Napiču Swag: Paris Hilton x LIDL, all BAPE everything a trendy, ktoré nás budú iritovať aj v roku 2017

!!! UPOZORNENIE: !!!

Názory prezentované v článku nie sú názormi celej redakcie. Všetky materiály slúžia výhradne na edukatívne účely a ich cieľom nie je zosmiešňovať, ale poukázať na nedostatky spojené so zlou interpretáciou módnych trendov a kultúrneho vývoja. Primitívne komentáre pod článkom budú vymazané.

Posledný diel najobľúbenejšieho módneho seriálu na Slovensku ešte len naberá na významne ale keďže našou prioritou ste práve vy (naši čitatelia), skôr než začneme plniť svoje novoročné predsavzatia je treba vyhádzať množstvo vecí zo šatníku a treba to urobiť čím skôr, resp. kým majú ešte aspoň nejakú hodnotu. NECH SI KAŽDÝ NOSÍ ČO CHCE A KEDY CHCE, ale ak sa snažíš zaujať svojim outfitom len kvôli srdiečkam na Instagrame (alebo chceš nebodaj na Supreme zbaliť babu), nebuď ufrustrovaný z toho, že si sa našiel v tomto článku. Každá renomovaná módna značka má skupinku svojich oddaných zákazníkov ale rovnako aj množstvo nepísaných pravidiel, ktoré ozajstní fanúšikovia poznajú, no ak sa medzi nich snažíš dostať nasilu, dajú ti to patrične najavo. Ľudia by si totiž mali uvedomiť, že aj keď žijeme v slobodnom svete, nie všetky značky a módne záležitosti sú tu pre každého a ak ti ide len o to byť trendy, niekomu sa pri pohľade na teba pravdepodobne zdvíha žalúdok.



Final Round:

@luxekid Fotka uverejnená používateľom VOGUE FRONT (@voguefront), Dec 26, 2016 o 5:01 PST



BAPE, BAPE, BAPE. O tom, že Slováci objavili Supreme až po 20-tich rokoch sme už písali, ale to, že sa podobný scenár bude opakovať aj so značkou A Bathing Ape nám veru mohlo napadnúť skôr



Do povedomia sa tlačila "kúpajúca sa opica" už od roku 1993, potom zažila takmer fatálny bankrot a aktuálne sa snaží o svoje znovuzrodenie pod novým vedením



Kedysi patril ich žraločí print na kapucni medzi klenoty streetwearu, ku ktorým sa bolo takmer nemožné dostať, no dnes už stratil kvôli lacným spoluprácam doslova všetko svoje čaro



BAPE x Puma

BAPE x Alpha Industries MA-1

BAPE x adidas Originals

BAPE x Neighbourhood

BAPE x Reebok

V pravej ruke swag, v ľavej BAPE

Najväčším postrachom ulice sa však stávajú maskáčové dino-hoodies z 12. výročia predajne v Soule

BAPE je totiž legenda rovnako ako Supreme alebo Stussy, ale to že si ju objavil až teraz (keď je dávno za zenitom) znamená, že asi nie si až tak fresh, ako si myslíš

V zahraničí si Supreme môže dovoliť už takmer každý

No za rok ti do kuchyne pribudne celkom dosť zbytočností:

A dôležité je pritom iba vedieť, ako narábať s tehlami

Vďaka bohu, že aspoň tá matematika ešte funguje

Návrhárske spolupráce H&M sa rovnako držia v tieni predošlých kolekcií ale minuloročné Kenzo bolo takmer úplným sklamaním

Ľudia síce nosili veci späť na vešiaky ale podaktorí dokázali zarobiť





Niekedy je lepšie neladiť vôbec



#fashionlive #day3 with my #kenzoXhm #gang #fashion #culture #ethnic we #love #colors #we #love @kenzo @hm @tamaraheribanova Fotka uverejnená používateľom Branislav Bruno Ciberej (@brucibe), Okt 21, 2016 o 11:38 PDT







Na základe horiacich písmen Thrasher si tak svoje logo novej značky vytvoril aj Gosha Rubchinskiy

Ale jednou z najviac zneužívaných značiek roku 2016 sa stalo Vetements, ktoré si už okrem množstva nepodarkov zaslúžilo aj menšiu dávku humoru

@kyohei34 Fotka uverejnená používateľom @vetememes, Dec 31, 2016 o 11:01 PST



Načo skate do ruky keď na ňom nejazdíš?

Skús čupenie



Superstarov stále pribúda

Rovnako ako rastie celá adidas mánia, ktorá už dávno nekončí len u tenisiek



@sixthjune pre tých, ktorí kŕmili SWAG už od počiatku

The beautiful @saszan & our patches bomber jacket. New colors available #sixthjune #saszan Fotka uverejnená používateľom Sixth June (@sixthjune), Okt 20, 2016 o 3:36 PDT



Longline epidémia je jedným z neduhov našej spoločnosti, ktorý mohol zomrieť už pred pár rokmi

Rovnako ako zipsy krížom-krážom alebo asymetrické strihy

Follow @sneakerjeans for amazing dope Streetwear & Custom Handmade Sneakers and Boots @sneakerjeans NEW ARRIVAL DIAGONAL LEATHER CONTRAST TEE & CUSTOM HANDMADE SNEAKERS, BOOTS LIMITED QUANTITY @sneakerjeans Shop www.sneakerjeans.tictail.com Please don't forget to follow @malikaras66 Fotka uverejnená používateľom SWAG (@swag), Dec 30, 2016 o 10:41 PST



Bieberova kolekcia tour oblečenia vznikla v spolupráci s Jerrym Lorenzom a jeho značkou FoG ale celosvetový zásah sa im podaril najmä vďaka H&M



To už po novom nepredáva len cudzie printy ale dokonca aj vlastné bogo



Starter pack neúspešného Supreme kempera 2017:

Po minuloročných ružových mikinách mieri teraz výstraha pred oranžovou farbou

Not Seasonal Appropriate Fotka uverejnená používateľom Leo Mandella (@gullyguyleo), Dec 27, 2016 o 9:14 PST



Oblečenie netreba brať smrteľne vážne. Trendy sa opakujú a to, čo bolo raz nevkusné môže byť dnes vrchol módy, no keď ti partia fuccbois s peniazmi od rodičov zničí tvoju obľúbenú značku, je to asi takýto pocit

"Heavy Metal" údajne počúvajú aj Jennerky (alebo skôr len ich návrhár) This year is just the year of .. Fotka uverejnená používateľom Kylie (@kyliejenner), Nov 22, 2016 o 2:05 PST



Takto ale vyzerá "Heavy Retard", ktorý ani len netuší, čo má na tričku

Zayn Malik by sa asi rovnako nestal členom kapely Slayer sám od seba

Za to Paris Hilton v decembrovom letáku LIDL bola obrovským prekvapením



Si #teamPilC alebo #teamSepar?

Okrem drahého oblečenia sa dajú vyhadzovať peniaze do vzduchu aj podobným spôsobom

It's a fresh day in Beijing after raining. Enjoy the Beijing Marathon and don't worry about the haze. I could take off the mask for a while. #SneakerMask #BeijingMarathon /// Fotka uverejnená používateľom Zhijun Wang (@zhijunwang), Sep 16, 2016 o 7:24 PDT

Len aby ho baby nezačali brať vážne

Dokonca aj roztrhané tepláky zarábajú domácim Seasons návrhárov nejaké peniažky

Online návrhár lvl.2

Zopár "inšpiratívnych" outfitov:

Keby ťa videl DnesKanye...



...asi by pridal

Kanye spotted riding his bike pic.twitter.com/3MN3H6ZTjJ — Hot Freestyle (@HotFreestyle) December 11, 2016



Slovensko očividne potrebovalo pomoc,

aby sme sa na rok 2017 nemuseli pozerať takto

ale byť FRESH



PF2017