RECENZIA: Creed III – Boxovanie v štýle anime ťa nechá v nemom úžase

Herec Michael B. Jordan (Creed, Black Panther), ktorý stvárňuje hlavnú postavu Adonisa Creeda, sa rozhodol nakrútiť tretiu časť ako svoj režijný debut a podarilo sa mu to na jednotku. Stáva sa jedným z mála hercov, ktorí v Hollywoode dokázali zažiariť už pri svojom režijnom debute. Jordan má pritom len 36 rokov, takže sa tešíme na jeho režisérsku budúcnosť.

Jonathan Majors hrá úžasného „záporáka“

Jeho Adonis má v trojke Creeda konečne súpera, ktorý nie je len ďalšou horou svalstva, čo musí zdolať. Tentoraz budeš „záporákovi“ fandiť, pretože to v skutočnosti nie je žiadny záporák. Adonisovi sa totiž postaví Damian (Jonathan Majors – Lovecraft Country, Ant-Man and the Wasp: Quantumania), jeho najlepší kamarát z detstva, ktorý bol v base 18 rokov. Adonis na neho zanevrel a Damian mu to vyčíta.

Zdroj: MGM

Celé tie roky sa udržiaval vo forme, a tak po 18 rokoch vo väzení išiel na slobodu ako neuveriteľne vymakaný boxer, ktorý sa túži dostať na vrchol, čo mu väzenie prekazilo.

Damian trápi Adonisa ako fyzicky, tak psychicky. Núti ho vracať sa myšlienkami a spomienkami do čias, na ktoré chcel celý život zabudnúť, a pripomína mu to jeho chyby.

Na rozdiel od Rockyho, Adonis je na dôchodku už po dvoch filmoch. Adonis sa venuje manažovaniu svojho klubu a je z neho špičkový promotér. Stal sa majstrom sveta a teraz trénuje ďalšiu generáciu. Užíva si čas strávený so svojou úžasnou dcérou Amarou a milujúcou a talentovanou hudobníčkou Biancou (Tessa Thompson).

Zdroj: MGM

Pre návrat k boxu sa Adonis rozhodne až v záverečnom akte snímky, keď si uvedomí, že Damianove ambície a (oprávnený) pocit krivdy uzemní len v ringu. Ide o zaujímavý koncept v sérii Rocky, keď sa diváci v drvivej väčšine filmov mohli tešiť na hneď viacero boxerských súbojov a veľmi často aj na porážku hlavného hrdinu, po ktorej nasledovala vytúžená odveta.

Úžasný anime súboj

Damian a Adonis sa síce pobijú len raz, no stojí to za to. Ich súboj posúva vpred a na celkom nové miesto nielen sériu Rocky/Creed ako takú, ale boxerské a športové drámy všeobecne. Michael B. Jordan je veľký fanúšik štýlu anime, ktorým sa inšpiroval najmä pri zobrazovaní boxerských scén.

Ako režisér si dovolil experimentálne pohyby kamery, efektívne spomaľovačky, zrýchľovačky a neprirodzené priblíženia kamery, ktoré však v ringu fungujú perfektne. Jordan tak pomocou rôznych vizuálnych pomôcok zachytil emócie boxerov, ich myslenie či analyzovanie zápasu.

Zdroj: MGM

V záverečnom súboji sa úplne odtrhol z reťaze a využil anime elementy tvorby scén a vizualizácie konfliktu, aby ukotvil emocionálny, vnútorný súboj Adonisa s Damianom. Ide o veľmi pôsobivú sekvenciu, kde sa dvaja boxeri bijú v úplnom prázdne, sústredení len na seba, svoje pocity, myšlienky a pohyby toho druhého. V tej chvíli sa trochu upraví aj boxerský štýl oboch atlétov, ktorí do svojich útokov vkladajú aj bolestivú minulosť.

Súboj Adonisa a Damiana je vrcholom série Creed nielen z hľadiska špičkového a kreatívneho zobrazenia napínavej boxovacej scény, ale aj z hľadiska vyrozprávania príbehu a rozvinutia charakterov postáv bez použitia dialógov.

Tvorcovia sa vyhli klišé v ringu

Tvorcovia si zaslúžia veľkú pochvalu aj za to, že nepoužili klišé podobných filmov, keď súper využíva hrdinove zranenia z minulosti na to, aby ho porazil.

Zdroj: MGM

Jordan sa však nevyhol ani menším zaváhaniam. Tvorcovia v snímke ukázali sekvenciu s rozhovormi s Adonisom a Damianom, ktorú podali ako klasickú športovú reportáž/predstavovačku boxerov. Fungovala ako rekapitulácia boxerov, ktorá však nič nové nepovedala a vo filme nemala miesto.

Sklamaním je aj dejová línia s Adonisovou matkou, ktorá nedokázala vytvoriť žiadne emócie a vôbec vo filme nemusela byť. Niektorým divákom bude prekážať aj to, že film nedáva vždy úplne zmysel a tvorcovia si pomohli nelogickými scénami a vývojom udalostí, aby im to sadlo do scenára.

Napríklad to, že Damian poľahky porazil po 18 rokoch vo väzení úradujúceho majstra sveta hneď vo svojom prvom profesionálnom zápase. Platí to celkovo pre jeho nereálne pôsobiace boxerské schopnosti, ktoré by v base nemal možnosť až tak rozvíjať.

Zdroj: MGM

Absencia Rockyho je až príliš citeľná

Fanúšikovia Rockyho možno budú smutní, že slávna postava Sylvestera Stallona sa v snímke vôbec neobjaví. Rocky chýba v scénach a dôležitých momentoch Adonisovho života, čo nedáva zmysel.

Na jednej strane sa Creed naplno osamostatnil od Rockyho, čo mu dáva viac priestoru, na strane druhej je Rockyho rola v Adonisovom živote neodmysliteľná, či už ide o jeho súkromie, alebo športovú kariéru. Filmu však nemôžeme vyčítať, že producenti filmu a herec Sylvester Stallone sa hádajú v zákulisí.

Creed 3 má okrem fantastickej práce s kamerou aj skvelý hudobný sprievod. Michael B. Jordan dokázal, že je nadaný režisér a dokáže vytvoriť autenticky pôsobiaci, emotívny a osobný konflikt medzi dvomi charizmatickými postavami. Fantastickí boli aj herci.

Zdroj: Warner Bros.

Okrem Michaela B. Jordana je to najmä Jonathan Majors v role Damiana, ktorého zahral z viacerých uhlov – ako odhodlaného boxera, ako utrápeného kamaráta aj ako nevypočítateľného človeka nahnevaného na celý svet. Majors znova dokázal, ako veľa dokáže priniesť do každého projektu, v ktorom má priestor, či už to boli drámy Lovecraft Country, Da 5 Bloods, The Last Black Man in San Francisco alebo blockbuster Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Creed 3 je vynikajúci boxerský film, v ktorom prekážajú len maličkosti. Ponúka svieži koncept v rámci boxerských filmov aj série Creed/Rocky a ponúka jednu z vizuálne najpôsobivejších boxerských scén v ringu. Hodnotenie osem a pol bodu z desiatich podľa nás dostáva zaslúžene.

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.