Cítiš obavy, hnev alebo úzkosť? Týchto 5 mentálnych nástrojov od prestížneho psychiatra ti pomôže prekonať každú životnú etapu

Netflix nedávno uviedol dokumentárny film o psychiatrovi a terapeutovi Philovi Stutzovi. Film zrežíroval jeho pacient, známy herec Jonah Hill, ktorému psychiater podľa jeho slov zmenil život.

Na rozdiel od mnohých terapeutov, ktorí svoju prax stavajú na počúvaní pacienta a kladení otázok, Phil Stutz uprednostňuje oveľa aktívnejší prístup – snaží sa zistiť, čo jeho pacienti skutočne potrebujú, a dáva im konkrétne kroky, ako to dosiahnuť.

Na začiatku je podľa psychiatra dôležité pochopiť, že žiadna ľudská bytosť sa nikdy nevyhne trom aspektom reality – bolesti, neistote a neustálej práci. Stutz vytvoril konkrétne nástroje, ktoré nám majú pomôcť toto poznanie lepšie zvládnuť. Nie sú „instantným riešením“, dôležité je praktizovať ich znova a znova.

Phil Stutz je americký psychiater, ktorý momentálne pôsobí v Los Angeles. Zdroj: Netflix/Stutz

Tieto nástroje Stutz predstavil ešte v roku 2012 v bestselleri The New York Times The Tools, ktorý napísal spolu so psychoterapeutom Barrym Michelsom. Stutz dnes bojuje s parkinsonom, čo herec Jonah Hill v netflixovom filme kreatívne využil, a do dokumentu pridal aj odborníkove „čarbanice“, ktoré ti lepšie pomôžu pochopiť každý nástroj. Predstavujeme ti tie najkľúčovejšie z nich.

Aktivuj svoju „životnú silu“

Je normálne občas sa cítiť stratený, depresívny alebo nevedieť, či kráčaš správnym smerom. Psychiater v dokumente hovorí, že jediný spôsob, ako zistiť, kto sme, aký je náš cieľ a čo by sme mali v živote robiť, je aktivovať svoju „životnú silu“. Je to základ, ktorý ti pomôže dostať sa z náročného obdobia alebo sa opäť dostať do kontaktu s realitou. Stutz tento pojem vysvetlil pomocou pyramídy, ktorá trochu pripomína Maslowovu hierarchiu potrieb – len trochu jednoduchšiu.

Základ tvorí vzťah s tvojím telom, na prvom poschodí je vzťah s ostatnými ľuďmi a na samom vrchole je vzťah, ktorý máš sám so sebou. Prvý level tvorí až 85 percent úspechu. V skratke znamená starať sa o svoje telo, hýbať sa, dobre jesť a spať. Dôležité je, aby si tieto veci nerobil preto, aby si vyzeral lepšie, ale aby si sa cítil lepšie, upozorňuje Stutz.

Našu životnú silu tvorí zdravé telo, naši blízki a to, čo sa deje v našom vnútri. Zdroj: Thetoolsbook.com

Druhý level sú vzťahy s ostatnými ľuďmi, ktoré sú podľa slov psychiatra ako horolezecké skoby, ktoré ti pomôžu zachytiť sa a dostať späť na vrchol (respektíve späť do života). Kľúčové je prevziať iniciatívu. Nemôžeš čakať na niekoho iného, kým urobí prvý krok. Pozvi trebárs niekoho na obed. Nezáleží na tom koho, dôležité je nadviazať spojenie.

Vrchol pyramídy vyjadruje tvoj vzťah s tvojím podvedomím. Nikdy nezistíš, čo sa v ňom ukrýva, kým sa doň neponoríš čo najhlbšie. Stutz odporúča najmä písanie. Nemusíš byť spisovateľ ani novinár, stačí, keď si napíšeš prvé, čo ti napadne a na čo myslíš. Ak sa rozpíšeš, aktivuješ svoje podvedomie a dozvieš sa o sebe možno aj veci, o ktorých si netušil.

Vždy, keď si nevieš rady, nesnaž sa všetko hneď vyriešiť – najprv zapracuj na všetkých troch poschodiach, čím aktivuješ svoju „životnú silu“.

Identifikuj svoju časť X

Každá ľudská bytosť má v sebe vnútorného nepriateľa, ktorý nás chce sabotovať na každom kroku. Stutz ho nazýva „časť X“. Je to náš vnútorný hlas, ktorý nás neustále zhadzuje a hovorí nám: „Nedokážeš to, nemáš dosť sily“, „Nie si dosť dobrý“, „Nezaslúžiš si to“. Tohto nepriateľa majú podľa psychiatra aj ľudia, ktorí zdanlivo prekypujú nevyčerpateľným sebavedomím.

