Rýchlosť až okolo 4 000 km/h. Čína pracuje na vlastnom vlaku z budúcnosti, chce konkurovať Hyperloopu

O nadzvukové cestovanie prostredníctvom levitujúceho dopravného prostriedku v nízkotlakovom prepravnom potrubí nemá záujem iba Elon Musk, americké a európske spoločnosti či start-upy. Svoj vlastný Hyperloop buduje aj veľká ázijská krajina. Čína však chce posunúť latku ešte vyššie, pretože jej výtvor by mal byť schopný nabrať doslova dychberúcu rýchlosť. Zabudnite na 1 200 kilometrov za hodinu, tentokrát bude reč o podstatne väčšom čísle.

China aims to build a supersonic “flying train” that would put Elon Musk’s Hyperloop to shame https://t.co/fvkfUYLPbs