Študentská izba: Aby ste vyšli s peniazmi aj priestorom

Zariaďujete študentskú izbu? Poradíme vám, ako efektívne využiť priestor, ušetriť peniaze a vytvoriť prostredie ideálne na štúdium aj oddych – aj v malom byte či internáte.
Študentský život má svoje špecifiká – a rovnako aj nároky na bývanie. Taký študent skôr než obraz od známeho umelca na stene ocení vybavenie, ktoré mu uľahčí štúdium, zlepší koncentráciu a zároveň poskytne priestor na oddych vo voľnom čase. Na čo nezabudnúť pri zariaďovaní študentskej izby?
Malý priestor, ktorý inšpiruje veľké veci
Či už bývate na internáte, u rodičov alebo vo vlastnom podnájme, študentská izba musí spĺňať základné požiadavky. Do malého priestoru treba natlačiť všetko potrebné, vojsť sa do rozpočtu a ešte sa tam aj cítiť ako doma. Väčšina študentských bytov je zdieľaná, takže o súkromie nie je núdza, ale ani ho nie je nazvyš. Poradíme vám, ako premeniť malú izbu na funkčný priestor plný inšpirácie.
TIP: Ak ste majiteľ bytu a zvažujete jeho prenájom študentom, pozrite sa, za koľko prenajať byt, aby ste získali predstavu o vhodnej cene.
Efektívne úložné riešenia sú základ
Najväčšia otázka znie: Kam so všetkými vecami? Kopa oblečenia, skriptá, knihy, topánky, a nebodaj aj bicykel či športová výbava. Vecí je veľa, priestoru málo. Riešenie? Využiť úložný priestor čo najefektívnejšie.
Vstavané skrine sú síce praktické, ale drahé. Nahradiť ich môžete policami, ktoré sa dajú skladať na seba a vytvoriť tak celú stenu s priehradkami. Časť, ktorú nechcete mať na očiach, jednoducho skryjete za záves. Efekt ako pri skrini, ale za podstatne menej peňazí.
Vybavenie, ktoré vám uľahčí štúdium
Šetriť treba rozumne. Zatiaľ čo bežný nábytok nemusí byť špičkový, do prvkov, ktoré ovplyvňujú vaše štúdium, sa oplatí investovať.
Základom je kvalitný stôl, ktorý podporí vašu kreativitu aj sústredenie. Veľmi obľúbené sú výškovo nastaviteľné stoly, ktoré vám umožnia striedať polohy počas dňa a „prebudiť“ mozog. Nezabudnite na šuplíky a organizéry – udržiavajú pracovný priestor čistý a prehľadný. Monitorový stojan, zásobníky na perá či malé priehradky na drobnosti dokážu urobiť veľký rozdiel.
Spánok je základ génia. Bez kvalitného oddychu a aspoň 8 hodín spánku toho veľa nezvládnete. Kúpte si dobrý matrac, ktorý vám vykompenzuje dlhé hodiny sedenia za stolom.
Svetlo robí divy. Osvetlenie má priamy vplyv na vašu produktivitu aj zdravie. Ideálne je kombinovať hlavné stropné svetlo, bodové osvetlenie, ambientné osvetlenie a kvalitné stolné lampy. Ak máte smart osvetlenie, môžete ho ovládať cez mobil – prispôsobiť si intenzitu aj farbu svetla podľa toho, či sa učíte, relaxujete alebo pozeráte film.
Stavte na udržateľnosť
Udržateľnosť a recyklácia nie sú len moderné slová – šetria peniaze a zároveň sú v súlade s hodnotami dnešnej spoločnosti. Zariaďte si život na základoch zodpovednosti.
Nakupujte z druhej ruky, neplytvajte jedlom, používajte znovu použiteľné obaly a snažte sa znižovať spotrebu energií. Úsporné varenie, šetrenie vody a používanie LED osvetlenia sa vám vrátia pri vyúčtovaní.