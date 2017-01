Louis Vuitton vyťahuje nečakanú spoluprácu so značkou Supreme a internet vybuchol!

Už od začiatku roku kolovali internetom chýry o tom, že na vlne spoluprác luxusných návrhárov so športovými značkami by mal renomovaný dom Louis Vuitton otvoriť svoje brány legende streetwearu z New Yorku. "Červené box logo" Supreme sa tak pred pár hodinami oficiálne dostalo na prehliadkové móla parížskej značky počas prehliadky pánskej kolekcie na jeseň a zimu 2017, čo vyvolalo patričný rozruch aj keď samotná móda ide v tomto prípade bokom. LV totiž priniesol tradične rozsiahlu kolekciu, ktorej témou bolo mesto New York, jeho minulosť, budúcnosť, rôzne lokality, umelci a v neposlednom rade aj ikonický brand Supreme, ktorý prepojil celú prehliadku zhruba 50-timi produktmi s bogom. Popri ponuke LV by sa však do predaja malo dostať zopár unikátnych kúskov tejto spolupráce podľa všetkého aj cez Supreme, čo okrem iného nepriamo potvrdil aj Travis Scott. Oficiálny release kolekcie v butikoch Louis Vuitton je stanovený na 17. júl ale o celej spolupráci ešte budeš určite počuť.

“V dnešnej dobe už nemôže človek viesť konverzáciu o New Yorku bez toho, aby spomenul Supreme, pretože je to globálny fenomén. V mladosti som pracoval pre londýnsku firmu, ktorá distribuovala Supreme v ich začiatkoch, takže mám ku značke naozaj blízky vzťah. Jednoducho som cítil, že sila ich grafiky s monogramom Louis Vuitton bude mať ten ozajstný Pop Art feeling a vyšlo to perfektne. Je to o pokrokovom myslení. Ľudia neočakávajú podobné veci a to je na tom najkrajšie. Myslím si, že práve to je tá moderná cesta. Každý o tom hovorí, ale nikto to nerobí, teda my áno." artistic director pánskeho ready-to-wear pre LV, Kim Jones.

