FRESH BUZZ: Tom Holland priznal, že si v dôsledku úzkosti takmer vyholil hlavu a The Weeknd má existenčnú krízu

V dnešnom FRESH BUZZE sa po roku dozvieš aj to, ako Rihanna s ASAP Rockym pomenovali svojho syna a prečo sa možno navždy rozlúčime s The Weekndom.

Ak si s nami tento piatok vypiješ Margaritu, trochu si podepkujeme na tému „Tom Holland a jeho srdcervúca spoveď“, ale aj zavtipkujeme s virálom týždňa o Meghan Markle (nie, naozaj nikoho neurážame, ale toto skrátka musíš vidieť).

Vo FRESH BUZZE ti prinášame aj info, či sa Harryho manželka ukázala na korunovácii kráľa Karola III., a celkom zaručene aj dôvod, prečo milovať Taylor Swift (ak ešte nepatríš na zoznam Swifties). Poďme teda na to a, mimochodom, na zdravie. Na tvoje, na naše a aj na tých našich milovaných celebs.

Skončí The Weeknd s kariérou a prečo by si mal milovať Taylor Swift? Zdroj: Unsplash/Kike Salazar N, Rich Fury/Getty Images for dcp, WireImage/David M. Benett/Dave Benett, Youtube/Entertainment Tonight, Youtube/Entertainment Tonight, Instagram/@vlonevogue

Tom Holland úprimne o mentálnom zdraví aj prečo si chcel vyholiť hlavu

K Edovi Sheeranovi, ktorý sa v nedávnom dokumente The Sum of It All rozhodol otvoriť svoju trinástu komnatu a fanúšikom porozprávať o najťažších životných chvíľach, sa teraz pridáva aj Tom Holland. Herec, ktorého máme zafixovaného ako „superhrdinu“, dokonalého frajera Zendaye a usmievavého sexsymbola, sa počas promovania svojej nadchádzajúcej série The Crowded Room rozhodol vyrozprávať o svojej ceste bez alkoholu a duševnom zdraví (au, pichá nás pri srdci).

Tom Holland stvárni v nadchádzajúcej minisérii The Crowded Room antisociálneho mladíka. Herec priznal, že ho táto rola poriadne duševne potrápila. Zdroj: WireImage/David M. Benett/Dave Benett



26-ročná hviezda pre Entertainment Weekly najskôr priznala, že už rok a štyri mesiace abstinuje (Tom sa ešte pred troma rokmi v šou Jimmyho Kimmela Live! vyjadril, že by si potreboval dať týždeň bez alkoholu). Dôvodom má byť práve nový pohľad na duševné zdravie, ktorý získal pri stvárnení postavy antisociálneho mladíka Dannyho Sullivana. Holland priznal, že kvôli uveriteľnému stvárneniu roly sa veľa rozprával s psychiatrami, čo zúročil aj vo svojom vlastnom živote.

Hoci je skúsený herec, v niektorých momentoch cítil, že sa mu Danny dostáva pod kožu a potreboval sa od neho vzdialiť. „Videl som sa v ňom, ale vo svojom osobnom živote. Pamätám si, že som sa doma trochu zrútil a pomyslel som si, že si oholím hlavu. Potrebujem si oholiť hlavu, pretože sa potrebujem zbaviť tejto postavy. Ale, samozrejme, boli sme v strede natáčania, tak som sa nakoniec rozhodol, že to neurobím... Nič také som predtým nezažil,“ priznáva miláčik Hollywoodu.

Vďaka stvárneniu Dannyho sa vraj naučil rozpoznávať aj spúšťače stresu, ktorým sú preňho tiež sociálne siete. Už v minulosti sa niekoľkokrát vyjadril, že to, čo si o sebe prečíta na internete, vie byť niekedy „nadmerne stimulujúce a ohromujúce“ a aj preto si od neho dal minulý rok pauzu.

V rozhovore pre Entertainment Weekly podotkol, že dúfa, že fanúšikovia a diváci jeho novej minisérie „budú mať viac rešpektu a sympatie pre tých, ktorí si prechádzajú problémami duševného zdravia“. Mimochodom, The Crowded Room streamuje na Apple TV+ už 9. júna, tak nezabudni sledovať (oficiálny trailer si pozrieš vyššie). Vyzerá to sľubne, možno sa od nás dočkáš aj seriálovej „recky.“



Takže bola Meghan na korunovácii alebo nie?

A teraz niečo na odľahčenie. Vráťme sa ešte na chvíľu ku korunovácii Kráľa Karola III., ktorá tento týždeň už síce nikoho nezaujíma, ale počkaj! Hoci Buckinghamský palác pred pár týždňami potvrdil, že Meghan Markle sa na tejto rodinnej „sešlosti“ nezúčastní, celý svet až do poslednej chvíle čakal, či si to Harryho manželka predsa len nerozmyslí (veď aj keby fashionably late, ide o účasť, či?).

Niektorí fanúšikovia kráľovskej rodiny boli presvedčení, že Meghan Markle sa nakoniec na korunovácii zúčastnila, no v utajení. Podľa Twittera sa mala prezliecť za staršieho muža s kratším blond účesom, fúzikmi a dioptrickými okuliarmi. „Meghan, nás neoklameš,“ napísal jeden z fanúšikov. „Neviem veľa o korunovácii. Ale viem, že toto je Meghan Markle v utajení,“ pridal sa druhý, čo rozdelilo svet na dva tábory. Kým viacerí vedeli, že ide o vydarený vtip, našli sa aj takí, čo písali, že pán s Meghan vyzerajú ako dvojičky. Možno skúsme očného?

Meghan Marklová. Zdroj: Youtube/Entertainment Tonight

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať, keďže sa na internete objavila výpoveď muža, za ktorého mala byť Meg akože prezlečená. „Moje meno je Sir Karl Jenkis. Rozumiem, že bol o mňa veľký záujem, keďže som sa objavil na korunovácii kráľa Karola III. Bol som tam, keďže som napísal nejakú hudbu na ceremóniu,“ hovorí a podotýka, že zostal prekvapený, že si ľudia mysleli, že je to Meghan Markle.







„Iní zase písali, že som tam bol, aby som ukradol nejaké klenoty. (smiech) Takto vyzerám stále,“ dodal a so smiechom poukázal na svoj rytiersky odznak a fúzy, ktoré vraj má od osemnástich, aj tak vyzerajú.

Aby sme všetko uviedli na správnu mieru, Meghan sa na korunovácii nezúčastnila. Okrem toho, že jej a Harryho syn Archie mal v daný deň narodeniny, byť v blízkosti kráľovskej rodiny by zrejme „narušilo jej duševný pokoj a stav mysle“ (ako sa vyjadrila aj v dokumente na Netflixe). Tak teda, Meghan, posielame ti do LA jedno „namasté“. Mimochodom, dobre si spravila. Výhľad z tretieho radu, kde sedel Harry, teda nič moc.

Toto je dieťa s najcool menom v Hollywoode

A nie, nie je to Stormi Webster ani Wolf Webster (premenovaný na Aira Webstera) – prepáč, Kylie. Podľa nedávnych info TMZ vyhráva titul o najcool meno práve jedenásťmesačný „baby boy“ Rihanny a ASAP Rockyho. Bulvárny portál uviedol, že podľa rodného listu sa má syn RiRi volať práve RZA Athelston Mayers. Vo svete šoubizu sa tak šepká, že meno dostal na počesť producenta a rappera RZA, ktorý je líder americkej hiphopovej skupiny Wu-Tang Clan, založenej v roku 1992.

Podľa portálu TMZ nám mala Rihanna našepkať meno svojho potomka ešte v apríli, keď si na večeru s ním a ASAP-om v Santa Monice obliekla tričko Wu-Tang Clan.



ASAP s RZA už v minulosti spolupracoval na skladbe Fly International Luxurious Art práve s Raekwonom z kapely Wu-Tang a niečo nám hovorí, že RiRi by mohla byť vernou fanúšičkou skupiny. Nejaké tipy na meno pre druhé Rihannino baby? Alebo máme zase sledovať tričká?

Meno Rihanninho syna je po roku odhalené. Dostal ho vraj na počest slávneho lídra hiphopovej americkej skupiny Wu-Tang Clan. Zdroj: Instagram/badgalriri

Taylor Swift odohrala nekonečný koncert

A my dúfame, že si o tom prečíta aj Nicki Minaj, ktorá po šiestich hodinách čakania nechala slovenských fanúšikov v štichu na koncerte, ktorý sa mal odohrať na hokejovom štadióne Ondreja Nepelu, pre zlé technické vybavenie priestoru – naše ohrdnuté srdce fanúšika pamätá a nezabúda.

Taylorina tretia a zároveň posledná šou v Nashville (ktorú odohrala v rámci The Eras Tour 7. mája), nevypálila podľa očakávaní, no rozhodne sa zapíše medzi pamätné koncerty. Ak si doteraz nebol fanúšikom speváčky, teraz ju budeš milovať. Po 4-hodinovom zdržaní pre búrku a hustý dážď sa rozhodla odohrať veľkolepú šou pod holým nebom (ešte pred vystúpením jej predskokanky Gracie Abrams štadión nachvíľu evakuovali).

„Na turné, ktoré sa odohráva na štadióne, je jedna vec, ktorú absolútne nemôžete naplánovať, a to je počasie,“ povedala Taylor krátko po tom, čo sa ukázala na stagi. Neskôr vyhlásila, že oficiálne otvára „dažďovú šou“, a v plnej paráde odspievala neskutočných 45 piesní. Koncert jej života, ale aj koncert života všetkých Swifties, tak skončil tesne po 1.30 nadránom a internet z toho doteraz šalie. „Taylor hrala do druhej rána v daždi. Toto je neskutočné. Vidíte to, ľudia?“ napísal jeden z fanúšikov na Twitteri, ktorý tiež zdieľal video z koncertu.

Taylor nezabudla odohrať ani populárny song Midnight Rain (polnočný dážď), ktorý počas koncertu v daždi dostal nový zmysel. „Čakali sme hodiny, aby sme pre vás mohli hrať. Vy ste čakali hodiny. Vzájomná láska medzi nami práve teraz!“ vyhlásila speváčka. „Cítim sa vďaka tomu fantasticky, Nashville,“ dodala.



Mimochodom, od Taylor by sa mohol poučiť aj Frank Ocean, ktorý mal po rokoch pauzy na Coachelle katastrofálny comeback, ale aj skupina One Republic, ktorá minulý rok oznámila zrušenie šou vo Viedni len hodinu pred začiatkom (vôbec nehovoríme z vlastnej skúsenosti a vôbec sme zbytočne nečakali pred Stadthallom...).

Lúčime sa s The Weekndom?

Kanadský spevák, skladateľ a producent Abel Tesfaye je už viac ako dekádu známy pod umeleckým menom The Weeknd a my ako verní fanúšikovia si ani nevieme predstaviť, že by sme jeho skladby na Spotify hľadali pod iným menom (ty azda áno?).



Okrem toho, že hviezda pre W Magazine porozprávala zákulisné info z nadchádzajúceho seriálu The Idol s Lily-Rose Depp, sústredil sa aj na budúcnosť svojej kariéry. „Prichádza čas a miesto, keď začínam byť pripravený uzatvoriť kapitolu The Weeknda. Stále budem robiť hudbu, možno ako Abel, možno ako The Weeknd. Ale stále chcem The Weeknda zabiť. A zabijem. Rozhodne sa snažím zhodiť túto kožu a byť znovuzrodený,“ vyjadril sa spevák a dodal, že album, na ktorom momentálne pracuje, bude zrejme posledný od The Weeknda.

Zdroj: Rich Fury/Getty Images for dcp



„Toto je niečo, čo musím urobiť. Ako The Weeknd som už povedal všetko, čo som mal,“ vyjadrila sa hviezda v rozhovore, no my si nie sme celkom istí, či za tým hľadať novú životnú kapitolu speváka alebo je to len metafora. Tvorba hviezd sa totiž často stretáva s kolíziou desivých momentov a so smrteľným osudom.



Po skúsenostiach s Kanyem Westom, ktorý sa vo svete šoubizu premenoval na „Ye“, nám v hlave beží otázka, či môže byť novým Weekndovým menom len „Week“ (okej, trochu zlý vtip, ale nemohli sme si odpustiť). V každom prípade, tebe želáme pekný a pohodový „weeknd“.