a odišla.

Na tieto tvrdenia už zareagoval aj samotný Weeknd, aj keď nič z toho nepotvrdil ani nevyvrátil. Namiesto toho pridal útočný opis na magazín Rolling Stone, ktorý zhodou okolností zosmiešňuje aj jeho postava v seriáli, pozri scénu nižšie. Seriál Idol bude na HBO Max premiérovať niekedy v prvej polovici roka 2023.

