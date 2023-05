Ed Sheeran v novom dokumente: Eminemovi vďačí za kariéru, keď sa dozvedel o manželkinej rakovine, napísal 7 piesní za 4 hodiny

„Vždy som vedel, že musíte pracovať tvrdšie ako všetci ostatní. Pozrel som sa na všetkých svojich rovesníkov a povedal som si: No, hráte jedno predstavenie týždenne. Ja urobím tri predstavenia za večer,“ vyjadrila sa v dokumente 32-ročná hviezda.

Spevák Ed Sheeran v marcovom rozhovore pre Rolling Stone priznal, že predchádzajúci rok bol preňho hotová nočná mora. Nielenže prišiel o najlepšieho kamaráta, no nesmierne ho potrápila aj rakovina manželky. O najťažšom období v živote, ale aj svoj kariérny príbeh rozpráva v najnovšom dokumente The Sum of It All, ktorý na Disney+ streamuje oddnes 3. mája a my sme ho pre teba zhrnuli v tomto článku, upozorňujeme preto na spoilery.

Tridsaťdvaročný spevák v štvordielnom dokumente výnimočne otvára dvere do svojho súkromia. Jeho spoveď sa však nepočúva ľahko. Dva dni pred vydaním nového albumu Subtract si teda dopĺňame zásobu vreckoviek. Toto je 6 momentov, ktoré nás pri pozeraní dokumentu nenechali chladnými.

Ed Sheeran prehovoril o tom, ako sa vyrovnal s ťažkou diagnózou manželky. Dokument je aj náhľadom do spevákovho detstva a začiatkov kariéry. Zdroj: Disney+

1. Eminem mu pomohol prestať zajakávať sa

Ešte predtým, ako v tretej epizóde dokumentu uvidíš Eda vystúpiť s Eminemom v Rock and Roll Hall of Fame (kde spoločne odpálili hit Stan), spevák spolu so svojím otcom spomína na to, ako mu Eminem v detstve pomohol vyriešiť problém so zajakávaním sa. „Každý by chcel spievať s Eminemom, ale je za tým oveľa viac, pretože Eminem je jeho idolom z detstva,“ začína Edov otec a neskôr vysvetľuje, že celý problém sa začal obrovským znamienkom na Edovej tvári.

Ed Sheeran sa v novom dokumente The Sum of It All výnimočne otvoril fanúšikom. Zdroj: Disney+

Keďže mohlo ohroziť jeho zrak, v nemocnici mu ho laserom vypaľovali každé dva mesiace. Raz, keď mu ho zabudli natrieť znecitlivujúcim krémom, Ed pocítil obrovskú bolesť a odvtedy sa začal zajakávať.

„V škole som sa prihlásil, chcel som odpovedať a nemohol som. Potom som dostal LPThe Slim Shady. Učil som sa všetky Eminemove rapy, boli rýchle a rázne. Naučil som sa ich celé naspamäť a to celý môj problém vyriešilo,“ rozpráva spevák o svojom „hrdinovi“. Hviezdna dvojica má dodnes spolu perfektný vzťah a niekoľkokrát spolupracovali.

2. Prišiel o svojho najlepšieho priateľa

Najsilnejšie momenty dokumentu sa týkajú práve smrti Edovho najlepšieho priateľa Jamala Edwardsa, ktorému vzdal hold v niekoľkých epizódach The Sum of It All. Anglický hudobný podnikateľ zomrel vo februári 2022 na zástavu srdca po užití kokaínu. Dvojica sa zblížila po tom, čo Jamalov youtubový kanál pomohol Eda dostať do pozornosti, a dokonca spolu istý čas bývali. „V podstate som skoro býval v jeho izbe. Jeho mama si myslela, že sme mali vzťah,“ priznáva Sheeran.

Ed Sheeran sa v dokumente The Sum of It All neubránil slzám. Spevák porozprával o najťažšom období svojho života, keď stratil najlepšieho priateľa a manželka dostala rakovinu. Zdroj: Disney+

Ed svojmu kamošovi v The Sum of It All venuje niekoľko momentov, vezme nás do štúdia, kde pripravuje pieseň Eyes Closed, ale aj na vystúpenie Take Me Back to London so Stormzym, venované Jamalovi. Spevák sa dokonca zastaví pri jeho grafitovej podobizni v londýnskom Actone a na jeho počesť natočí freestyle na futbalovom štadióne Stamford Bridge. Jeden z najsilnejších momentov je však časť, keď sa Ed zúčastní na spomienkovej udalosti na kamarátovu počesť. Spevák sa musí ísť vydýchať a v aute ďaleko od všetkých ho vidíme plakať.



„Viem, každý by sa mal baviť. To je zmysel toho. Cítim sa tam však taký stratený. Stále je to veľmi, veľmi čerstvé. Nikdy som nebol na pohrebe... zrazu kladieš hlinu na hrob svojho kamoša,“ opisuje Ed. „Cítil som, že som skutočne nedospel, kým som nezažil takýto smútok a takúto stratu, a zmocnilo sa to celého môjho života,“ dodáva.

Spevák Ed Sheeran vďačí Jamalovi Edwardsovi za nakopnutie kariéry. V hudobnom priemysle potrebujete jedného človeka, ktorý vám povie, toto je ono, pre mňa to bol Jamal. Hudobný podnikateľ a DJ sa neskôr stal najlepším priateľom Sheerana a v istom čase spolu aj bývali. Zdroj: Disney+

Len krátko po Jamalovej smrti sa Ed objavil na stagei, kde sa prvýkrát pred očami publika rozplakal a zahral zopár piesní z albumu Subtract vrátane Boat či Eyes Closed. „Mal som zaujímavý začiatok roka a vzišlo z toho veľa piesní,“ priznal a neskôr išiel úplne na vec. „Začiatkom roka mi zomrel kamarát, čo je dosť nahovno,“ vysvetlil fanúšikom pred malým zrútením.





„Len sa vyplač,“ kričal dav. Ed sa neskôr v dokumente za toto emočné „zlyhanie“ cítil previnilo. Svojou hudbou chce vraj ľuďom prinášať radosť a nie depresiu. Cherry priznala, že po Jamalovej smrti Ed tak trochu prestal mať veci pod kontrolou a upadol do depresie.

3. Rakovinu manželky bral horšie ako ona sama

Len tesne predtým, ako Jamal zomrel, sa Ed pasoval s ďalším ťažkým životným údelom, manželkinou rakovinou. Vtedy tehotnej Cherry našli na ruke zhubný nádor. „Doktor v podstate povedal: ‚Toto je naozaj zlé.‘ A my na to: ‚Oh, okej,‘“ hovorí Ed a spomína, že výsledky mali byť až o mesiac, preto sa po ťažkej správe len tak celý deň potulovali Londýnom.

Cherry dodala, že našťastie bol nádor oveľa menej závažný, ako si pôvodne mysleli, a pred začatím liečby porodila zdravú dcéru. V dokumente celú situáciu opisuje s ľahkosťou, dokonca aj vtedy, keď hovorí, že si myslela, „že možno zomrie“. Ed jej však vyčítavo povie so slzami v očiach: „Nezľahčuj to. Hovoríš o tom, akoby to nič nebolo, ale bolo to naozaj strašné.“

Ed Sheeran sa za emočné zrútenie pred svojimi fanúšikmi cítil previnilo. „Som tu, aby som ich zabával, nie im prinášal depresiu,“ hovorí. Zdroj: Disney+

Manželka o ňom neskôr prezradila: „Dostali sme diagnózu nádoru. Na druhý deň zišiel Ed do pivnice a za štyri hodiny napísal sedem skladieb,“ povedala. Viac emócií si však vypočujeme v nadchádzajúcom albume Subtract.

4. Jeho prvé rande so Cherry bol čistý chaos

Jedným z najväčších highlightov dokumentu sú Edove zábery s manželkou Cherry. „Môj vzťah so Cherry je tá najúžasnejšia vec v mojom živote, o ktorej sa veľa nevie. Celý môj život sa po jej príchode zlepšil,“ hovorí. Potom nám režisér poskytne romantický záber, ako si dvojica v tuktuku užíva nočný Zürich a pripíja si pivom.



Práve v tomto momente si manželia so smiechom spomínajú na svoje prvé chaotické rande v newyorskom Central Parku, kde sa rozhodli vyskúšať člnkovanie na jazere. „Bol to najrušnejší, najrušnejší a najhorúcejší deň v New Yorku,“ spomína Cherry. „Vesloval som a dostali sme sa do stredu jazera, kde nás začali obklopovať ďalšie loďky. Boli tam všetci tí turisti, natáčali si nás a fotili,“ dodáva Ed, potom obaja vybuchli do smiechu pri spomienke.

Napriek obrovskej láske si Ed a Cherry nemusia dávať servítku pred ústa. Ako sme videli v dokumente, ich vzťah je založený na humore, ale aj úprimnosti. Zdroj: Disney+

„Chez (Cherry) sa ma spýtala: ‚Mám veslovať ja?‘ A ja na to: ‚Cherry, posledná vec, ktorú potrebujem, je fotka, ako sa veziem a nechávam ťa veslovať!‘“ hovorí Ed a neváha nadviazať ďalším vtipným zážitkom. Cherry ho vraj po mesiaci randenia požiadala, aby jej pomohol so sťahovaním do nového bytu. Ed sranduje, že ako „nový boyfriend“ sa cítil poctený a myslel si, že to zvládne. „Pobalili sme krabice a zas to bol najhorúcejší deň leta. Hovorím si, nabudúce niekoho zaplatíme (smeje sa).“

5. Obvinili ho z plagiátorstva

Hoci sa to zdá neuveriteľné, aj pohoďák Ed Sheeran má nepriateľov. V období, keď sa spevák bál o manželkin život, strávil 11-dní práve na súde. Hudobník Sami Switch ho totiž obvinil z kopírovania nápadov, ktoré údajne použil v ocenenej piesni Shape of You. Hoci Ed súdny spor vyhral, v dokumente hovorí, že takáto negativita a nepravdivé obvinenie ho poriadne vyčerpali a svoju energiu si vie predstaviť investovať aj lepšie, či už ako otec, alebo manžel.

Niečím podobným si však prechádza aj v týchto dňoch a na súde sa obhajuje proti tvrdeniu, že jeho hit Thinking Out Loud je kópia klasiky Marvina Gaya. Ed sa na súde bráni hrou na gitare, ktorou vysvetľuje celý postup jeho tvorby a odkazuje, že ak ho súd uzná za vinného, navždy skončí s hudbou. Svojou nevinou si je vraj istý a takéto tvrdenia berie ako vonkoncom urážlivé.

6. Perfect napísal v suteréne

Dvojica Ed a Cherry nás počas prvej epizódy s názvom „Láska“ detailne sprevádza obdobím randenia, zásnub, ale aj odlúčenia. Ako odznelo počas dokumentu, spoznali sa už na škole, kde si vždy rozumeli, flirtovali a padla aj pusa. Keď však Cherry odišla na univerzitu v USA, kde hrala pozemný hokej, a Ed išiel na turné, na pár rokov sa jeden druhému vytratili zo života.

V momente, keď však na seba znova narazili a začali naozaj randiť, to vraj podľa Eda bolo neskutočne prirodzené a „všetko do seba zapadalo“. „Pamätám si, ako som písal Perfect v suteréne v Londýne. So Cherry sme spolu chodili len pár týždňov. Mal som v hlave melódiu a počas skladania som mal husiu kožu,“ dodáva na adresu jedného zo svojich najväčších milostných hitov v histórii.

Ed bral manželkinu chorobu ťažšie ako ona sama. Ťažké obdobie si ventiloval hudbou a novými piesňami. Už 5. mája sa tak dočkáme nového emotívneho albumu Subtract. Zdroj: Disney+



„Mal som pocit, že môžem byť slobodný, ako dlho chcem, alebo si s tou osobou môžem vybudovať život,“ opisuje ešte predtým, ako nám dvojica hovorí o vtipných zásnubách v obývačke. Ed bol vraj počas celého dňa nervózny a hovoril jej, nech si pohne, pretože počas dňa musia veľa stihnúť.

„A ja na to, dnes je náš prvý deň dovolenky, dnes nemusíme nič. Prišiel do obývačky, práve som dovarila,“ hovorí Cherry a smeje sa na tom, ako sa s Edom pohašterili, lebo ju naháňal. „Ako som vravela, že je idiot, otočila som sa a on tam kľačal s prsteňom, zaskočilo ma to,“ dodáva na záver a všetci vieme, že zvyšok je už história, chvalabohu, dnes už šťastná.

Hoci sme zvyknutí, že Ed z nás vytiahne emócie, ktoré sme nevedeli, že máme, tento srdcervúci a úprimný dokument je skvelým pripomenutím toho, začať si užívať život plnými dúškami.