Akým smerom sa bude hýbať pánska móda v roku 2017?

Oblečenie, ktoré ešte pred pár rokmi vyzeralo ako čistý nonsens aktuálne inšpiruje celý módny priemysel a aj rok 2017 sa tak ponesie v duchu tých najmenej očakávaných spoluprác a novej úrovne extravagancie. Či už hovoríme o materiáloch, printoch alebo samotnom strihu oblečenia, takmer všetky zaužívané pravidlá nemusia platiť, ak vieš ako na to. Štýl spoza železnej opony z tábora Vetements a Goshu Rubchinskiy je aj na rok 2017 jedným z hlavných bodov jedálnička ale novodobá renesancia priniesla sviežu vlnu módnej inšpirácie aj medzi etablované high fashion značky. Tým myslíme najmä dom Maisona Martina Margielu pod vedením Johna Galliana, pestrofarebné výšivky Gucci od Alessandra Michele, Givenchy s nestarnúcim Riccardom Tiscim, Balenciaga pod novým vedením už spomínaného Demnu Gvasaliu alebo španielsky brand LOEWE, ktorý vedie Jonathan Anderson a po vyše 170 rokoch sa tak dočkal hotového znovuzrodenia.

V móde sa totiž stále niečo deje a okrem toho, ktoré kúsky sú trendy na nasledujúci rok sa ti určite zíde aj stručný prehľad aktuálnych kolekcií, ktoré hýbu svetom. Z celebrít sa totiž stávajú módni návrhári, značky a predajcovia sa musia vyrovnávať s červenými číslami, návrhári na vedúcich pozíciách sa menia takmer na dennom poriadku a fast fashion pritom zarába z celého priemyslu najviac, pretože inšpirácie od popredných značiek stíha dostať do svojich predajní v priebehu niekoľkých týždňov od samotnej prehliadky. Nie všetky módne vlny si zaslúžia tvoju pozornosť ale o týchto počinoch budeš ešte určite počuť veľa.



Versace jeseň/zima 2017

Valentino jeseň/zima 2017

Sacai jeseň/zima 2017

Rick Owens jeseň/zima 2017

Pigalle jeseň/zima 2017

Off-White jeseň 2017

Samotná kolekcia bola údajne jedným z najlepších doterajších diel Virgila Abloha a tak celú prehliadku okorenil ešte spoluprácou so značkou Umbro

Vetements jeseň 2017

Demna však nezaháľa ani v rámci vedľajších capsule kolekcií a najnovšie tak vysvetlil aj to, čo je pršiplášť alebo ako funguje tričko

Exclusive «official fake» raincoat now matchesfashion.com @matchesfashion Fotka uverejnená používateľom VETEMENTS (@vetements_official), Jan 6, 2017 o 11:29 PST

Balenciaga jeseň/zima 2017

Alexander McQueen jeseň/zima 2017

Marcelo Burlon jeseň/zima 2017

Teniskové spolupráce si neodpustil ani on a po Vetements a Cottweiler sa tak stáva ďalším high fashion návrhárom pod značkou Reebok

Marni jeseň/zima 2017

Maison Margiela jeseň 2017

Balmain jeseň/zima 2017

Loewe jeseň/zima 2017

Gosha Rubchinskiy jeseň/zima 2017

Facetasm jeseň/zima 2017

Dries Van Noten jeseň/zima 2017

Dior Homme jeseň 2017

Okrem tradične kvalitnej kolekcie však povolal Dior do svojej kampane na jar/leto 2017 opäť aj A$AP Rockyho



Haider Ackermann





J.W. Anderson



Obľúbený výrobca basic oblečenia, American Apparel vyhlásil minulý rok bankrot a celú firmu aj s ich továrňami tak v hodnote $103 miliónov odkúpil jeden z najväčších výrobcov oblečenia na svete, Gildan. Súčasťou dohody však neboli kamenné pobočky AA, ktoré by sa tak v najbližšej dobe mali začať zatvárať



The Weeknd je jedným z ambasádorov značky Puma už niekoľko mesiacov a najnovším členom rodiny sa tak stáva Big Sean, ktorý doteraz patril pod adidas

We not slowing down at all, Moves video tomorrow! #IDecided luv! Video uverejnené používateľom BIGSEAN (@bigsean), Jan 3, 2017 o 7:28 PST



Uťahovanie si zo športových značiek je najnovšou módnou disciplínou a návrhár Chris Shannon tak pokračoval podobným smerom pre talianský Slam Jam Socialism



adidas Ozweego Raf Simons na rok 2017

Balenciaga s vlastnými Ozweego

A Yeezy-ho Ozweego

Druhú verziu svojich tenisiek 350 Inšpirovala Alfa Romeo Navajo z roku 1976 a z už potvrdenej Season 5 tak bude opäť poriadne divadlo



Medzi bežne dostupnými teniskami sa však oplatí držať zrak najmä na Nike Air Force 1 SF, ktoré by sa mohli vďaka Footshopu už čoskoro dostať vo veľkom aj do našich končín

Späť k podprahovým športovým spoluprácam. Okrem módnych prehliadok totiž značky prezentujú aj nové ready-to-wear modely ako Balenciaga Tubular Elastic

Ale jemného vylepšenia sa dočkali aj ikonické Areny

Margiela Flyknit/Ultra Boost resp. novodobý výtvor, ktorý vznikol spojením dvoch populárnych bežeckých siluet

Podobným spôsobom sa tak dočkala pozornosti aj ďalšia talianská legenda menom Fila



Gosha x Fila

V rámci doplnkov vystriedali okrúhle Saint Laurent SL98 tenké kovové rámy a farebné sklá

Oranžová nie je nová čierna a rovnako Supreme x LV nie je obyčajné bogo

Vystúpenie A$AP Mob pri príležitosti výročia smrti A$AP Yamsa, z ktorého sa dá rovnako čerpať módna inšpirácia. Chalani jednoducho vedia



Na záver nám neostáva už nič iné len dodať, nech si nosí každý čo chce. Hlavné je byť fresh

Pre viac informácií zo sveta módy sleduj náš Facebook Móda Refresher