Privítaj rok 2025 v glam štýle. Toto sú HOT silvestrovské make-upy, s ktorými každého očaríš

Vybrali sme líčenia, ktoré sú extravagantné, trblietavé, ale aj jemné.

Chystáš sa na nejakú silvestrovskú párty a hľadáš inšpiráciu na make-up, ktorý nie je basic? Tak môžeš ukončiť pátranie po dokonalom líčení. My sme pre teba vybrali 5 slávnostných lookov, z ktorých si rozhodne vyberieš favorita.

Aby sme ti ešte viac zjednodušili prípravu na líčenie, našli sme produkty, ktoré ti pomôžu vyčarovať konkrétny make-up look nižšie. Všetky produkty kúpiš na Notino.

Ceny a dostupnosť produktov sú v čase písania článku aktuálne. Postupne sa môžu meniť.

✨Festive smoky eye

Mystériózne a zvodné dymové líčenie nikdy nevyjde z módy. Ak miluješ studené líčenie v štýle Y2K, tento typ make-up looku je pre teba tip-top.

Ako na to?

Budeš potrebovať čierny, studeno-hnedý a biely očný tieň. Nájdeš ich napríklad v paletke NOBEA Day-to-Day Naturally Nude Eyeshadow Palette, ktorá obsahuje 15 tieňov s matným alebo trblietavým efektom. Určite oceníš aj jej cenu – 14,64 €.

Najprv nanes na celé očné viečko studeno-hnedý tieň. Do ohybu viečka aplikuj tmavší odtieň sivej. S čiernou kajalovou ceruzkou si vytvor linku. Tú následne rozmaž malým štetčekom do stratena – potrebuješ vytvoriť efekt gradientu. Kajalovú ceruzku aplikuj tesne pod spodné mihalnice a rozmaž dostratena.

Pokiaľ chceš svoje oči ešte viac zvýrazniť, použi do kútikov očí bielu metalickú ceruzku NYX Professional Makeup Jumbo. Pre extravagantný efekt zvoľ umelé mihalnice – náš tip sú mihalnice essence Lash PRINCESS Volume Effect, ktoré majú v balení lepidlo a môžeš ich opakovane použiť.

„Čerešničkou na torte“ sú pery, na ktoré budeš potrebovať toto nude kombo: krémový rúž s matným efektom MUA Makeup Academy Creamy Matte, kontúrovaciu ceruzku Catrice a priesvitný lesk MAYBELLINE NEW YORK Lifter Gloss.

✨Euphoria Maddy Perez make-up

Ikonická diva z populárneho seriálu Euphoria si získala divákov svojou šarmantnou osobnosťou, vtipnými hláškami, smutným príbehom a najmä hot imidžom. Pokiaľ chceš vyžarovať na Silvestra sexy vibe ako Maddy Perez, poradíme ti, ako na to.

Ako na to?

Kľúčovým prvkom na dosiahnutie tohto make-up looku sú zvodné oči. Najprv nanes sivý alebo hnedý odtieň do ohybu viečka a rozmaž ho do stratena smerom k obočiu. Potom použi svetlý šedý alebo biely tieň po celom viečku. Tento krok zvládneš vďaka paletke NOBEA Day-to-Day Naturally Nude Eyeshadow Palette. Pre väčší lesk viečok použi tento metalický biely očný tieň od Revolution.

Keďže je Maddy vždy extra, aj tvoja linka musí byť dramatická. Zober čiernu ceruzku na oči a precízne nakresli predĺžené mačacie linky pozdĺž celého oka až po kútiky. Nezabudni zvýrazniť aj dolnú časť viečka ceruzkou. Následne zvoľ tekutú vodeodolnú linku (náš tip: NYX Professional Makeup Epic Ink) a prejdi ňou po linkách. Už len chýbajú juicy pery, takže zvoľ to isté kombo na pery, ako v predchádzajúcom make-up looku.

Ak chceš napodobniť celý vzhľad Maddie, v tomto videu nájdeš návod na jej novoročný účes. Samozrejme, nezabudni sa obliecť do čiernej, obuť si topánky na vysokom opätku a vyšperkovať sa kruhovými náušnicami. 💅

✨Midnight glitter glam

Keď udrie polnoc, tmavá nočná obloha sa rozžiari ohňostrojmi rôznych farbieb. Presne takto by sme opísali aj tento make-up, ktorý je ako stvorený pre milovníkov farieb, trblietok a metalických prvkov.

Ako na to?



S kajalovou ceruzkou si pozdĺž oka nakresli linky, ktoré jemne rozmaž do stratena. Pokiaľ nie je očný tieň príliš intenzívny, aplikuj viac kajalovej ceruzky a opäť ju rozmaž. Nezabudni orámovať oči ceruzkou aj pod dolnými mihalnicami.

Potom do stredu horného a dolného viečka nanes tmavomodrý očný tieň z paletky Jeffree Star Cosmetics Star Ranch Minia a jemne ho rozmaž. Na štetček nanes ten istý očný tieň, nastriekaj naň fixačný sprej NYX Professional Makeup Makeup Setting Spray Dewy a dosiahneš krásny intenzívny modrý tieň.

Hotové očné tiene si „orámuj“ kamienkami na tvár alebo trblietkami. Odporúčame metalické trblietky NYX Professional Makeup Glitter Goals, ktoré sú intenzívne pigmentované a môžeš ich použiť aj na telo.

✨Golden eyes

S týmto lookom budeš doslova hviezdou večera. Zlaté očné tiene sú ako stvorené na slávnostný večer a upútajú pozornosť každého naokolo.

Ako na to?

Budeš potrebovať paletku I Heart Revolution Honey Bear, v ktorej nájdeš potrebné tiene na tento look. Na celé horné a spodné očné viečko nanes bledohnedý tieň. Potom prejdi na oranžový tieň, ktorý aplikuj do záhybov očí a zapracuj do stratena.

Potom si pomocou Catrice Calligraph Artist Matte nakresli od kútikov očí hnedú linku. Pointa tohto looku sú trblietky, takže zvoľ zlatý trblietavý očný tieň, ktorý nájdeš v spomínanej paletke Revolution. Pomocou malého guľatého štetčeka alebo prstom ho aplikuj do stredu horných a očných viečok.

Aby bola celá tvoja pleť glowy, na nos a lícne kosti nanes rozjasňovač. Paletka Makeup Revolution Cheek Kit má štyri hodvábne rozjasňovače s jemnými trblietkami, takže ich môžeš rôzne skombinovať na tvári.

✨Subtle brown eyeliner

Ak si veľmi nejdeš extravagantné make-upy, no stále sa chceš výraznejšie nalíčiť, tento look je pre teba. Predĺžená hnedá očná linka nepôsobí prehnane a jemné umelé mihalnice prirodzene zvýraznia tvoje oči.

Ako na to?

Tvojím parťákom pri tomto líčení bude papierová lepiaca páska na očné tiene od Catrice. Vďaka nej si vytvoríš dokonale ostrú linku.

Pásku si diagonálne nalep tesne pod kútiky očí. Na celé viečko aplikuj bledohnedý očný tieň (napríklad zo spomínanej paletky Nobea) a zapracuj do stratena. Pozdĺž pásky nakresli linku pomocou krémovej tmavohnedej ceruzky L’Oréal Paris Infaillible Gel Automatic Liner. Táto ceruzka má z opačnej strany aj gumový aplikátor pre jednoduché rozmazávanie.

Linku si následne zvýrazni tmavohnedým očným tieňom a potom si od kútikov očí nakresli s ceruzkou čiernu linku s – tvoje líčenie tak bude jemne dymové. Nezabudni si naniesť maskaru (náš tip: MAYBELLINE NEW YORK Lash Sensational Sky High). Pre extra zvodný pohľad použi ľahučké umelé mihalnice od značky Ardell.