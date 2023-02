Tipy a triky, vďaka ktorým príde tvoja práca snov doslova za tebou

Chceš zmeniť prácu, no už teraz sa ti nechce, keď si predstavíš desiatky inzerátov, ktoré si musíš pozrieť. Mohol by to robiť niekto za teba, že? Taký agent, ako majú celebrity. Raz sa možno dostaneš aj do tohto štádia, no predtým potrebuješ nájsť prácu, čo ho zaplatí.

K práci snov sa môžeš dostať aj inak, ako prezeraním stoviek inzerátov. Inšpiruj sa našimi tipmi, ktoré sme dali dokopy v spolupráci s portálom Kariéra. Dokonca ti môžu splniť sen o agentovi, čo ti bude hľadať prácu.

ilustračná fotografia Zdroj: Pexels / Pixabay

Využi agenta, ktorý ti bude hľadať prácu

Pracovné ponuku sú takmer na dosah ruky, len treba vedieť, kde ich hľadať. Tento proces ti uľahčí bezplatný agent od Kariéry. Agenti celebrít sa starajú o to, aby o nich vedel svet a stali sa žiadaní na trhu. Služba agent od Kariéry funguje podobne a pomôže ti vyniesť ťa na svetlo pomyselných reflektorov. Zviditeľníš sa u zamestnávateľov a pracovné ponuky šité na mieru ti budú denne pristávať v maili bez toho, aby si zabíjal hodiny času ich hľadaním. Tvoje zručnosti a talent, ktoré agentovi zadáš, porovná s pracovnými ponukami, ktoré sú k dispozícii.



Virtuálny agent funguje tak, že jednoducho vyplníš kritériá, podľa ktorých ti má hľadať prácu a relevantné ponuky ti budú chodiť na mail. Vyber si až z 10 rôznych pozícii či odvetví, v ktorých by si chcel pracovať, definuj presnú lokalitu, uveď, aké máš vzdelanie, tvoj vytúžený plat a môžeš doplniť aj zručnosti a schopnosti.

Zdroj: Refresher

Agenta si môžeš pomenovať ako chceš – napríklad Ferrari, na ktoré si chceš zarobiť vďaka novej práci, alebo Bali, lebo sa túžiš stať digitálnym nomádom. Ak hľadáš prácu v niekoľkých rôznych oblastiach, na každú sa ti môže hodiť samostatný agent. Bude sa ti to hodiť aj v prípade, že si ochotný presťahovať sa za prácou inde a chceš mať prehľad o ponukách napríklad v Košickom kraji.

Vďaka agentovi budeš mať každý deň prehľad o nových pracovných ponukách bez toho, aby si hodiny prehľadával kariérne portály. Všetok čas, čo by si venoval prezeraniu inzerátov, môžeš tak investovať do tvorby životopisu, motivačných listov, portfólia a tiež aj prípravy na pohovor.

Ako sa stať ideálnym kandidátom?

Prehľadný životopis bez chýb je samozrejmosť. Netráp sa, ak v ňom nemáš desiatky rokov praxe. Zamestnávatelia v súčasnosti uvítajú motivovaných záujemcov, ktorí majú vášeň pre to, čo robia. K tomu, aby si zaujal, prispieva aj prvý dojem – ten však nerobíš až na prvom pohovore. Najprv ťa naň musí dostať tvoj životopis.

Okrem neho treba však myslieť aj na to, že dnes je všetko online. Daj si svoje meno do Google a zisti, čo všetko sa dá o tebe zistiť. Nenájdeš tam niečo, na čo nie si úplne hrdý?

Napríklad tá fotka na tvojom Instagrame zo silvestrovskej chaty by nemusela budiť dobrý dojem.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Aleks Dorohovich

Ideálneho kandidáta z teba nerobí len motivácia a roky praxe. Ak ťa zaujíma napríklad oblasť marketingu, čítaj o nej knihy, sleduj prednášky a rob si kurzy. Certifikáty a zručnosti môžeš uviesť v životopise, ale aj spomenúť na pohovore. Otázka, akú knihu si naposledy prečítal, by ťa nemala zaskočiť.

Okrem toho, personalistov zaujíma nielen čo všetko si robil a koľko toho vieš. Sú zvedaví aj na tvoju osobnosť a či by si zapadol do kolektívu. Aký si, cítiť už z tvojho životopisu, motivačného listu alebo portfólia. Neboj sa preto uvoľniť a použiť menej šablónovitý typ životopisu – samozrejme, záleží na akú ponuku práce reaguješ. Ak ide o zamestnanie, kde je jedna požiadaviek kreativita, je nevyhnutné ukázať, že ju máš už v životopise.

Tipy, ako urobiť dokonalý životopis a ako sa pripraviť na pohovor, nájdeš v tomto článku.

S prázdnym profilom na LinkedIne nezaboduješ

Práve preto netreba zabúdať ani na LinkedIn profil. Združujú sa tu ľudia z rôznych pracovných oblastí – od majiteľov firiem až po personalistov a hľadačov talentov. Ak máš dobre vyplnený profil, nie je výnimočné, že sa ti s pracovnými ponukami budú ozývať rôzne spoločnosti samé. Jednou z prvých vecí, ktorá personalistov zaujíma hneď po tvojom životopise, je profil na LinkedIne. Nezabudni preto do životopisu, ktorý budeš mať na portáli Kariéry, pridať odkaz na svoj LinkedIn profil.

Svoj životopis vytváraš nielen za počítačom

Áno, životopis aj LinkedIn profil by mal byť bez chyby, prehľadný, no hlavne potrebuje šťavu. Tú tvoria relevantné pracovné skúsenosti, zručnosti a skúsenosti, prípadne odporúčania od iných kolegov a profesionálov. Nezabudni preto budovať vzťahy s ľuďmi, ktorí pracujú v oblasti, kde by si chcel raz pracovať.

Zúčastňuj sa prednášok, stáží a nezavrhuj prácu zadarmo. Každá takáto skúsenosť sa ti zúročí v životopise. Ak budeš vynikať, všetci, čo s tebou niekedy spolupracovali, ťa radi odporučia, prípadne ti potvrdia tvoje zručnosti, ktoré uvádzaš v LinkedIn profile.

Rovnako tak môžeš budovať svoju sieť známostí aj na sociálnych sieťach. Ideálny je na to LinkedIn, ale netreba zabúdať ani na Instagram, kde môžeš sledovať svoje vzory, prípadne Facebook s množstvom rôznych skupín, v ktorých sa združujú profesionáli v oblasti, v ktorej by si sa chcel uplatniť. Ľahko od nich získaš zaujímavé informácie, môžeš sa dostať na kurzy či sledovať ich prednášky a čítať užitočné newslettre. To všetko môžeš spomenúť na pohovore a určite ti to pridá body k dobru.

Zdroj: HIVAN ARVIZU @soyhivan / Unsplash

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.