FRESH BUZZ: Hailey Bieber otvorene o tom, či s Justinom plánujú rodinu. Stále preto plačem, tak veľmi chcem deti

Dnešný FRESH BUZZ je aj o tom, čo sa na červenom koberci The Mother naozaj stalo medzi Jennifer Lopez a Benom Affleckom, ale aj ako Zendaya zareagovala na urážanie jej rodičov.

Manhattan je vraj obľúbeným hollywoodskym kokteilom a my si na tento piatok prosíme namiešať jeden silný. Harryho s Meghan totiž v New Yorku prenasledovali šialení paparazzovia a jedna z najsexi žien sveta vyhlásila, že nemá rada svoje telo.

Vieme, čo si J. Lo s Benom Affleckom vraveli na červenom koberci, keď si celý svet myslel, že sa hádajú, a povieme ti, či sa už čoskoro dočkáme mini Bieberov. Pripravený na fresh buzz?

Ktorá známa kráska nemá rada svoje telo a prečo Zendaya čelila hejterom? Zdroj: Unsplash/Johann Trasch, Getty Images/Lionel Hahn/Getty Images, Mega/Contributor, Getty Images/ Cindy Ord/ volně k užití, Instagram/Dimitris Giannetos, Wiki Commons/Northern Ireland Office,

Budú mať Hailey s Justinom dieťa?

Hádaj, koho sme tu už dávno nemali. Predsa Hailey a Justina. Dôvod, prečo známa celeb couple štartuje náš dnešný fresh buzz, je celkom jasný, Hailey si totiž v nedávnom interview pre The Sunday Times pustila jazyk na špacír a porozprávala, či s manželom plánujú deti.

„Stále preto plačem,“ povedala, zadržiavajúc smiech. „Tak veľmi chcem deti, ale bojím sa. Stačí, že ľudia ohovárajú môjho manžela a mojich priateľov. Neviem si predstaviť, že by som mala konfrontovať ľudí, ktorí sa navážajú do dieťaťa,“ tvrdí, že chce, aby sa jej deti v budúcnosti cítili milované a predovšetkým v bezpečí.

Hailey a Justin Bieberovci. Zdroj: Instagram/Hailey Bieber

Ešte pred tým, ako prišlo na tému „mini Biebers“, Hailey hovorila aj o kauzičke so Selenou. „Ak necháte podobné veci, aby vás umlčali, dovolíte tak ľuďom, aby vám diktovali, ako budete žiť svoj život. Niekedy chcem byť len pustovníkom a vravím si – Ak si ľudia toto o mne naozaj myslia, možno by som mala zostať doma. Ale ja takýto človek nie som.“

Nie je to však tak dávno, čo obavy o budúcnosť dvojice vyjadril aj samotný Justin. Hoci sa jeho slová nikdy oficiálne nepotvrdili, The Biebs sa má vážne strachovať o to, že sa s Hailey stanú „najneobľúbenejším párom v Hollywoode“. Áno, byť slávny si vyžaduje svoju daň, no nie je toto už príliš? Ako ďaleko zachádza dnešná spoločnosť, keď sa už aj naše „hviezdičky“ boja vychádzať zo svojich domov? V každom prípade, prírastok v rodine Bieberovcov zostáva zatiaľ vo hviezdach.

Najsexi žena sveta vraj nikdy nemala rada svoje telo

To, že celebrity sú predovšetkým ľudia, ti hádam nemusíme pripomínať. Srdcervúca spoveď Eda Sheerana a nedávno aj Toma Hollanda všetkým dokázala, že akokoľvek vie niečí život vyzerať nablýskane a dokonale, každý z nás má svoju 13. komnatu. O tej svojej prehovorila v nedávnom rozhovore pre Sports Illustrated Swimsuit aj Megan Fox, ktorá sa podobne ako 81-ročná Martha Stewart objavila aj na titulke magazínu.