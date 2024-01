Slovenka Denisa žije v Paríži, stážuje v Louis Vuitton: Škola ma celkovo vyjde 48 000 eur, ako študenti makáme od rána do večera

„Náš párty život neexistuje. Sme v škole od 9 h ráno do 23.00. Škola je otvorená aj cez víkend, takže chodíme šiť kolekcie,“ hovorí pre Refresher Denisa.

Denisa Sidorová pochádza z Bánoviec nad Bebravou, no od svojich troch rokov žije vo Francúzsku. Otec pracoval v armáde a jej mama sa rozhodla, že sa za ním presťahujú. Sen o módnej dizajnérke sa mame nepodaril, pretože vo Francúzsku neakceptovali diplom, ktorý mala zo Slovenska. Denisa však využila všetky možnosti, aby si ho splnila ona. Momentálne študuje v Paríži na Francúzskom inštitúte módy a stážuje pre Louis Vuitton. Ako pre Refresher hovorí, nočný „párty“ Paríž si veľmi neužíva, pretože študenti „makajú“ od rána do večera.

Po bakalárskom štúdiu v Marseille sa odsťahovala do Paríža, kde je to podľa nej z finančného hľadiska oveľa ťažšie. Na školu si zobrala študentskú pôžičku a cez letné prázdniny sa snaží brigádovať. „Na Slovensku som nebola asi šesť rokov, chýba mi, no aspoň doma sa stále rozprávame po slovensky. Štúdium je náročné a cez prázdniny musím zase brigádovať, aby som mala peniaze na školu a život. Po francúzsky rozprávam dobre, a aj keď nemám žiadny prízvuk, niekedy si o mne myslia, že som Ruska alebo Poľka. Ja ich vždy opravím, som hrdá, že som Slovenka. Musím povedať, že veľa Francúzov nevie, kde je Slovensko,“ hovorí Denisa Sidorová.

V článku sa dočítaš, aký odbor Denisa študovala predtým, než sa rozhodla pre módu. Koľko stojí štúdium vo Francúzsku, koľko platila za prvý jednoizbový byt v Paríži, aj to, či sa stretla v rámci stáže s Pharellom Williamsom.

Študovala neurológiu, potom si však uvedomila, čo chce v živote naozaj robiť

S mamou sa za otcom presťahovali na juh Francúzska k mestu Marseille. Denisa hovorí, že hoci mala len tri roky, pamätá si, že začiatky neboli ľahké. Odlúčenie od rodiny najviac bolelo jej mamu. Okrem toho mala problémy s prácou, pretože nevedela po francúzsky a jej slovenský diplom tu nikto neuznal. „Ja si to pamätám len matne, po francúzsky som sa naučila plynulo v škôlke asi za štyri mesiace. Mama pozerala filmy a potom jej pomohla práca,“ vraví nám.