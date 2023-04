FRESH BUZZ: Sú Camilla Cabello a Shawn Mendez opäť spolu, čo mal DiCaprio s Irinou Shayk a aké plastiky priznala Kylie Jenner

Tento týždeň ti vo Fresh Buzze ponúkame pohár červeného, vo víne je vraj pravda (ale aj láska a zvláštna sila spájať dlhoročných ex). Áno, presne tak, narážame na Camilu a Shawna Mendesa, ktorí sa na Coachelle zvítali francuzákmi.

V novom Fresh Buzze ti prinášame niekoľko udalostí z Coachelly, kde vesmír či karma (alebo alkohol?) postavil do cesty dvoch zaláskovaných ex a Lea DiCapria pred vážne životné rozhodnutie: randiť či nerandiť so ženou nad 25?! Trochu ťa v tom našom Fresh Buzze ponapíname, veď je piatok, všetci zrazu máme čas.

Náš kabernet bude možno trochu trpký, pretože nechýba Frank Ocean s prazvláštnym zranením členka a ani stará „dobrá“ kyberšikana.





Čo sa stane na Coachelle, ostane... vo Fresh Buzze!



Čo tam po headlineroch a outfitoch na Coachelle, keď si po minulom víkende aj tak všetci kladieme len jednu jedinú otázku: Sú či nie sú Camila so Shawnom opäť spolu? Ak nevieš o čom je reč, vyzeralo to takto. Camila Cabello sa minulý víkend vybrala s kamošmi zabaviť na Coachellu a natrafila tam na svojho ex Shawna Mendesa – ruku na srdce, však ti vybehla slzička, keď sa novembri 2021 rozišli?

Camila Cabello a Shawn Mendes sa bozkávali, blízky zdroj dvojice povedal, či sú zase spolu. Zdroj: Youtube/Crazed Culture

V dave ľudí prehodili pár slov, vymenili si úsmevy, hodili do seba pár shotov pri bare a potom si vymenili niekoľko vášnivých bozkov. Vďakabohu za fans, ktorí to stihli zachytiť. Komentáre na internete vtipne naznačovali, že „svet je zase v rovnováhe“ a „láska vždy vyhrá“.

Svet potom nezaujímalo nič iné, len či bude mať táto lovestory aj happy end. O chvíľu nato však prišlo malé sklamanie a blízky zdroj dvojice pre médiá potvrdil, že napriek Coachella momentu Camila a Shawn nie sú spolu (au).

„Shawn a Camila zostávajú priatelia a je medzi nimi veľa lásky a histórie, ale nie sú znova spolu. Po rozchode zostali v kontakte a rozhodli sa stretnúť na Coachelle, keďže obaja sa tam chystali,“ uviedol Page Six, čo je podobné, akoby nám do rany nasypali soľ.

Pri Shawmile však nekončíme. Na festivale sa totiž objavil aj Leonardo DiCaprio, po boku mal ženu, ktorá veru nemá do 25 rokov! Reč je totiž o 37-ročnej Irine Shayk, s ktorou hollywoodskeho herca videli v priam nebezpečnej blízkosti na jednej z after-párties.

Napriek tomu, že fotky vyzerajú všelijako, netreba zabúdať na to, že Irina a Leo sú dlhoroční priatelia a do pozície telo na telo ich mohol dostať aj preplnený klub.

Náš zoznam Coachella párikov uzatvárame s Kendall Jenner a Bad Bunnym, ktorých odfotili, ako si vzájomne hľadia do očí. Okrem davu to stihli zachytiť aj paparazzovia, ktorí pre People povedali, že dvojica sa rozhodne „mala k sebe“.

Ešte predtým však Kendall zachytili, ako v dave tancuje a podporuje Bunnyho počas jeho vystúpenia na stagi. Dvojicu spájajú už od februára, keď ju videli v klube v LA aj na double date s Hailey a Justinom.

Šedivé vlasy? Len to nieeeee

Napriek tomu, že si Keanu Reeves stráži súkromie, jeho srdce už roky patrí práve americkej výtvarnej umelkyni Alexandre Grant, s ktorou sa nedávno výnimočne ukázal na červenom koberci Museum of Contemporary Art Gala. Záujem médií vzbudil najmä bozk, niektorí ľudia sa vysmievajú z detailu, že má herec otvorené oči, a pýtajú sa, kde nechal vášeň.

Virálnym predmetom online debaty je však dookola najmä Alexandrin vzhľad. Napriek tomu, že je od herca o osem rokov mladšia (Keanu má 58 a ona 50!), internet bol presvedčený o opaku.

Keanu Reeves urobil výnimku a na červený koberec zobral dlhoročnú priateľku Alexandru Grant. Internet rieši, že vyzerá ako jeho mama, Alexandra je však o osem rokov mladšia ako herec. Zdroj: Getty Images/Momodu Mansaray/WireImage

Fanúšikovia Reevesa boli šokovaní, že sa zamiloval do staršej ženy, a pýtajú sa, prečo nie je s niekým mladším a či môže mať dvojica deti. Alexandru dokonca porovnávajú k jeho matke, ktorá má tiež šedivé vlasy. Veď čo dokáže Hollywood vystrašiť viac ako šedivý vlas?

K sexistickým komentárom a ageizmu umelkyňa zareagovala na svojom Instagrame „Predčasne som ošedivela vo svojich 20 rokoch... a farbila som si vlasy na každú farbu, až kým som nedokázala tolerovať toxicitu farieb,“ napísala, pričom nezabudla odkázať na štúdiu o tom, ako toxické farby a chemické vyrovnávanie vlasov môže vplývať na rakovinu prsníka. Ach, Internet, how dare you?

Takže členok, Frank, hej?

Určite si zachytil, ako minulý víkend Frank Ocean poriadne naštval fanúšikov. Na svojom prvom vystúpení po šiestich rokoch sa ukázal s hodinovým omeškaním, púšťal niektoré piesne z playbacku a dokonca neodohral celý set. Jeho vystúpenie tak nebolo ani streamované na Youtube. Hudobník sa však vyjadril, že aj v „chaose je nejaká krása a s fanúšikmi sa vidí už čoskoro“. Niektorí napríklad vidia krásu v tých peniazoch, ktoré za jeho koncert dali.

Frank Ocean. Zdroj: Getty Images/Theo Wargo/WireImage

Spevák mal tento víkend zopakovať svoje vystúpenie, ale nakoniec ho v nedeľu nahradí Blink-182. Jeho zástupcovia však ako dôvod neprítomnosti uviedli zranený členok. „Pre dve zlomeniny a vyvrtnutie ľavej nohy nebude Ocean na odporúčanie svojho lekára vystupovať,“ uviedol spevákov tím. Čo si len o tomto celom myslieť?

Kylie Jenner o plastikách tváre

Okrem vzťahu s Timothéem Chalametom, o ktorom sme ťa informovali tu, sa v posledných dňoch Kylie vyjadrila aj k dlhé roky kolujúcim mýtom o svojej tvári. Áno, došlo aj na plastiky. 25-ročná hviezda sa takto otvorila v rozhovore pre HommeGirls.

Zdroj: Instagram/Kylie Jenner

„Myslím, že najväčšia mylná predstava o mne je to, že som mala na tvári niekoľko plastických zákrokov a že som bola veľmi neistá osoba, ale nebola som,“ hovorí a priznáva, že počas dospievania bola vždy tá najsebavedomejšia v miestnosti, no zároveň, že sa predsa len cítila trochu neistá ohľadom svojich úzkych pier.

„Dala som si výplne a bola to tá najlepšia vec, akú som kedy urobila,“ dodáva najmladšia z klanu Kardashianových, ktorá si dnes pevne stojí za tým, kým je, a nebojí sa poukázať na vlastné nedostatky. Teraz. Po tých rokoch a vyjadreniach, že nemá na tvári ani jeden zákrok. Ale my si to aj tak ceníme, Kylie.

Katy Perry vypískali, stráca svoj fanklub?

Katy Perry ide v porotcovskom kresle American Idol karta. Alebo že by nie? Po tom, ako sa nemiestne vyjadrovala a komentovala súťažiacu, ju v pondelok večer vypískalo živé publikum.

Keď 26-ročná súťažiaca Nutsa skončila svoje energické vystúpenie coveru piesne Paris (Ooh La La), sa Katy pustila do jej looku a štýlu obliekania. „Nutsa, zakaždým, keď sa postavíš na pódium, vyzeráš ako trblietavá bomba,“ začala speváčka.

„Počuj, jednu vec, ktorú by som od teba rada videla, je, nabudúce ani kúsok trblietky. Viem, že to bude ťažké,“ hovorí, mimochodom, interpretka, ktorá sa netají tým, že miluje extravaganciu a bláznivé farby. Tá istá Katy, ktorá vystupovala v kostýme žraloka... Živé publikum rozhodne nesúhlasilo a speváčku vypískalo, na čo zareagoval aj porotcovský kolega Luke Bryn.

„Áno!! Katy vypískali!“ zvolal. Speváčka na to zareagovala: „Dobre, prvýkrát za šesť sezón. Woohoo!“ zatlieskala. My si z recesie hneď púšťame pieseň All That Glitters (lalala).