Azra Sokira o boxerskom debute: Ak vyhrám, chcela by som vyzvať Rachellkku. Mala som byť bombshell v Love Islande (Rozhovor)

Známa influencerka, ktorá súťažila aj vo Farme 15, sa 26. októbra predstaví na turnaji Fight Night Challenge 7 v Gopass Arene na bratislavských Pasienkoch.

V populárnej markizáckej reality šou patrila medzi najvýraznejšie tváre. Prebojovala sa až do semifinále, no snovú výhru sa jej napokon nepodarilo získať. Na Farmu však nezanevrela, na YouTube totiž pravidelne komentuje aktuálnu šestnástu sezónu.

Azra Sokira (22), ktorá za svoje exotické meno vďačí svojim albánskym koreňom, sa rozhodla vrátiť pred kamery, avšak pri úplne inej príležitosti. Už onedlho si nasadí boxerské rukavice a pobije sa v ringu s Ellou Kruželákovou z Farmy 16. Medzi dievčatami pritom vôbec nepanuje priateľská nálada, čo zaručuje ostrý zápas, v ktorom si nič nedarujú. Ako Azra zvláda prípravu, aká je v bežnom živote, čo zažila v minulosti a čomu sa dnes venuje?

Už tento mesiac sa postavíš do ringu a pôjdeš prvýkrát boxovať proti Elle Kruželákovej z tohtoročnej Farmy. Na rozdiel od svojej súperky si však vraj nikdy predtým neboxovala...

Je to tak, venujem sa tomu len tretí týždeň.

Prečo takýto risk?

Milujem riskovanie a výzvy. Ona ma vyzvala na tlačovke Fight Night Challenge, pričom ma hneď začala podceňovať. Mala tiež reči na moju účasť v minuloročnej Farme. Prebojovala som sa až do semifinále a povedala, že nechápe, ako som sa mohla dostať tak ďaleko.

Ona pritom vypadla po dvoch týždňoch. To ma dosť vyhecovalo. Uvedomila som si však tú časovú tieseň. Budem to mať určite náročnejšie. Má výhodu, keďže boxovala tri roky a predsa len, je to ako bicyklovanie. To proste nezabudneš.

Ty si pred tlačovkou nevedela, kto bude tvoja súperka?

Telefonovali mi z organizácie a povedali mi, že nejaká baba by so mnou chcela mať zápas a mám prísť na tlačovku. Neskôr som sa už dozvedela, že to je Ella. Bola som z toho mierne šokovaná, pretože vravela, že ma nepoznala, ale pritom ma dlho pred tou výzvou sledovala na Instagrame.

Ella vraj trénuje dvojfázovo. Skutočne si myslíš, že môžeš s jej náskokom a skúsenosťami vyhrať? Čo budú tvoje najväčšie prednosti v zápase?