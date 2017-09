Afričan vyvinul aplikáciu, ktorá pomáha krajinám tretieho sveta v boji s hladom. Sám nemal čo jesť a teraz zachraňuje tisíce ľudí

Na svete žiaľ nie je veľa ľudí, ktorí si uvedomujú, že z celkovej produkcie potravín sa približne tretina nikdy k spotrebiteľovi nedostane. A ak aj áno, jednoducho ich vyhodíme do koša kvôli dátumu spotreby. Našťastie sa nájdu aj takí, ktorí sa touto problematikou zaoberajú a snažia sa ju riešiť. Jasným príkladom je software inžinier a podnikateľ Oscar Ekponimo pochádzajúci z Nigérie, kde ešte stále stotisíce ľudí o luxuse ako pravidelná dostupnosť zdravého a kvalitného jedla môže len snívať. Podľa OSN dokonca trápi nedostatok potravín cez 200 miliónov Afričanov.

Ambiciózny Oscar si boj s hladom zažil na vlastnej koži, no dostal možnosť vyštudovať vysokú školu a založiť si úspešnú firmu. Zároveň je autorom aplikácie Chowberry, ktorá na prvý pohľad funguje na úplne jednoduchom princípe, no v skutočnosti vypĺňa obrovskú dieru v celosvetovom potravinárskom priemysle ako takom. V krátkosti, mobilná aplikácia prepája supermarkety a charity, ktoré majú možnosť nakúpiť vyradené potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby za výrazne výhodnejšiu cenu a následne ich rozosielať detským domovom a chudobným. Chowberry funguje zatiaľ v dvoch veľkých nigerijských mestách a teší sa veľkému úspechu. Na základe dostupných údajov by sa do konca budúceho roku k cenovo dostupnejším potravinám malo dostať 50 až 100 tisíc domácností, čo je naozaj úctyhodné číslo.