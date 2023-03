Slovenská dizajnérka Zuzana Ľos-Božiková: V súčasnej móde mi chýba experiment, dizajnéri hrajú na istotu (Rozhovor)

Napriek tomu, že má len 23 rokov, je jej tvorba na slovenskej módnej scéne vysoko uznávaná. Dizajnérka Zuzana Ľos-Božiková nám prezradila, aké je tajomstvo jej mimoriadnych úspechov, ako sa jej pracuje s celebritnou klientelou a čo si myslí o trendoch.

Úspešnú módnu dizajnérku Zuzanu Ľos-Božikovú sme si všimli na bratislavskom Fashion Live! 2022, kde nás jej modely odrovnali netradičnou kombináciou ženskosti a extravagantných línií. Unikátny rukopis a dizajn hodný femme fatale, ktorý na slovenskej ani zahraničnej módnej scéne nemá obdobu, si už stihli obliecť aj veľké mená domáceho šoubiznisu vrátane Dary Rolins, Kristíny Svarinskej či Naty Kerny.

Dizajnérka pre Refresher prezradila, že zákazky robí už od strednej, pričom založiť vlastnú značku (losbozikova) sa jej podarilo popri štúdiu na VŠVU. „Vždy som brala školu ako niečo, čo ti vie dopomôcť, ale ak máš cieľ, je to predovšetkým na tebe. Nevravím, že škola nie je dôležitá, určite je, skrz nové technológie či kontakty, napríklad na umeleckej škole sa prepájaš s ľuďmi z priemyslu, ako sú fotografi alebo grafici. Stále je to však len dodatok k cieľu,“ hovorí.

Úspešná dizajnérka nás privítala vo svojom ateliéri. Ešte pred rozhovorom sme s ňou sithli spraviť aj outfit check. Hneď na prvý pohľad nás zaujalo tričko, ktoré je z pripravovanej kolekcie, a výrazné náušnice Swarovski. Zdroj: Foto/Ľubo Baran

V úprimnom rozhovore nám Zuzka neváhala priznať aj to, že ako správnu umelkyňu ju vie občas chytiť aj tréma. „Do suťaže Master of Crystal by Preciosa, ktorú som vyhrala, som sa bála prihlásiť, keďže tam bola veľká konkurencia. Vtedy som si spomenula na jeden citát: ,Let them say no‘, teda nechaj ich povedať nie. Motivovalo ma to nebáť sa a uvedomiť si, že niečo sa síce môže zdať veľmi veľké, ale ty nikdy nevieš, aké sú okolnosti, a tvoja práca sa môže niekomu zapáčiť. Odvtedy verím, že všetko v živote sa deje v správny čas a niekedy aj to, čo sa bojím vykonať, dokáže ponúknuť tie najlepšie a možno aj nečakané príležitosti,“ dodáva.

Si čerstvou absolventkou VŠVU, no na zoznam spoluprác si si už stihla pripísať Daru Rolins, Naty Kerny, Kristínu Svarinskú aj Jasminu Alagič. Čo si urobila inak ako ostatní mladí dizajnéri, kde je ukryté tajomstvo tvojho úspechu?

Nerada sa porovnávam s ostatnými a neviem, čo som robila inak, ale s istotou môžem povedať, že som do toho investovala všetku svoju energiu a išla až na pokraj svojich síl, aby som bola vždy lepšia, než som bola deň predtým. Som presvedčená, že keď sa niečomu venuješ naplno a dávaš do toho srdce, svoju prácu si robíš poctivo a kvalitne, ľudia si to veľmi vážia. Dizajnérovi to dávajú pocítiť vernosťou a záujmom o jeho dizajny.



Čo sa týka celebritných fotení a klientov, možno by som povedala, že som bola aj v správnom čase na správnom mieste a niekedy to vzniklo úplne náhodou, cez nejakého stylistu, ktorý ma oslovil.

Modely od Zuzany Ľos-Božikovej nosia Naty Kerny, Jasmina Alagič aj Zea. Zaplatíš za ne približne 300 a v niektorých prípadoch aj vyše 500 eur, no cena okrem originality odráža aj kvalitu dizajnérskej práce. Zdroj: Archív/Zuzana Ľos-Božiková, Foto: Katka Kincelova, Foto: Katarína Slesar

So svojou značkou si aktívna aj na Instagrame. Môže za tvoj úspech aj marketing a celebritná klientela?

Áno, určite. Stalo sa mi, že model, ktorý mala na sebe Dara Rolins na titulke EVY, ľudia dovtedy veľmi neregistrovali. Napriek tomu, že bol jedným z výherných na pražskom fashion weeku v roku 2021, sa všetka pozornosť obracala na THE RED DRESS – červené tylové šaty s husím perím a so sklenenými krištáľmi. Tmavoružový volánový top sa však dostal do pozornosti až po Dare, čo úplne chápem. Je jasné, že model ľuďom blikne do oka viac, keď ho má na sebe celebrita.

Čo sa týka samotného Instagramu, úprimne ma až tak nebaví, vnímam ho ako portfólio tohto storočia, je to asi najrýchlejšia cesta, ako sa dostať k ľuďom. Svoju tvorbu sa tam snažím prezentovať čo najlepšie, tak ako ju vnímam ja, aby ma ľudia dokázali vycítiť.

V modeli z víťaznej kolekcie predstavenej na MBPFW 2021 si na titulke EVA zapózovala aj božská Dara Rolins. Zdroj: Archív/Zuzana Ľos-Božiková, Foto: Lukáš Kimlička

S kým dnes najradšej spolupracuješ?

Dnes sa najčastejšie stretávam s Naty Kerny. Každý sa na to pozerá tak, že ju obliekam, pretože je influencerka, ale takto to nie je.

Pravda je, že sa poznáme z kamarátskych kruhov a veľmi dobre sa mi s ňou spolupracuje. Naty je krásna nielen navonok, ale aj zvnútra a aj vďaka tomu sú naše spolupráce plodné.

Stalo sa ti, že spolupráca, naopak, nedopadla podľa očakávaní?