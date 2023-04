Známy spevák nahneval fanúšikov. Meškal hodinu na koncert, neodohral celý set a niektoré skladby len pustil z playbacku

Očakávaný návrat na pódium nedopadol najlepšie.

Víkend na festivale Coachella v Kalifornii uzavrel svojím prvým vystúpením po dlhých šiestich rokoch americký hudobník Frank Ocean. Ako píše Billboard, fanúšikov však skôr rozhneval a pobúril, než potešil. Na rozdiel od ostatných interpretov, jeho vystúpenie nakoniec ani nebolo streamované na Youtube.



Ocean nechal fanúšikov čakať pod pódiom až hodinu, no meškanie nebol jediný problém, ktorý ľudia mali. Speváka skritizovali aj za to, že namiesto toho, aby niektoré piesne normálne odspieval, len ich pustil na playback a tancoval či pobehoval pritom po pódiu.



V dôsledku meškania ani neodohral plnohodnotný set a musel viacero skladieb skrátiť. Sklamanie z koncertu mu dali fanúšikovia pocítiť na sociálnych sieťach. Ocean zahral niekoľko vlastných prerobených hitov, ako napríklad Novacane, Crack Rock či White Ferrari.



Počas koncertu venoval pár slov svojmu zosnulému bratovi Ryanovi Breauxovi, ktorý zomrel v roku 2020 pri autonehode, mal iba 18 rokov. Naznačil tiež, že pracuje na novej hudbe.



Pred festivalom Coachella Američan naposledy vystúpil v auguste 2017 na festivale Flow vo fínskych Helsinkách. Posledný album Blonde vydal ešte v roku 2016, v roku 2019 sa však pripomenul singlom In My Room. Ocean sa ešte vráti na pódium v posledný deň festivalu Coachella budúcu nedeľu 23. apríla.