Hyperloop prešiel prvým testom a zvládol ho neočakávane dobre. Za päť sekúnd dosiahol rýchlosť 110 kilometrov za hodinu

O jedinečnom Hyperloope, dopravnom systéme superrýchlej dopravy v rúrach na magnetickom princípe, ktorý ma jazdiť aj do Bratislavy i Brna, si už určite počul. Všetko sa však doteraz vznášalo len vo hypotézach a výpočtoch spoločnosti Hyperloop One, po posledných hodinách je však už všetko inak. Inovatívny dopravný systém bol totiž otestovaný, a to úspešne! Všetko sa síce udialo už v máji, no až teraz vyšli na povrch výsledky a oficiálne vyhlásenia. Vedci po dlhotrvajúcej analýze procesu a súčastí systému zhodnotili, že systém je so stopercentnou istotou úspešný.

Firma Hyperloop One navyše na YouTube zavesila aj video z celého testovania. Uvidíš rozbeh, brdzenie i radosť inžinierov a vedcov sprevádzaná aj otvorením šampanského. A čo sa vlastne dialo v teste? Unikátne vozidlo sa rozbehlo v takmer vákuovej trubici. Takto sa má dosiahnuť minimálny odpor zariadenia v tuneli za použitia minimálneho množstva energie, keďže sa redukuje väčšina odporu. A to sa podarilo. A navyše sme sa prvýkrát dozvedeli, ako bude vyzerať kabína. Osemmetrová opacha je vyrobená poväčšine z hliníka a uhlíkových vlákien, v budúcnosti by okrem cestujúcich mala voziť aj náklad.