Nové ostré audiny prídu už tento rok. RS5 Coupé aj RS4 Avant dostanú 450 koní, potvrdený je ale aj RS5 Sportback

Audi plánuje v najbližších rokoch značne rozšíriť portfólio modelov s plaketami RS, čoho výsledkom má byť príchod úplne nových športových verzií. Okrem nových prírastkov sa ale už čoskoro dá očakávať, že z Ingolstadtu prídu úplne nové generácie ostrých modelov strednej triedy - RS4 Avant, RS5 Coupé a dokonca potvrdené je už aj vyhotovenie RS5 Sportback. Najbližšie k predstaveniu má podľa plánov druhý menovaný, v konečnom dôsledku sa ale s jeho príchodom dozvieme to najpodstatnejšie aj o zvyšných dvoch modeloch. My už teraz vieme, že pod ich kapotami nájdeme nový 2,9-litrový šesťvalec TFSI, ktorý vznikol za prítomnosti spolupráce značiek Audi a Porsche. To použilo tento agregát v novej generácii Panamery, konkrétne vo verzii 4S, kde je naladený na výkon 324 / 440 koní, 550 N.m a zabezpečuje tak zrýchlenie z nuly na stok kilometrov v hodine za 4,2 sekundy.

V prípade budúcej RS4-ky a následne RS5-iek je však očakávaný ešte o čosi vyšší výkon, podľa posledných správ by mal tento motor totiž ponúkať výkon až 450 koní a 600 N.m. Akcelerácia vrcholných verzií má však menej ako 4 sekundy, dá sa teda predpokladať, že okrem nižšej váhy dôjde aj k inému nastaveniu pohonnej jednotky. Maximálna rýchlosť bude ako obyčajne naladená na rýchlosť 250 km/h, v ponuke ale nebude naďalej chýbať športový paket, ktorý posunie obmedzovač až na rýchlosť 280 km/h. Okrem toho, povráva sa aj o verziách RS performacne, ktoré by mohli svoj potenciál vyčísliť až na úroveň okolo 500 koní. To je ale na teraz všetko len v rovine dohadov, keďže špecialitky s dodatkom performance prídu na scénu (ak vôbec prídu), až o niekoľko rokov. Prvú "klasickú" 450-koňovú verziu by sme údajne mali spoznať na marcovom autosalóne v Ženeve, nakoľko podľa uniknutých dokumentov tam Audi chystá predstaviť RS5 Coupé. Paradoxne, RS4-ku by sme mali uvidieť až na jesennom autosalóne vo Frankfurte. RS5 Sportback príde najskôr v roku 2018. To, ako tieto modely budú pravdepodobne vyzerať nám do veľmi nádejnej miery naznačuje známy počítačový grafik, ktorý svojimi vizualizáciami ukazuje možné podoby noviniek. Okrem očakávaných vyhotovení nám pritom prikladá aj podobu modelu RS4 sedan, ten však ani v tejto generácii nepríde. Na svojej stránke grafik pridal aj model RS5 Cabriolet, ktorý by mal vzniknúť tiež, avšak Audi o tomto vyhotovení zatiaľ mlčí.