Pokračovanie skutočného príbehu Ivety Bartošovej malo premiéru v pražskej Lucerne. Boli sme tam aj my (Reportáž)

Druhé pokračovanie minisérie Michala Samira Iveta si môžeš pozrieť exkluzívne na Voyo už tento piatok.

Minulý týždeň sme zavítali do pražskej Lucerny, kde sa uskutočnila exkluzívna premiéra druhej časti úspešnej minisérie Iveta z dielne Voyo Originál. V našej reportáži sa okrem iného dozvieš aj to, čo bolo na natáčaní pokračovania iné a aký názor má na príbeh speváčky jej herecká predstaviteľka Anna Fialová. Spýtali sme sa aj na to, koho by si v úlohe seba samých vedeli predstaviť známe osobnosti, ak by sa o nich natáčal dokument.

Prvý diel minisérie Iveta mal premiéru minulý rok, kedy sme nahliadli do mladosti a začiatkov speváckej kariéry milovanej českej legendy Ivety Bartošovej. Druhá časť zachytáva jej prvé manželstvo, absolútny kariérny vrchol a následný pád. Epizódu si môžeš pozrieť exkluzívne na Voyo.sk.