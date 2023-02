New York ovládli extravagantné outfity plné trblietok: Pozri sa, ako tento trend nosia Emily Ratajkowski či Leonie Hanne

OK

Prečítaj si, ako sa s výrazným trendom vyhrala nemecká influencerka Leonie Hanne, ktorá luxusná značka zahalila do trblietok celé mólo a ako v nich vyzerala Emily Ratajkowski.

Kým parížsky haute couture week zaplnil titulky umelou levou hlavou od Schiaparelli, jeden z najväčších hitov newyorského fashion weeku je lesk vo forme trblietok, diamantov, ale aj metalických materiálov.

Ako uvádza Highsnobiety, niekoľko hostí fashion šou vrátane celebrít a influencerov sa pochválilo honosnými outfitmi posiatymi diamantmi, krištáľmi či trblietavými aplikáciami, ktoré okrem oblečenia dotvárali aj make-up. V niekoľkých streetwearových lookoch sme však zahliadli aj metalické materiály a luxusné masívne šperky.

Streetwear ovládli trblietky aj diamanty

Jeden z najluxusnejších outfitov predviedla Leonie Hanne. Pred prehliadkou značky Area bola v uliciach „Veľkého jablka“ zachytená v jednom z jej doteraz najlepších a predsa najodvážnejších lookov.

Trblietky predviedla v uliciach New Yorku aj nemecká blogerka Leonnie Hanne. Okrem toho, že boli súčasťou jej outfitu, ich zaradila ako doplnok k líčeniu očí. Zdroj: Getty Images/Daniel Zuchnik

K modrým džínsom s asymetrickými výrezmi zladila vyšívanú diamantovú podprsenku Area, biely oversize blejzer (ktorý väčšinu času nemala na sebe), no nechýbali ani masívne kruhové náušnice a strieborná kabelka s perlovým patentom od značky Bottega Veneta.

Jedným z najvýraznejších doplnkov outfitu bol aj Leonin make-up s nápaditým strieborným líčením očí, ktoré po bokoch lemovali strieborné flitre. Trblietky v make-upe nie sú žiadnou novinkou a okrem celebrít ich miluje aj módny dom Armani, ktorý ich neraz zaradil do lookov na módnych prehliadkach.

Herečka z hitu Emily v Paríži predviedla v uliciach New Yorku flitrovaný outfit od značky PatBo. Vo fialovom komplete sa ukázala na prehliadke rovnomennej značky. Zdroj: Instagram/Ashley Park

V hite Emily v Paríži je jednou z najobľúbenejších, ale aj najvýraznejších postáv práve Mindy, ktorú stvárňuje herečka Ashley Park. Farebné a tak trochu crazy outfity sú jej blízke, a ako sa zdá, v postave Mindy zostala aj počas newyorského fashion weeku.

Na prehliadku PatBo zvolila žiarivý fialový look rovnomennej značky, ktorý tvorili flitrované nohavice, priesvitný top s krištáľmi a rovnako fialová bunda, ktorá celému outfitu pridala wow efekt.

Menej extravagantný, no o nič menej cool outfit predviedla aj módna influencerka Tamara Kalinic. Stredobodom pozornosti bola práve Hellessy denim bunda s vyblednutým efektom a výraznými krištáľmi na prednej strane.

Oceňujeme, že ostatné prvky v jej outfite zvolila menej výrazné, pretože perfektne vynikla práve bunda. Zvyšok Tamarinho looku tvorili špicaté kožené lakovky a kabelka Prada, denimová sukňa s rozparkom, biele basic tričko a kruhové slnečné okuliare.

Tamara Kalinic nechala v New Yorku vyniknúť najmä denimovú bundu Hellessy, ktorú zdobili výrazné diamanty. Zdroj: Getty imaes/Edward Berthelot

Trblietky na prehliadke Simkhai

Módny návrhár Jonathan Simkhai do svojej novej kolekcie ready-to-wear zakomponoval novú filozofiu a svoj uzemnený pohľad na svet. „Svet je hore nohami, neistý a točí sa dookola. Chcel som vytvoriť kolekciu, ktorá by bola uzemnená a trochu posilnila svet, zároveň vytvoriť nositeľné kúsky, ktoré obstoja v skúške času,“ vysvetlil návrhár pre portál Fashion Network a dodal, že látky, s ktorými pracoval, sú luxusné, no zároveň stabilné.

View this post on Instagram A post shared by SIMKHAI (@simkhai)

Simkhai sa zameral na konštrukcie klasických vzorov, ktorým dal moderný zvrat. Okrem masívnych kožených opaskov, asymetrických tvarov a výrazných lemov strhli na seba všetku pozornosť najmä krištále, ktoré sa trblietali na všetky smery.

Jedným z ikonických lookov, v ktorom šou uzatvorila Emily Ratajkowski, boli práve blejzrové čierne minišaty s luxusnou krištáľovou mozaikou. Podobný vzor malá aj dlhá priliehavá béžová róba, ktorú by sme si pokojne obliekli na červený koberec, ale aj na ples.

V trblietkávých krištáľoch sa na móle newyorského fashion weeku ukázala aj božská Emily Ratajkowski. V blejzrových šatách uzatvorila prehliadku značky Simkhai. Zdroj: Getty Images/Theo Wargo

Rozprávka priamo na móle

Zakladateľky značky Rodarte Kate Mulleavy a Laura Mulleavy sú známe svojou romantickou estetikou. Ako uvádza portál CNN Style, ich newyorská prehliadka na obdobie jeseň-zima sa riadila témou fantasy. Stredobodom veľkolepej šou sa stala samotná scéna a kulisy, ktorých súčasťou boli jedálenské stoly a stoličky zahalené do strieborných trblietok, pokryté striebornými svietnikmi a rovnako trblietavým ovocím.

Módna prehliadka značky Rodarte sa zmenila na začarovaný les. Okrem trblietok prevládali aj strieborné elfské uši, prepracované korunky a dotyk temného balletcoru. Zdroj: Getty Images/Taylor Hill



Návrhárska dvojica, ktorá pracovala aj na kultovom filme Black Swan, predviedla na móle nádych temného balletcoru inšpirovaného postavou čiernej labute, no väčšina modelov vyzerala ako z rozprávkového lesa, v ktorom žijú víly a elfovia.

View this post on Instagram A post shared by RODARTE (@rodarte)

Dramatický čierny rúž, očné linky a extravagantné rozprávkové krídla dopĺňali aplikácie na uši, prepracované korunky aj vlasové doplnky, v ktorých prevládal lesk a strieborná farba. Značka však nezabudla ani na nositeľnejšie modely v jemnej zelenej či fialovej, ktoré pokrývala aj výrazná dávka trblietok.

Okázalé fantasy looky na prehliadke Rodarte vystriedali aj nositeľnejšie looky. Trblietky nechýbali na šatách, boli aj súčasťou kulís. Zdroj: Getty Images/Taylor Hill

Nezaostáva Tiktok ani Instagram

Trblietky sa k nám preniesli ešte z roku 2022, keď niekoľko influencerov skúšalo vizuálne dokonalý make-up či vlasové tutoriály. Okrem flitrov niektorí z nich zvolili aj perličky, ktoré metalickým očným tieňom dodávajú na jemnosti. Tiktokerka Ledisa ich nezabudla dať ani do vlasov.

Ak túžiš po extravagantnejšom looku, nemusíš zostať len pri očiach. Trblietavé líčenie si vieš urobiť aj v oblasti dekoltu, na perách či lícnych kostiach. Dokonalú inšpiráciu na takýto look ti prináša aj celebritná make-up artistka Priscilla DiStasio.

Takto sa s trblietavým make-upom vyhrala celebritná make-up artistka Priscilla DiStasio. Zdroj: Instagram/Priscilla DiStasio

Ulice New Yorku, ale aj prehliadky známych značiek potvrdili, že ak do svojho outfitu tento rok zaradíš trochu lesku, určite nič nepokazíš, a ak to s leskom preženieš, celkom určite sa zaradíš na zoznam trendesetterov.

