FRESH BUZZ: Nový frajer Kylie Jenner ti odpáli dekel, Taylor Swift je opäť single a Brad Pitt prekvapil obrovskou láskavosťou

Po novinkách, ktoré sa tento týždeň týkajú aj „modrej krvi“, máme chuť na poriadne silný Gin & Tonic. Buckinghamský palác totiž konečne potvrdil, či sa Harry a Meghan zúčastnia na nadchádzajúcej korunovácii v „plnom počte“.

Okrem kráľovskej rodiny však v našom šoubizovom kokteile nechýba ani nový párik, štedrý Brad Pitt, ale ani šokujúci rozchod. Áno, hádaš správne, Taylor Swift je po šiestich rokoch znova single. Bude pesnička?

Dúfali sme v svadobné zvony, zrejme sa však dočkáme „len“ nového albumu

Viac ako čokoľvek sme si želali, aby to Taylor Swift v láske konečne vyšlo. Namiesto svadobných zvonov sa však zrejme dočkáme iba nového albumu. Speváčka sa totiž po šiestich rokov randenia rozišla s priateľom Joeom Alwynom.

Taylor Swift sa po šiestich rokoch rozišla s priateľom Joeom Alwynom. Bývalý manžel Mariah Carey Nick Cannon okamžite vyhlásil, že by si Taylor vedel predstaviť ako matku svojich detí. Zdroj: Youtube/Entertainment Tonight

Napriek tomu, že správy o rozchode uzreli svetlo sveta len pred pár dňami, dvojica je údajne od seba už zopár týždňov. „Joe mal problém aj s levelom slávy, ktorý obklopoval Taylor, a s obrovskou pozornosťou na verejnosti. Rozdiely v ich povahách bolo po rokoch vzťahu oveľa ťažšie ignorovať a odcudzili sa,“ uviedol zdroj blízky dvojici. Niekde sa zase šepká, že vina je na strane Joea. Priatelia speváčky vrátane Seleny Gomez ho vraj nikdy nemali radi. Ach, tie kamošky, však?!

Nezúfaj, Taylor pravý dôvod rozchodu určite čoskoro zakomponuje do nového singla, no po šiestich rokoch randenia to možno bude aj na celý album. Podľa fanúšikov na Twitteri si už Taylor stihla vyliať srdce počas jedného z koncertov The Eras Tour. Speváčka vraj zamenila pieseň Invisible String za The One, ktorá hovorí o stratených láskach a hľadaní „toho“ pravého.

Pred Taylorinými dverami je už teraz rad. Len nedávno sa verejne ozval aj Nick Cannon, ktorý by vraj speváčku bral aj za matku svojich detí. Podľa Nicka sú si podobní a vo veľa smeroch ju obdivuje.

Keeping up with... Timothée Chalamet?

Po Em Rata a Harrym Stylesovi máme na obzore vskutku prekvapivý match. Pár údajne tvoria aj Kylie Jenner a Timothée Chalamet. Napriek tomu, že zatiaľ ide len o klebety, internet šalie.

Kylie a Timothée vraj randia už od januára. Správa prišla štyri mesiace po tom, čo sa Kylie rozišla so svojím „baby daddym“ Travisom Scottom. Zdroj: Getty Images/Jeff Spicer, Instagram/Kylie Jenner

Horúca šoubiznisová novinka prišla takmer štyri mesiace po tom, čo to Kylie ukončila so svojím dlhoročným priateľom a „baby daddym“ Travisom Scottom. So správou o jej novej láske údajne prišiel známy instagramový gossip účet Deux Moi, ktorý so svojimi fanúšikmi zdieľal screenshoty konverzácie s neznámym zdrojom.

V správach, ktoré môžeš vidieť nižšie, sa píše, že nemenovaná osoba vie o Kylie a Timothéem už od januára, povedala jej to vraj taktiež nemenovaná herečka zo seriálu Euphoria.

Podľa portálu Complex nie sú vyhliadky nového páru ružové. Kylini priatelia totiž veria, že s Travisom ešte nadobro neskončila. Dvojica bola známa svojím dlhoročným „on and off“ vzťahom, no okrem detí Stormi a Airea ich vraj stále spája silné puto.

Napriek tomu, že sa Kylie a Timothée k svojej láske zatiaľ nevyjadrili, len včera bol pred hercovým domom spozorovaný Range Rover Kylie. Klebety v LA tak naberajú na obrátkach.

S kým by si najmladšiu zo sestier Kardashianových najradšej videl ty, nám môžeš povedať v ankete nižšie. My sa zatiaľ nevieme rozhodnúť.

Meghan sa nezúčastní na korunovácii kráľa Karola III., aké prekvapenie

Keď sa Meghan a Harry rozhodli v dokumente na Netflixe a v Harryho autobiografii Spare „spill the tea“ (taký ten silný english breakfast) a odhaliť šokujúce detaily zo svojich životov, v médiách sa začalo šepkať, že dvojica zašla priďaleko a rodinu vymenila za milióny. (Hmm, a nebolo to naozaj tak?) Odvtedy bolo otázne aj to, či dostane pozvánku na korunováciu kráľa Karola III., ktorá sa bude konať už 6. mája.





Po dokumente na Netflixe a autobiografii Spare bolo otázne, či Harry a Meghan dostanú pozvánku na korunováciu kráľa Karola III. Buckinghamský palác už zverejnil, či sa zúčastnia. Zdroj: Repro foto/Youtube/Netflix

Podľa informácií denníka Daily Mail Buckinghamský palác 12. apríla s potešením potvrdil, že vojvoda zo Sussexu bude prítomný na korunovácii vo Westminster Abbey. Jeho manželka však (asi tiež s potešením) zostane doma s ročnou Lilibet a s Archiem, ktorý v deň korunovácie oslávi štvrté narodeniny.