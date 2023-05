Nový film Johnnyho Deppa dostal v Cannes 7-minútový standing ovation. Fanúšikovia skandovali „Viva Johnny“

Herec Johnny Depp, ktorý sa na verejnosti neukázal od súdneho pojednávania s Amber Heard z minulého roka, si vyslúžil 7-minútový standing ovation na filmovom festivale v Cannes, informuje server Variety. Bolo to za jeho výkon v dramatickej, historickej snímke Jeanne Du Barry z francúzskej produkcie, v ktorej si zahral kráľa Ľudovíta XV.

Depp bol počas standing ovation emocionálny a mával ľuďom z balkónu. Pred vkročením do sály a prechodom cez červený koberec sa herec niekoľko minút venoval fanúšikom, ktorí ho prišli podporiť. Pred miestom udalosti ich stálo niekoľko tisíc. Držali v rukách podporné cedule s nápismi „We Love You Johnny“ a skandovali „Viva Johnny“ na znak podpory.

Proti účasti Johnnyho Deppa na najslávnejšom filmovom festivale protestujú viacerí francúzski filmári a novinári. Okrem kontroverzného herca je problémom aj režisérka snímky Maiwenn Le Besco, ktorá sa priznala, že napľula na jedného z novinárov. Dôvod ich roztržky však nie je známy. Riaditeľ festivalu Thierry Fremaux povedal, že ho súdne spory nezaujímajú a o Johnnyho Deppa sa zaujíma čisto ako o herca.

Johnny Depp got a 7 minute standing ovation after the screening of Jeanne du Barry!!!!! pic.twitter.com/bFSevzPo14