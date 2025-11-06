Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Livendo.
dnes 6. novembra 2025 o 14:27
Čas čítania 1:53
Sponzorovaný obsah

Študentská izba: Aby ste vyšli s peniazmi aj priestorom

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zariaďujete študentskú izbu? Poradíme vám, ako efektívne využiť priestor, ušetriť peniaze a vytvoriť prostredie ideálne na štúdium aj oddych – aj v malom byte či internáte.

Študentský život má svoje špecifiká – a rovnako aj nároky na bývanie. Taký študent skôr než obraz od známeho umelca na stene ocení vybavenie, ktoré mu uľahčí štúdium, zlepší koncentráciu a zároveň poskytne priestor na oddych vo voľnom čase. Na čo nezabudnúť pri zariaďovaní študentskej izby?

Adobe Stock
Zdroj: Adobe Stock

Malý priestor, ktorý inšpiruje veľké veci

Či už bývate na internáte, u rodičov alebo vo vlastnom podnájme, študentská izba musí spĺňať základné požiadavky. Do malého priestoru treba natlačiť všetko potrebné, vojsť sa do rozpočtu a ešte sa tam aj cítiť ako doma. Väčšina študentských bytov je zdieľaná, takže o súkromie nie je núdza, ale ani ho nie je nazvyš. Poradíme vám, ako premeniť malú izbu na funkčný priestor plný inšpirácie.

TIP: Ak ste majiteľ bytu a zvažujete jeho prenájom študentom, pozrite sa, za koľko prenajať byt, aby ste získali predstavu o vhodnej cene.

Efektívne úložné riešenia sú základ

Najväčšia otázka znie: Kam so všetkými vecami? Kopa oblečenia, skriptá, knihy, topánky, a nebodaj aj bicykel či športová výbava. Vecí je veľa, priestoru málo. Riešenie? Využiť úložný priestor čo najefektívnejšie.

Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky 5. novembra 2025 o 18:30

Vstavané skrine sú síce praktické, ale drahé. Nahradiť ich môžete policami, ktoré sa dajú skladať na seba a vytvoriť tak celú stenu s priehradkami. Časť, ktorú nechcete mať na očiach, jednoducho skryjete za záves. Efekt ako pri skrini, ale za podstatne menej peňazí.

TIP: Nezabúdajte ani na priestor pod posteľou. Ak nemá zabudovaný úložný priestor, zaobstarajte si látkové boxy, do ktorých uložíte veci, ktoré nepoužívate denne – náhradné obliečky, lieky či sezónne doplnky.

Vybavenie, ktoré vám uľahčí štúdium

Šetriť treba rozumne. Zatiaľ čo bežný nábytok nemusí byť špičkový, do prvkov, ktoré ovplyvňujú vaše štúdium, sa oplatí investovať.

Základom je kvalitný stôl, ktorý podporí vašu kreativitu aj sústredenie. Veľmi obľúbené sú výškovo nastaviteľné stoly, ktoré vám umožnia striedať polohy počas dňa a „prebudiť“ mozog. Nezabudnite na šuplíky a organizéry – udržiavajú pracovný priestor čistý a prehľadný. Monitorový stojan, zásobníky na perá či malé priehradky na drobnosti dokážu urobiť veľký rozdiel.

Odporúčané
Preberanie bytu – kompletný sprievodca pre kupujúcich a nájomníkov Preberanie bytu – kompletný sprievodca pre kupujúcich a nájomníkov 4. novembra 2025 o 15:15

Spánok je základ génia. Bez kvalitného oddychu a aspoň 8 hodín spánku toho veľa nezvládnete. Kúpte si dobrý matrac, ktorý vám vykompenzuje dlhé hodiny sedenia za stolom.

Svetlo robí divy. Osvetlenie má priamy vplyv na vašu produktivitu aj zdravie. Ideálne je kombinovať hlavné stropné svetlo, bodové osvetlenie, ambientné osvetlenie a kvalitné stolné lampy. Ak máte smart osvetlenie, môžete ho ovládať cez mobil – prispôsobiť si intenzitu aj farbu svetla podľa toho, či sa učíte, relaxujete alebo pozeráte film.

TIP: Hľadáte ideálny študentský byt? Na livendo.sk nájdete overené prenájmy bez zbytočných starostí – bezpečne, jednoducho a presne podľa tvojich predstáv.

Stavte na udržateľnosť

Udržateľnosť a recyklácia nie sú len moderné slová – šetria peniaze a zároveň sú v súlade s hodnotami dnešnej spoločnosti. Zariaďte si život na základoch zodpovednosti.

Nakupujte z druhej ruky, neplytvajte jedlom, používajte znovu použiteľné obaly a snažte sa znižovať spotrebu energií. Úsporné varenie, šetrenie vody a používanie LED osvetlenia sa vám vrátia pri vyúčtovaní.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BÝVANIE
Odporúčame
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
27. 10. 2025 16:30
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia? e
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
dnes o 11:00
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor) e
refresher+
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
dnes o 07:30
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky e
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
včera o 18:30
Storky
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Lifestyle news
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky pred 5 minútami
Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur pred hodinou
Venezuelčan zvládol Newyorský maratón bez dolných končatín. Lekári mu vraveli, že už nikdy nebude chodiť pred 2 hodinami
VIDEO: Alexander Ovečkin prepísal históriu 900. gólom v kariére. Brankár sa puk pokúsil schovať ako suvenír dnes o 12:33
Na Maldivách zakázali fajčenie celej generácii. Mnohí si tu už nezapália dnes o 11:34
Angelina Jolie nečakane navštívila Ukrajinu. Jej cestu sprevádzali dramatické udalosti dnes o 10:21
Sydney Sweeney randí s hudobným manažérom. Dvojica potvrdila špekulácie bozkom v Central Parku dnes o 08:49
REBRÍČEK: Toto sú najkrajšie vlakové stanice na svete. Do zoznamu sa dostali aj tie európske dnes o 07:59
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne včera o 17:10
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Dopravné správy Rusko Polícia SR
Viac
SHMÚ varuje pred hustou hmlou: Výstrahy 1. stupňa platia pre väčšinu Slovenska
pred hodinou
VIDEO: Tesla v Bratislave narazila do hydrantu. Voda striekala po celej ulici, zasahovali vodári aj polícia
pred 2 hodinami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
včera o 18:30
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
dnes o 11:00
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
refresher+
Odporúčané
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
včera o 07:30
Na Maldivách zakázali fajčenie celej generácii. Mnohí si tu už nezapália
Na Maldivách zakázali fajčenie celej generácii. Mnohí si tu už nezapália
dnes o 11:34
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
refresher+
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
dnes o 07:30
REBRÍČEK: Toto sú najkrajšie vlakové stanice na svete. Do zoznamu sa dostali aj tie európske
REBRÍČEK: Toto sú najkrajšie vlakové stanice na svete. Do zoznamu sa dostali aj tie európske
dnes o 07:59
Viac z Hudba Všetko
Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT)
Česko
včera o 11:00
Odporúčané
Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:00
Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?
pred 2 dňami
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
pred 3 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z Móda Všetko
Najlepšie vyživujúce krémy na tvár, ktoré sú vhodné na zimu. Za niektoré dáš menej ako 10 €
Starostlivosť o zovňajšok
dnes o 12:00
Najlepšie vyživujúce krémy na tvár, ktoré sú vhodné na zimu. Za niektoré dáš menej ako 10 €
dnes o 12:00
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
pred 3 dňami
Steal The Style: Voľnočasový štýl Harryho Stylesa budeš chcieť napodobniť. Tieto fashion kúsky máš (možno) aj doma
2. 11. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
Osobnosti
pred 4 minútami
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
pred 4 minútami
Stvárni postavu Adama Dušeka, brata nebohej Evy.
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
pred 11 minútami
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
pred hodinou
Študentská izba: Aby ste vyšli s peniazmi aj priestorom
PR správa
Študentská izba: Aby ste vyšli s peniazmi aj priestorom
pred 3 hodinami
História dieselových elektrocentrál – prečo vznikli a ako sa vyvíjali
PR správa
História dieselových elektrocentrál – prečo vznikli a ako sa vyvíjali
dnes o 13:50
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
pred 2 dňami
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
včera o 17:10
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
včera o 18:30
Modelkou roku 2025 sa stala Anok Yai. Američanka s južnosudánskym pôvodom sa tento rok objavila na svetových mólach
Modelkou roku 2025 sa stala Anok Yai. Američanka s južnosudánskym pôvodom sa tento rok objavila na svetových mólach
včera o 14:53
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
Odporúčané
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
včera o 18:00
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
31. 10. 2025 19:22
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
včera o 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia