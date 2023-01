Čo nás čaká v oblasti bývania v roku 2023

Rok 2023 je na začiatku a ak bude podobne turbulentný ako tie predchádzajúce, tak sa máme na čo tešiť. V takomto prostredí je ťažké robiť predpovede, my sa však o to pokúsime aj s viacerými odborníkmi v tejto oblasti.

Aké trendy v bývaní očakávajú odborníci

Viacerí odborníci na bývanie sa zhodujú, že v roku 2023 budú trendy v architektúre zamerané na udržateľnosť a ekologické riešenia. To zahŕňa používanie prírodných materiálov, solárne panely a inteligentné technológie na úsporu energie. Ďalej sa očakáva vzrastúci dopyt po flexibilnom bývaní, vrátane konceptov ako mini domy a modulárne domy.

Zdroj: Pexels

Rok 2022 výrazne ovplyvnila najmä ruská invázia na Ukrajinu, ktorá okrem iného spôsobila aj energetickú krízu. Značne stúpol dopyt po informáciách o možnostiach ako znížiť spotrebu energie, ušetriť na vykurovaní, prípadne o tom, aké rôzne možnosti vykurovania existujú. Dá sa očakávať, že táto téma bude v spoločnosti rezonovať aj v roku 2023.

Situácia na realitnom trhu

Rozdiel už tradične bude aj medzi väčšími mestami a vidiekom. Zatiaľ čo na vidieku a v odľahlejších oblastiach sa stále očakáva výstavba hlavne rekreačných nehnuteľností, po ktorých môžeme vidieť v posledných rokoch zvýšený dopyt, v prípade väčších miest je situácia iná.

V lete 2022 bolo na trhu s nehnuteľnosťami možné po prvý krát za poslednú dekádu vidieť výraznejší pokles dopytu na nákup nehnuteľností. Môže za to zvýšenie úrokových sadzieb ale aj celková neistota spôsobená vojnou na Ukrajine a očakávanou zhoršenou ekonomickou situáciou v najbližších rokoch.

Miernou výnimkou bol dopyt po prenájme nehnuteľností od zahraničnej klienteli, najmä od našich východných susedov z Ukrajiny, ktorí sa kvôli situácii v ich krajine masívnejšie presúvali do bezpečnejších častí Európy. Hlavne v prípadne bonitnejších klientov mohli z toho profitovať realitné kancelárie vo väčších mestách ako napr. realitná kancelária Expat Experts, ktorá pôsobí v Bratislave. Aj v tejto oblasti však už dopyt nie je taký výrazný ako tomu bolo na jar minulý rok.

Vo všeobecnosti sa očakáva pokles cien starších bytov, ktorý by mohol byť aj výraznejší a možno sa dostane aj do dvojciferných čísel. Pri novších bytoch sa očakáva skôr stagnácia prípane mierny pokles cien. Podobne je na tom aj dopyt po domoch, najmä v blízkosti väčších miest. Pokles cien sa neočakáva pri rozostavaných projektoch, po ktorých je stále dopyt, aj keď ten by tiež nemal byť tak výrazný ako v predchádzajúcich rokoch kedy bolo bežné, že sa projekt novostavby rozpredal do pár týždňov a vo výraznom predstihu niekoľkých rokov pred plánovaným dokončením.

Zdroj: Pexels

Prírodné materiály a úsporné riešenia

Aby sme povedali pravdu, prírodné materiály sú trendom v oblasti bývania už dlhšiu dobu a nejedná sa teda u úplnú novinku a horúci trend. To čo môžeme výraznejšie očakávať je však väčšie zameranie na ekonomickosť prevedenia. Tým máme na mysli na jednej strane väčšie zameranie na minimalizmus a DIY riešenia, a na strane druhej riešenia na úsporu nákladov na prevádzku a tiež odklod od plynu ako primárneho zdroja zabezpečovania tepla v domácnosti. To bude nahrávať iným riešeniam vykurovania, ako je napríklad fotovoltika alebo elektrické podlahové kúrenie.

DIY a minimalizmus

DIY (skratka pre "do it yourself") je koncept, ktorý sa týka vlastného vykonávania rôznych projektov a opráv, miesto toho, aby sa na ne boli najímaní odborníci. DIY môže zahŕňať rôzne činnosti, ako napríklad vytváranie nábytku, opravy domov, záhradníctvo, remeselníctvo a mnoho ďalších. Cieľom DIY je ušetriť peniaze a získať viac sebarealizácie tým, že sa ľudia učia nové zručnosti a získavajú väčšiu kontrolu nad svojimi vlastnými projektmi.

Zdroj: Pexels

Popularita DIY rastie vo svete už niekoľko rokov. Mnoho ľudí sa zaujíma o vlastné vykonávanie projektov a opráv v snahe ušetriť peniaze a získať väčšiu kontrolu nad svojimi vlastnými vecami. Ako námety a návody slúžia blogy, videá a sociálne médiá, ktoré poskytujú rady a návody.

Niektoré zahraničné prieskumy ukazujú, že DIY projekty sú čoraz populárnejšie, najmä medzi mladými dospelými a rodinami s deťmi. Mnoho ľudí sa tiež zaujíma o ekologické a udržateľné projekty, ako napríklad opravy a úpravy starého nábytku, čo tiež prispieva k popularite DIY.

Minimalizmus je filozofia alebo životný štýl, ktorý sa zameriava na redukciu vecí na minimum a zdôrazňuje dôležitosť jednoduchosti a čistoty. Cieľom minimalizmu je odstrániť zbytočnosti z ľudského života a zamerať sa na to, čo je skutočne dôležité. Minimalisti sa snažia žiť s menším počtom vecí, zameriavajú sa na kvalitu namiesto kvantity a snažia sa vytvoriť priestor pre dôležitejšie veci ako napríklad rodinu, priateľov a kariéru. Prejavovať sa môže rôznymi spôsobmi, ako napríklad v redukcii množstva vecí v domácnosti, jednoduchšom oblečení, jednoduchšom štýle bývania či znížením finančných záväzkov.

