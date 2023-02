Doja Cat s fúzami, šaty otočené hore nohami či vypchatá levia hlava. Toto sú najzaujímavejšie momenty z prehliadok haute couture

Začiatok roka 2023 patrí móde. Po predstavení mužských kolekcií na sezónu jeseň/zima 2023 na milánskom a parížskom týždni módy patrili posledné dni veľkolepým prehliadkam modelov haute couture pre tohtoročnú jar.

V Paríži sa stretli návrhári známych luxusných značiek s cieľom získať pozornosť kritikov, médií a v neposlednom rade módnych nadšencov. Každý z tvorcov stavil na odlišnú formu prezentácie svojej kolekcie či vzhľad modelov a výsledkom boli šou, na ktoré nezabudneme.

Vybrali sme najzaujímavejšie momenty z parížskeho týždňa haute couture, a to nielen priamo z prehliadkového móla, ale aj z hľadiska.

Prehliadka Schiaparelli ponúkla bizarné návrhy s hlavou leva či snežného leoparda

Módny dom Schiaparelli považujeme za elitu v oblasti kolekcií haute couture a svoje majstrovstvo predviedol kreatívny riaditeľ Daniel Roseberry aj v Paríži, keď stavil na eleganciu z medzivojnového obdobia. Videli sme nadrozmerné obleky s prúžkami, ktoré zoštíhľovali pás modeliek, kombinézu v štýle mužského smokingu či večerné šaty s bohatým zdobením, ktoré pripomínali skôr umelecké diela ako vysoké krajčírstvo.

Bohužiaľ, čiernou škvrnou kolekcie boli tri bizarné návrhy s hlavou leva, snežného leoparda a vlka, ktoré mali zosobňovať tri šelmy z diela Dante Alighieriho Božská komédia. Absencia kreativity a Roseberryho voľba „na prvú“ však maximálne tak pobúrila aktivistov.

Roseberry chcel kolekciou vzdať hold dedičstvu zakladateľky Elsy Schiaparelli, ale zabudol, že časy sa od roku 1930 výrazne zmenili a dnes ľudia nepotrebujú ukazovať svoje „trofeje“.

Kylie Jenner v modeli šiat s imitáciou hlavy leva na prehliadke módneho domu Schiaparelli v Paríži. Zdroj: TASR

Kylie Jenner prišla na prehliadku v jednom zo spomínaných modelov a ihneď spustila vlnu nenávistných komentárov na Instagrame britského Vogue. Ľudia jej outfit opísali ako „nechutný a chorý“.

Všetky informácie o kolekcii haute couture Schiaparelli nájdeš v článku. Teraz si vychutnaj záznam z prehliadky návrhára Daniela Roseberryho, ktorá jednoznačne bola najkomentovanejším momentom celého týždňa módy.

Valentino zahalený do neónových farieb, priehľadných materiálov a voľných strihov

Najnovšia prehliadka módneho domu Valentino sa uskutočnila v Bridge Clube – v podzemnom nočnom podniku pod parížskym Pont Alexandre. Dôvod bol jednoduchý, kreatívny riaditeľ značky Pierpaolo Piccioli uviedol, že pri tvorbe jednotlivých návrhov našiel inšpiráciu v minulosti aj súčasnosti nočného života.

Piccioliho zmysel pre siluetu a farbu sa pretavil do série originálnych a nevšedných kúskov, ktoré zároveň čerpali z precíznosti ateliéru couture a zo zmyslu pre slobodu a sebavyjadrenie. Ide o typický prvok návrhárovej tvorby pod hlavičkou ikonického módneho domu Valentino.

Zdroj: Valentino

Kolekcia Le Club Couture je plná odvážnych návrhov s referenciami na nočný život so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane extravagancie, neónových farieb či priehľadných materiálov. Z temnoty sa vynárali výkriky výrazných farieb (nechýbala ani ružová PP), ktoré sme videli v rámci balónových šiat, kabátov aj lycrových pančúch. Dych nám vyrazili aj sexi čierne šaty z priehľadných látok a z čipky a voľné strihy vrchných vrstiev.

„Myšlienka klubu sa mi páči, ale je to klub pre súčasnosť. Myslieť na inkluzívnosť ako na prijímanie ľudí takých, akí sú a akí chcú byť. Je to pozvánka byť slobodný, byť tým, čím chcete byť, zmiešaná s kódmi pána Valentina z obdobia 80. rokov,“ opísal návrhy Piccioli pre Vogue.

Záznam prehliadky, ktorá zbúrala stereotypy vysokého krajčírstva, nájdeš na Youtube.

Zdroj: Valentino

Doja Cat s fúzami aj pokrytá približne 30-tisíc Swarovského krištáľmi

Outfity celebrít na týždňoch módy sú často nudné a nezaujímavé, čo však neplatilo v prípade Doji Cat, ktorá si podmanila parížsky týždeň haute couture. Autorka hitov ako Say So, Woman alebo Need to Know predviedla vo francúzskej metropole dvojicu originálnych outfitov, na ktoré nezabudneme.

Zdroj: Getty Images/Jacopo Raule

Na prehliadku módneho domu Schiaparelli prišla v neprehliadnuteľnom outfite, ktorý od hlavy po päty pokrývalo viac ako 30-tisíc Swarovského krištáľov. Doja Cat strávila v kresle skoro päť hodín, kým pripravili červený outfit s ručne aplikovanými krištáľmi, za čo si zaslúži obdiv. Bohužiaľ, zostala v tieni vyššie spomínanej Kylie Jenner.

„Finálny produkt bol magickým, fascinujúcim majstrovským dielom a poctou tvrdej práci a odhodlaniu Doji Cat,“ povedala spoluautorka tohto kúsku McGrathová v rozhovore pre Vogue.

Všetky detaily o tomto jedinečnom outfite sme zhrnuli v článku.

Zdroj: Getty Images/Marc Piasecki/WireImage

Doja Cat nechýbala ani na prehliadke Viktor & Rolf, kde stavila na elegantný vzhľad v podobe nohavicového kostýmu s prúžkami a bielej vzorovanej košele, avšak všetky pohľady smerovali na jej vizáž.

Spevácka hviezda mala na tvári nalepené umelé fúzy, briadku aj obočie z umelých rias. O tomto kroku informovala svojich fanúšikov na Instagrame ešte pred prehliadkou, keď naznačila, že príde Mr. Doja Cat. „Ak sú riasy to, čo všetci chcete, tak ich dostanete. Uvidíme sa u Viktora a Rolfa,“ dodala a svoj sľub aj dodržala.

Šaty otočené hore nohami z dielní módneho domu Viktor & Rolf

„Absurdné vyhotovenia stereotypných plesových šiat pre 21. storočie,“ takto opísali svoju novú kolekciu haute couture návrhári Viktor Horsting a Rolf Snoeren.

Vysoké krajčírstvo nie je určené na každodenné nosenie a nie je vhodné ani na mnohé príležitosti. Ide o detailnejší a premyslenejší prístup k svetu módy, ktorý nielen povyšuje nedosiahnuteľné, ale stiera hranice medzi realitou a fikciou. Módny dom Viktor & Rolf pracuje s touto myšlienkou tridsať rokov a inak to nebolo ani v prípade modelov určených na sezónu jar/leto 2023.

Zdroj: Viktor & Rolf

Holandská dvojica so záľubou v avantgarde zaujala prítomných hostí vrátane Doji Cat nespočetným množstvom spôsobov, ako sa dajú nosiť plesové šaty – hore nohami, na boku aj normálne.

Medzi modelmi dominovali romantické plesové šaty, ktoré odkazujú na veľkú tradíciu a zlatú éru haute couture v prvej polovici 20. storočia. Telo jednotlivých siluet je konštruované, ramená sú odhalené a dekolty sú hlboké. Pás je zvýraznený a kontrastný voči objemným sukniam z nekonečných vrstiev tylu.

Lekcia značky Viktor & Rolf o diagonálnom obliekaní si získala pozornosť módnych kritikov aj ľudí na internete, a to oprávnene. Čo hovoríš na tieto návrhy?

Zdroj: Viktor & Rolf

Leonie Hanne na prehliadkovom móle

Leonie Hanne patrí medzi najznámejšie módne influencerky na svete, keď jej život sleduje približne 4,5 milióna ľudí na Instagrame. Atraktívna plavovláska si v Paríži splnila sen, keď bola súčasťou prehliadky libanonského návrhára Georgea Hobeiku, ktorý Hanne vyslal na prehliadkové mólo v žiarivom modeli šiat s množstvom strapcov vo svetlozelenom vyhotovení. Vyzerala božsky a svoj catwalk zvládla lepšie ako skúsené modelky.

Ak plánuješ pridať svojim outfitom život a farby podľa vzoru módnej hviezdy, ktorá žije na trase Hamburg – Londýn, skontroluj článok.

Leonie Hanne zvládla svoj catwalk lepšie ako skúsené modelky a vyzerala božsky. Zdroj: Georges Hobeika

Rozprávkové róby od Giambattistu Valliho

Giambattista Valli patrí medzi absolútnu elitu vo svete haute couture a svoje majstrovstvo predviedol aj pred parížskym publikom, keď predstavil 43 siluet na tohtoročnú jar.

Päťdesiatšesťročný rodák z Ríma zostal verný svojmu jedinečnému štýlu a výsledkom sú honosne zdobené slávnostné návrhy s množstvom prepracovaných detailov vo výrazných farbách, ktoré sú ako stvorené na červený koberec.

Zdroj: Giambattista Valli

Luxusná kolekcia ponúka množstvo sofistikovaných modelov šiat či kabátov, v ktorých zažiaria ženy v každom veku. To je Giambattista Valli – návrhár, ktorý vždy myslí na to, aby boli spokojní všetci.

„V tejto zmätenej chvíli sa mi páči myšlienka priviesť diváka k momentu uvoľnenej a pokojnej atmosféry,“ povedal na margo kolekcie Valli v rozhovore pre Vogue. Hlavným cieľom talianskeho návrhára bolo vytvoriť permanentný „sladký život“ v obkolesení pekných farieb a optimizmu. Z nášho pohľadu zvládol túto úlohu bravúrne a už teraz sa tešíme na moment, keď v niektorých modeloch uvidíme celebrity na galavečeroch.

Zdroj: Giambattista Valli

Kylie Jenner vyrazila do parížskych ulíc v sexi dlhých šatách

Zatiaľ čo v outfite Schiaparelli vyvolala vlnu kritiky, na prehliadku kolekcie haute couture Jean Paul Gaultier, ktorú vytvoril Haider Ackermann, prišla Kylie Jenner v sexi dlhých šatách a vyzerala skvelo.

Hviezda sociálnych sietí mala oblečený priliehavý model s korzetovým vrchným dielom bez ramienok v pastelovom svetlomodro-ružovom farebnom vyhotovení, čo vytvorilo ostrý kontrast s čiernou sukňou, ktorá siahala až po zem. Na nohách mala elegantné čierne lodičky a kompletne vynechala šperky, aby bola pozornosť na šatách od Gaultiera. Decentnú vizáž doplnila o vlasy zopnuté do drdola.

Jenner stavila na štýl starého hollywodskeho pôvabu so šmrncom Madonny v období jej najväčšej slávy a išlo o jeden z jej najlepších outfitov vôbec. Sladká bodka za parížskym týždňom haute couture.

Kylie Jenner prišla na prehliadku haute couture kolekcie Jean-Paul Gaultier v sexi dlhých šatách s výstrihom. Zdroj: MEGA/GC Images

