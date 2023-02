RECENZIA: Cocaine Bear

Len málokto by povedal, že ak niekedy vznikne film o medveďovi, ktorý je závislý od kokaínu, bude podľa skutočných udalostí. A predsa sa to stalo. Akčná komédia Cocaine Bear je inšpirovaná prípadom z Ameriky, kde v roku 1985 čierny medveď zožral obrovské množstvo kokaínu.



Podľa ABC News našli zviera mŕtve, keďže sa pravdepodobne veľkým množstvom stimulantov predávkovalo. Bizarný incident, ktorému predchádzalo nevydarené dodanie drogovej zásielky z Kolumbie lietadlom, sa stal v prírodnej rezervácii Chattahoochee National Forest.

Scenárista Jimmy Warden (podieľal sa na scenári k hororu The Babysitter: Killer Queen) sa inšpiroval pôvodným príbehom, avšak zmenil dôsledky incidentu. A to celkom radikálne. Vo Wardenovej rekonštrukcii medveď nezomiera, ale stáva sa od koksu závislý, pričom trhá na kusy všetko a všetkých, ktorí mu skrížia cestu.





Zdroj: Cinemart

Niektoré nápady je lepšie nezrealizovať

Alternatívna verzia skutočnosti sa zamerala na viacero postáv. Vo filme nájdeš naivných turistov, chamtivých aj hlúpych gangstrov, nebojácneho detektíva, niekoľko stratených detí či jednu vydesenú a zároveň poriadne vytočenú matku. Keď si divák predstaví, ako sa tvorcovia kedysi nadšene rozprávali o tom, ako to všetko bude vyzerať super na plátne, začne sa v duchu smiať s nimi.



Čoskoro si však uvedomí, že niektoré nápady je lepšie nezrealizovať, prípadne ich zveriť do rúk niekomu inému. Tu sa dostávame k prvému, zásadnému problému. Snímku režírovala 49-ročná Elizabeth Banks. Ak ti to meno niečo vraví, určite nie v súvislosti s réžiou.



Banks je totiž primárne herečkou. Vidieť si ju mohol napríklad v horore Brightburn, v trileroch The Next Three Days alebo The Hunger Games: Catching Fire či vo vydarenej komédii Kevina Smitha s názvom Zack and Miri Make a Porno. Ako režisérka debutovala v poviedkovom filme Movie 43, neskôr nakrútila Pitch Perfect 2 a Charlie's Angels, kde si tiež zahrala.





Zdroj: Universal

Trápne hlášky, trápne ticho

Síce nás to mrzí, musíme skonštatovať, že šlo vyslovene o podpriemerné snímky a že Elizabeth Banks to ide oveľa lepšie pred kamerou než za kamerou. Možno jej však treba dať viac času. Isté je, že Cocaine Bear jej reputáciu zatiaľ nenapraví.



Podarilo sa jej do filmu dostať skvelých hercov, tešiť sa môžeš na Raya Liottu (Goodfellas), O'Sheu Jacksona Jr. (Straight Outta Compton) alebo Keri Russell (Dawn of the Planet of the Apes), a natočiť viacero šťavnatých scén pre milovníkov krvi (priprav sa na odtrhnuté prsty, ruky aj nohy). Tam sa to však končí.



Už po prvých minútach začne divákovi blikať červená kontrolka, keď po trápnych hláškach ako zo základnej školy nastane v kine trápne ticho. Síce veľmi cítiť, že Banks chcela byť druhým Tarantinom, suchým humorom však viac pripomína Jima Jarmuscha. Ten však na rozdiel od nej v týchto vodách dokáže dokonale plávať, a teda s podobnými vtipmi pracuje oveľa rafinovanejšie.





Zdroj: Cinemart

Ploché postavy, nechcene smiešne zvraty a otravná hudba

Warden režisérke bohužiaľ v scenári vopred predložil nesympatické, ploché, umelé postavy, ku ktorým si divák jednoducho nemá šancu vybudovať žiaden vzťah a nemá im prečo ani fandiť. Banks charaktery mohla dodatočne ozvláštniť a vdýchnuť im aspoň trocha života a autenticity.



Cocaine Bear je presne ten typ filmu, na ktorom je najlepší trailer. Všetky najlepšie scény ukáže v dvoch minútach a po zvyšok času necháva diváka trpieť. Príbehové zvraty sú nechcene smiešne až zarážajúce, vážne debaty postáv sú nudné a nedôveryhodné. Prvé šediny možno dostaneš aj z nevkusnej hudby, miestami je enormne otravná a zlá.

Cítiť, že Banks miestami chcela ukázať trocha nadhľadu (predsa len film o zdrogovanom medveďovi sa nesmie brať až tak vážne), ale bohužiaľ zlyháva v elementárnych prvkoch, a tak doručila iba štipku z pôvodného plánu. Potenciál tam bol, bohužiaľ nebol využitý ani spolovice. Medveďovi na kokse preto dávame iba štyri body z desiatich.

Ak si film videl, nezabudni ho ohodnotiť v našej databáze

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.