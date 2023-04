Najkontroverznejší provokatívny seriál Idol vyjde na HBO Max už v júni. Šteklivý trailer ťa zarazí

Tvorcovia Euphorie lákajú na svoj nový dramatický seriál plný sexu, spevu, tanca a nebezpečného šoubiznisu.

HBO vydalo už štvrtý teaser trailer na očakávaný seriál The Idol. Je od tvorcov Euphorie a aj v novom traileri potvrdzujú, že nepôjde o nič pre deti. The Idol bude obsahovať sexuálne scény, šteklivé zábery na polonahé telá mužov a najmä žien či ďalšie provokatívne veci.

Hlavnou postavou je speváčka Jocelyn v podaní Lily-Rose Depp (dcéra Johnnyho Deppa), ktorá predvádza svoj odzbrojujúci sexappeal v každom zábere. Jocelyn sa dostane pod krídla známeho majiteľa nočného klubu Tedrosa (raper The Weeknd). Pomôže jej dostať sa na výslnie alebo ju stiahne so sebou do najdivokejších zákutí šoubiznisu?

HBO spoločne s trailerom vydalo informáciu, že prvú časť vydajú už 4. júna 2023. Zvyšných 5 epizód vyjde v priebehu ďalších 5 týždňov. Okolo seriálu je množstvo kontroverzie, primárne pre niektorých tvorcov seriálu, ktorí sa sťažovali na nevhodné správanie nadriadených, a scenár, ktorý pripomína skôr pornografiu v štýle mučenia.