Doja Cat prišla na parížsky týždeň módy zahalená v róbe s 30-tisíc Swarovského krištáľmi

Týždeň haute couture prehliadok v Paríži sa začal vo veľkom štýle, keď Daniel Roseberry odprezentoval kolekciu jar 2023 pre módny dom Schiaparelli. Okrem troch kontroverzných modelov so zvieracími hlavami (v jednom z nich prišla Kylie Jenner) sme videli desiatky krásnych návrhov a v neposlednom rade Doju Cat.

Hviezdna interpretka a autorka hitov ako Say So, Woman alebo Need to Know zavítala na prehliadku v neprehliadnuteľnom outfite, ktorý pokrývalo viac ako 30-tisíc Swarovského krištáľov.

Tento originálny kostým dostal názov „Doja's Inferno“ a je dielom módneho domu Schiaparelli v spolupráci s vizážistkou Pat McGrathovou a jej tímom. Celý outfit sa skladal z hodvábného korzetu, ručne pletenej sukne, z lakovaných drevených korálikov a z čižiem na vysokých podpätkoch.

Obdiv si zaslúži aj samotná Doja Cat, ktorá vydržala skoro päť hodín, kým pripravili jej červený outfit s ručne aplikovanými krištáľmi. „Finálny produkt bol magickým, fascinujúcim majstrovským dielom a poctou tvrdej práci a odhodlaniu Doji Cat,“ povedala McGrathová v rozhovore pre Vogue.

