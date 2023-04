FRESH BUZZ: Svadba roka za 4 milióny a s tortou za 8-tisíc dolárov rozbila internety

OK

Minulý týždeň sme si naliali silné červené, tento piatok by sme to ohodnotili ako slabšie, no kvalitné „mojitko“.

Vo fresh buzze ti dnes ponúkame zákulisné fotky z rande Zendaye a Toma Hollanda, o ktorom budeš chcieť vedieť všetko. Ak si ešte nestihol zachytiť, vo svete sa šepká, že sa Justin ozval Selene, ale aj to, že manželstvo Kourtney Kardashian a Travisa Barkera je „nechutné". Na svoje si však prídu aj romantici, pre ktorých sme si pripravili horúce detaily zo svadby roka. Sofia Richie totiž povedala „áno" Elliotovi Graingovi a vystriedala pri tom rovno tri modely od značky Chanel. Mimochodom, novomanželom prišli zaspievať aj Good Charlotte. Inšpirácia pre budúce nevesty? Tento týždeň je to slabšie, no predsa kvalitné mojito. Kto mal svadbu za 4 milióny a ozval sa Justin Selene? Zdroj: Instagram/Selena Gomez, Instagram/Kourtney Kardashian, Instagram/Kim Kardashian, Getty Images/Cindy Ord, Hádajte, kto sa vraj (konečne!) zapojil do kauzy Selena vs Hailey Ver nám, nič si neželáme viac ako už o kauze Selena vs Hailey nenapísať ani slovko, no minulý týždeň vyplávali na povrch nečakané informácie (aka gossip). Do prípadu sa vraj konečne zapojil Justin Bieber (asi počul, ako sme sa minule rozčuľovali). Ale pekne poporiadku. Zdroj: Getty Images Len pre krátke zhrnutie, zopár hodín po tom, čo Selena požiadala fanúšikov, aby sa Hailey prestali vyhrážať smrťou (a Bieberova manželka sa jej za to poďakovala), si speváčka zo strany fanúšikov vyslúžila obrovský obdiv. Zastať sa svojej „sokyne" pred miliónmi ľudí chce teda poriadnu dávku pokory. Na internete sa však začalo šepkať, že skutočným dôvodom, prečo sa Selena zastala Hailey, je práve Justin. Ten údajne svoju ex doslova „poprosil", aby Hailey zachránila a ukončila jej kyberšikanu. Justin vraj okrem toho vyjadril obavy, že on a Hailey sa stanú „najneobľúbenejším párom v Hollywoode". Podľa Tweetu Pop Faction, ktorý dnes už neexistuje (no vidieť ho môžeš nižšie), sú dokonca Selene Hailine pocity ukradnuté, avšak stále ju zaujíma Justinovo blaho. Selenu vraj nezaujímajú pocity Hailey, no stále ju trápi Justinovo blaho. Podľa klebiet na internete to bol práve Bieber, kto Selenu presvedčil, aby sa Hailey zastala. Zdroj: Youtube/Deux Moi Známy gossip účet Deux Moi takéto „dohady" zmietol zo stola. „Nič také sme nepočuli. Počuli sme, že HB (Hailey Bieber) písala SG (Selene Gomez) dosť veľa," vyjadril sa na Instagrame. Hmm, čo si len o tom myslieť? Vôbec by nás neprekvapilo, keby Justin konečne zakročil. Týmto sa (možno) s kauzou Selena vs Hailey navždy lúčime. Svadba roka za 4 milióny Ako sa zdá, rozprávky sú skutočné. Po svadbe princa Williama a Kate či Harryho a Meghan prichádza svadba 24-ročnej modelky Sofie Richie (dcéry Lionela Richieho). V sobotu 22. apríla povedala áno Elliotovi Graingovi na milionárskej svadbe v Antibes na juhu Francúzska. Na ceremónii, ktorá sa konala v luxusnom Hotel du Cap-Eden-Roc, sa zúčastnila Paris Hilton, Nicole Richie, Cameron Diaz či Joel Madden, a to v najväčšej paráde. Luxusné róby hollywoodskych hviezd totiž obleteli Instagram aj Tiktok, kde nás dostala najmä Paris Hilton. Na svojom profile zdieľala niekoľko príspevkov, na ktorých sa odviazala s nevestou a pózuje so svojím pánom manželom. View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton) Keď už spomíname nevestu (a tento stĺpček je o nej), tá sa odovzdala do rúk módneho domu Chanel. Ktorá by sa nechcela vydávať v Chaneli? Sofiu odviedol k oltáru jej otec Lionel, pričom všetci prítomní (aj neprítomní) padli na zadok z jej čipkovanej róby s americkým výstrihom. Patent šiat tak nápadito dopĺňal jednoduchý dizajn, ktorý bol inšpirovaný kolekciou Chanelu na jar/leto 2023. Pozornému oku nemohol ujsť ani dokonale ladiaci závoj, pod ktorým nevesta skrývala jemné líčenie a minimalistický drdol. Prípravy v módnom dome si môžeš pozrieť vo videu nižšie.

Na svadobnú hostinu sa prezliekla do bielych minišiat inšpirovaných modelom z 90. rokov, ktoré si na prehliadke Chanelu kedysi obliekla Claudia Schiffer. Na večeri deň pred ceremóniou predviedla aj tretí model od Chanelu s vysokým golierom, so strapcami a s bielymi korálikmi. Áno, čítaš správne, troje svadobných šiat. Takáto paráda sa však, prirodzene, nezaobišla bez obrovských cenoviek. View this post on Instagram A post shared by Sofia Richie Grainge (@sofiarichiegrainge)