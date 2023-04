Návrhár Dendis: Kedysi som poslal modelky na mólo aj s nahými prsiami, dnes už viem, aký je ten správny pomer (Rozhovor)

Napriek veľkému úspechu v zahraničí sa slovenský dizajnér rozhodol vrátiť domov. „Vidím tu veľký potenciál,“ hovorí Pavol Dendis, ktorý už 6. rok valcuje česko-slovenský módny priemysel svojou divokosťou a nebojácnosťou.

Keď sa doma aj v Čechách povie Dendis, predstavy každého nadšenca módy by mali automaticky skĺznuť do avantgardy a nekonečného sexepílu. Modely úspešného návrhára Pavla Dendisa totiž nesú veľmi unikátny rukopis, ktorý na módnej scéne doma aj v zahraničí spôsobil hotový boom.

S veľkou istotou však môžeme povedať, že nemalý podiel na uznávanom renomé umelca má práve jeho dravosť a impulzívnosť. „V tvorbe mám rád surovosť, spontánnosť a určitú svižnosť. Prvé a posledné nápady sú u mňa vždy najlepšie, všetko, čo vznikne medzi tým, je niekedy uťahané,“ hovorí dizajnér pre Refresher.

Pavol Dendis sa už na česko-slovenskej scéne nemusí predstavovať. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Úspešný dizajnér, ktorý sa často obklopuje celebritnou klientelou, v rozhovore prezradil aj to, či sa už stretol s hviezdnymi maniermi, ako sa mu spolupracovalo na opere Svätopluk a prečo sa po úspechu v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko.

Nemohlo nám uniknúť, že kolekcia CORE, ktorú si predstavil na pražskom MBFW, je výrazne odlišná od tých predošlých. Prečo?

Najnovšia kolekcia bola veľká výzva, keďže som tentokrát išiel do zvieracích vzorov a tie sa v móde často berú ako extravagantné, možno trochu cheezy a na pohľad môžu pôsobiť lacno. Ja som sa, samozrejme, snažil o úplný opak, dokombinoval som bielu s čiernou, chcel som, aby bola kolekcia sexi a avantgardná a takisto dvojtvárna. Nechýba v nej môj rukopis, no zároveň je veľmi fresh a svojím spôsobom aj odrazom novej dizajnérskej vízie. Zmenil sa strih košele, tailoring na sakách, niekde som zjemnil oversized, veľa som pracoval s dekonštrukciou a následne rekonštrukciou.

Dizajnér Pavol Dendis si snaží zachovávať svoj rukopis, no zároveň sa netají tým, že má v móde rád impulzívnosť. Tú predviedol aj v nedávnej kolekcii CORE na MBFW, kde predstavil novú dizajnérsku víziu pre nového zákazníka. „V dizajnoch je vždy v podstate zakomponovaná nejaká moja vízia, moja zábavka, sú to veci, ktoré mi zrazu napadnú alebo ma inšpirujú, či už sú to filmy, hudba, knihy, alebo ľudia a ich príbehy,“ hovorí pre Refresher módny guru. Zdroj: Archív respondenta/Pavol Dendis, Foto: Ekaterina dé Kise

V tvorbe mám rád odvahu a divokosť a podobne, ako sa riadia zvieratá pravidlom „zjedz alebo buď zjedený“, ja to takisto beriem kariérne, buď to urobím ja, alebo to urobí niekto iný. Kolekcia možno nie je taká komerčná, ako sa môže zdať pri mnohých predošlých sezónach, je to oveľa surovejšie, ale zároveň aj nežné, pri niektorých modeloch sa tak musí nájsť veľmi špecifický zákazník. Veľa sme ukazovali ramená a brucho, je tam oveľa viac tela, aj keď ide o dizajny na zimnú sezónu.

Výstrihy sú horúcim trendom, no ty s nimi pracuješ už od nepamäti.

Presne tak, ja rád odhaľujem telo, mám pocit, že som to robil od začiatku svojej kariéry, len vtedy som do toho išiel úplne surovo, modelky išli na mólo aj s nahými prsiami. V tom čase som však potreboval zaujať pozornosť médií. Teraz už viem, aký je správny pomer, koľko toho tela odhaliť a koľko zahaliť.

„Najväčší moment tejto prehliadky nevidel nikto, kto pozeral šou, dialo sa to totiž v backstagi. Keď už mali ísť všetci pred prehliadkou na runaway a oblečení vo svojich lookoch a mali hotový make-up, dalo im to určité sebavedomie a zrazu začali tancovať, snažili sa napočúvať hudbu, vyskúšať si, ako sa budú tváriť a hýbať. Bolo úžasné sledovať skupinku ľudí, ktorá sa proste cíti komfortne a teší sa na to, že ide odkráčať celú tú šou,“ prezrádza dizajnér detaily z fashion show CORE. Zdroj: Archív respondenta/Pavol Dendis, Foto: Ekaterina, Foto: M A T Y A S V. M A T L A C H

Začínal si s pánskou módou. V čom bola pre teba lákavejšia?

Do prvého ročníka na vysokej škole som nemal s módnym dizajnom nič spoločné. Povedal som si, že toto je posledná škola, na ktorú sa mám možnosť dostať a kde by ma mohli zobrať. Zobrali ma. No stále som nevedel, či zo mňa niekedy vôbec bude skutočný dizajnér. Povedal som si, že keď pôjdem na módny dizajn, aspoň si budem môcť opraviť nohavice a naučím sa niečo ušiť sám pre seba. Prišlo mi automatické, že budem šiť práve pánske veci.

Dá sa tvorením pánskej módy uživiť?