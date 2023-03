Ed Sheeran prehovoril o depresiách, manželkinej rakovine aj svojich problémoch s bulímiou. Už sa mi nechcelo žiť, hovorí

„Robíte skladby s Justinom Bieberom a so Shawnom Mendesom. Všetci títo ľudia majú fantastické postavy. A ja som si vravel, no, prečo som taký... tučný?“ povedal Ed pre Rolling Stone a otvorene priznal, že sa musel popasovať s vnímaním vlastného imidžu.

V skladbách popovej hviezdy Eda Sheerana nikdy nechýbala poriadna dávka emócií. Spevák v nedávnom rozhovore pre Rolling Stone priznal, že jeho pripravovaný album Subtract nebude výnimkou.

Napriek tomu, že pôvodná verzia mala vyzerať celkom inak, bude nadchádzajúca novinka reflektovať na udalosti z minulého roka, ktoré sa podpísali na duševnom zdraví speváka. Okrem toho, že jeho manželke počas druhého tehotenstva diagnostikovali nádor, sa musel vyrovnať aj so smrťou najlepšieho kamaráta. „Cítil som, že už nechcem žiť,“ otvorene priznal Ed. Na album sa môžeš tešiť už 5. mája.

Zdroj: Getty Images/Jeff Spicer

Úprimnú spoveď však hviezda fanúšikom poskytne aj vo svojom štvordielnom dokumente The Sum of It All, ktorý na Disney+ začína už 3. mája. Jeho oficiálny trailer si môžeš pozrieť nižšie.

Podľa PopCulture sa nesmierne náročne obdobie začalo pre speváka ešte vo februári 2022, keď prišiel o najlepšieho priateľa Jamala Edwardsa, ktorý zomrel na srdcovú arytmiu v dôsledku užitia kokaínu. K tragickej udalosti sa onedlho pridala ďalšia smrť jeho priateľa Shanea Warnea (austrálska kriketová hviezda) a v neposlednom rade najmä ťažký zdravotný stav jeho manželky Cherry. Počas tehotenstva jej totiž lekári zistili nádor.

Paradoxne to bola práve Cherry, kto v celej situácii zostával nad vecou a Eda povzbudila k vyhľadaniu odbornej pomoci. „Ľudia v Anglicku si myslia, že mať terapeuta je divné... Ja si myslím, že je veľmi užitočné mať možnosť sa s niekým porozprávať a jednoducho sa vyventilovať a necítiť sa za to vinný,“ hovorí spevák.

„Samozrejme, že som žil veľmi privilegovaný život. Takže moji priatelia sa na mňa vždy pozerali ako: ‚Oh, nie je to také zlé.‘ Pomoc nie je tlačidlo, ktoré keď stlačíte, ste automaticky OK. Je to niečo, čo tu vždy bude a musí byť skrátka ovládané,“ dodáva hviezda.

Prečo som taký... tučný?

V rozhovore pre Rolling Stone Ed taktiež priznal, že trpel neistotou a zápasil s problémami vnímania vlastného tela. „Rozhodne som sebavedomý, ale dostanete sa do odvetvia, kde vás porovnávajú s každou ďalšou popovou hviezdou,“ povedal. „Bol som vo vlne One Direction a hovorím si: Takže, prečo aj ja nemám six-pack? A potom si vravím, oh, pretože miluješ kebab a piješ pivo. Potom robíte skladby s Justinom Bieberom a so Shawnom Mendesom. Všetci títo ľudia majú fantastické postavy. A ja som si vravel, no, prečo som taký... tučný?“ vyjadrila sa hviezda.

Zdroj: Instagram/Ed Sheeran

Trvalý vplyv na vnímanie jeho imidžu a sebavedomia mal aj fakt, že v detstve bol vraj skôr bifľoš, a dá sa povedať, že nepatril k skupinke populárnych. Jeho pocity sa ešte viac zdvojnásobili, keď bol pri budovaní kariéry porovnávaný s ostatnými mužskými idolmi. „Vyzerám celkom obyčajne. Vyzerám ako kamarát niekoho staršieho brata, ktorý sa vrátil z vysokej školy a pracuje v pizzerii,“ povedal Ed a neváhal dodať, že sa berie ako obyčajný „chlap v tričku“.

Takéto negatívne pocity ho nekontrolovateľne viedli k osvojeniu si nezdravých návykov a vyústili do hltania jedla – to sa postupne opakovalo a stupňovalo. Spevák si neskôr uvedomil, že trpí bulímiou. Tento problém už však naďalej nechce skrývať. „Existujú určité veci, o ktorých keď hovorím, ako muž sa cítim nekomfortne. Ale toto je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol podeliť o svoj príbeh,“ hovorí.

„Je dobré byť úprimný... pretože toľko mužov robí to isté a skrýva to,“ dodáva.