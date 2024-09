Ella z Farmy 16: Nerátala som s tým, že na farme môžu byť aj zákerní ľudia a nechala som sa zmanipulovať (Rozhovor)

Najmladšia súťažiaca z aktuálneho ročníka markizáckej Farmy prezradila, čo sa v reality show naučila, čo ju tam prekvapilo aj s kým si najmenej sadla. Povedala tiež to, aká je v civile mimo kamier a čomu sa v bežnom živote venuje.

Na odľahlej farme musela prežiť v bojových podmienkach bez mobilu, poriadneho jedla či rodiny. Napriek tomu zvládala náročné úlohy hospodára Martina aj prísne pravidlá, za ktoré boli tvrdé finančné pokuty.

Len osemnásťročná Ella Kruželáková z Košíc bola jednou z najvýraznejších tvárí aktuálneho, už šestnásteho ročníka reality šou Farma. Stále ju bolo počuť a občas sa nevyhla ani ostrým hádkam.

Jej cesta bola výnimočná aj tým, že dostala po vypadnutí v dueli druhú šancu zabojovať o snovú peňažnú výhru. Nešla domov, ale pripojila sa ku skupinke exfarmárov z predošlých ročníkov, ktorí v aktuálnom špeciálnom ročníku zamiešali kartami tajnými misiami.

Ella s exfarmármi. Zdroj: Archív TV Markíza

Keďže tú svoju misiu Ella nesplnila, šla do duelu znova a opäť prehrala. Stala sa tak oficiálne prvou vypadnutou súťažiacou šestnástej série. Ako mladá Košičanka zhodnotila svoje pôsobenie v reality šou, koho chce vidieť aj vonku mimo kamier a kto ju najviac sklamal?

Vyjadrila sa tiež k romániku Lenky a Matúša či falošným krokom súťažiacich. Okrem iného prezradila, čomu sa kedysi venovala a ku ktorému koníčku by sa chcela vrátiť, aj to, kde momentálne pracuje.

Zdroj: Archív TV Markíza

Si prvá vypadnutá súťažiaca z aktuálneho ročníka markizáckej Farmy. Síce si mala možnosť reparátu a dostala si po prvom vypadnutí druhú šancu u exfarmárov pri tajnej misií, napokon si šla opäť do duelu a, žiaľ, prehrala a opäť 3 : 0 na kolá. Vravela, že to je hanba na tri zimy, ako to vnímaš dnes?

Vravela som to čisto zo srandy, keďže nikto za šestnástich sérií Farmy neprehral dvakrát po sebe 3 : 0. (smiech) Určite som sa mohla viac posnažiť, ale život ide ďalej. Beriem to triezvo.

Ako ťa po príchode prijala rodina a kamoši? Čo ti vraveli?

Keď som po vypadnutí všetkým zavolala, boli šťastní, že žijem a som zdravá. Zároveň boli sklamaní. Vedeli, že som tam chcela byť čo najdlhšie, no boli na mňa aj tak pyšní.

Si veľmi mladá, máš len osemnásť rokov. Ako brali rodičia to, že ideš pred toľko kamier do vysoko sledovanej reality šou? Nesnažili sa ťa odhovoriť?

Vôbec. Moji rodičia sú pre mňa ako najlepší kamaráti. Samozrejme, mám pred nimi rešpekt a sú autoritami, ale máme veľmi dobrý vzťah. Ocko mal trošku obavy a pýtal sa ma prečo a načo tam chcem ísť, ale nakoniec ma obaja podporili, i keď sa trocha báli. Mama so mnou chodila aj na kastingy, keďže boli v Bratislave. Jednoducho vedeli, že si tam idem splniť detský sen. Vždy som chcela byť v telke.

Zdroj: Archív TV Markíza

Ty ešte študuješ alebo si školu už skončila?

Školu som už skončila.

Plánuješ ísť teraz na vysokú školu?

Neplánujem, pracujem pre Regiojet. Momentálne som si však vzala ešte nejaký čas na aklimatizáciu po šou.

Koľko potrebuješ času na aklimatizáciu?

Ešte potrebujem aspoň týždeň alebo aj dva. (smiech)

Aký to bol pocit, pozerať sa po vypadnutí sama na seba na televíznej obrazovke?

Bolo to super, ale zistila som, že mám dosť piskľavý hlas. (smiech)

Zdroj: Archív TV Markíza

V TV si mala možnosť vidieť vyjadrenia všetkých súťažiacich. Zmenila si na niekoho po tom, čo si počula názor? Niektorí farmári sa totiž o tebe nevyjadrovali úplne najlepšie.

Určite som zmenila názor na Lenku. Najskôr mi rozprávala, ako mi spraví čísla na Instagrame, ako si so mnou rozumie a ako som na svoj vek vyspelá. Neskôr povedala, že som retardované dieťa. Môže sa hanbiť. Jedno vraví, druhé robí. Potom ma prekvapil exfarmár Minh. Poznala som ho, keďže som dlhoročná fanúšička Farmy.